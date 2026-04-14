True Flaminia Camilletti Salvini prepara il raduno dei Patrioti e attacca le «assurde regole dell’Ue» Matteo Salvini (Anssa)

Il leader del Carroccio serra i ranghi. Su Trump: «Folli accuse al Papa, tutela la pace».Caos internazionale, un anno circa alle elezioni e c’è fermento in tutti i partiti. Anche la Lega, infatti, ieri si è riunita in un consiglio federale a Milano nella sede di via Bellerio. Una riunione di due ore in vista del raduno dei Patrioti previsto per sabato prossimo. Si è parlato anche della situazione politica, insistendo molto a quelle che il segretario Matteo Salvini ha definito, in un comunicato, «assurde regole europee che rischiano di impoverire cittadini, famiglie e imprese in difficoltà per il costo di bollette, luce, gas e carburante». «È inaccettabile che si possano spendere miliardi per armi e non per aiutare a pagare bollette e benzina». Si legge in un comunicato della Lega in cui si cita il segretario federale. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, i presidenti di Regione e il ministro Giancarlo Giorgetti. Su questo punto insisterà la Lega sabato. L’idea è quella di inviare un ultimatum alle istituzioni europee da piazza Duomo a Milano. È necessario valutare l’ipotesi di uno scostamento di bilancio, misura emergenziale per ridare fiato a imprese e cittadini insomma. I dirigenti del partito si sono confrontati anche per ridefinire la posizione sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump? Sarà la stessa all’indomani dell’attacco del presidente statunitense a papa Leone XIV?Un dibattito che segue le parole di Salvini che ieri mattina ha detto: «Se c’è una persona che si sta spendendo sul tema della pace e sulla soluzione del conflitto è papa Leone. Attaccare il Papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare».Alcune posizioni di Trump stanno diventando indifendibili e inaccettabili, si è' sfogato parlando con i suoi. Diversi hanno appoggiato questa linea tracciata dal segretario, tra i primi fan in Italia di The Donald. Tra i distinguo si segnala la posizione di Molinari che ha suggerito di mostrare più cautela: «O mettiamo in discussione la decisione di avere appoggiato un sovranista alla Casa Bianca», ha osservato il capogruppo, «o non ci possiamo lamentare del fatto che Trump prenda delle posizioni da sovranista». Salvini ha poi spiegato che la manifestazione di sabato è importante anche per dare un segnale, in questo momento non facile dal punto di vista comunicativo e politico, a causa delle ripercussioni di una guerra che non abbiamo voluto. Il timore dei dirigenti leghisti è che il voto di protesta investa l’esecutivo, come già avvenuto con il referendum sulla separazione delle carriere. I governatori Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana si sono fatti portavoce delle preoccupazioni che provengono dai territori. E poi Giorgetti, dopo l’allarme sulla possibilità di recessione, avrebbe parlato della necessità di una sospensione generale a livello europeo del Patto di stabilità: «È doveroso per dare risposte a imprese e cittadini e non farlo sarebbe grave errore». Per Giorgetti la strada «è in salita». È così anche per il ministro Roberto Calderoli e il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. Serve una presa di posizione in Europa e da parte della Lega all’interno del governo. Si valutano anche scostamenti selettivi per urgenze ed emergenze, come per l’autotrasporto. Insomma non si parlerà solo di remigrazione sabato come era già stato annunciato, ma anche tanta economia. La maggiore preoccupazione per gli italiani perché «una guerra l’Europa può anche affrontarla, due no... E anche se dovesse terminare il conflitto in Medio Oriente il il rischio è che l’aumento dei prezzi si stabilizzi».