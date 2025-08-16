2025-08-16
Ambrogio Fogar tra mari, ghiacci e sogni: la vita del grande esploratore italiano
True
Ambrogio Fogar a bordo del Surprise nel 1977 (Getty Images). Nel riquadro la copertina della biografia scritta da Lorenzo Grossi per Infinito Edizioni «Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore»
A cinquant’anni dal giro del mondo in barca a vela e vent’anni dalla scomparsa, Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore di Lorenzo Grossi restituisce la storia dell'esploratore milanese, simbolo di audacia, curiosità e passione per la vita.