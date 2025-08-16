Sergio Barlocchetti
2025-08-16

Onde dallo spazio e tasti antichi: il ritorno dei radioamatori

iStock
Sembrava un hobby destinato a scomparire, invece dalla pandemia in poi è rinato e attira anche i giovani nati digitali facendo di loro dei nuovi radioamatori.
radioamatori

Ambrogio Fogar tra mari, ghiacci e sogni: la vita del grande esploratore italiano

Ambrogio Fogar a bordo del Surprise nel 1977 (Getty Images). Nel riquadro la copertina della biografia scritta da Lorenzo Grossi per Infinito Edizioni «Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore»

A cinquant’anni dal giro del mondo in barca a vela e vent’anni dalla scomparsa, Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore di Lorenzo Grossi restituisce la storia dell'esploratore milanese, simbolo di audacia, curiosità e passione per la vita.

ambrogio fogar

Lingotti da spiaggia e petrolio in crisi: il twist delle materie prime

Ansa

Metalli preziosi e litio si scaldano. Il caffè è bollente. Cereali giù, il grano duro italiano sotto i costi di produzione.

materie prime

Missioni spaziali, quei flop che portarono al successo

17 aprile 1970 - Il Centro di controllo missione della Nasa a Houston durante il rientro nell'atmosfera terrestre per l'ammaraggio e il recupero dell'Apollo 13 (Getty Images)
  • Non soltanto le tragedie con perdite umane, nella ricerca scientifica, e in particolare in quella spaziale, ogni malfunzionamento insegna qualcosa per arrivare al traguardo.
  • A fallire non sono solo gli americani: lander, satelliti e sonde di India, Giappone, Europa, Russia e persino SpaceX hanno conosciuto insuccessi.

Lo speciale contiene due articoli.

missioni spaziali

Giovane, maschio e italiano, difficile trovare lavoro

iStock

Il tasso di occupazione maschile under 50 in Italia è tra i più bassi d’Europa. L'occupazione cresce ma non per i giovani maschi italiani.

lavoro
