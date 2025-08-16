Salvatore Drago
2025-08-16

Ambrogio Fogar tra mari, ghiacci e sogni: la vita del grande esploratore italiano

True
Ambrogio Fogar tra mari, ghiacci e sogni: la vita del grande esploratore italiano
Ambrogio Fogar a bordo del Surprise nel 1977 (Getty Images). Nel riquadro la copertina della biografia scritta da Lorenzo Grossi per Infinito Edizioni «Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore»

A cinquant’anni dal giro del mondo in barca a vela e vent’anni dalla scomparsa, Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore di Lorenzo Grossi restituisce la storia dell'esploratore milanese, simbolo di audacia, curiosità e passione per la vita.

Subscribe
ambrogio fogar

Lingotti da spiaggia e petrolio in crisi: il twist delle materie prime

True
Lingotti da spiaggia e petrolio in crisi: il twist delle materie prime
Ansa

Metalli preziosi e litio si scaldano. Il caffè è bollente. Cereali giù, il grano duro italiano sotto i costi di produzione.

Subscribe
materie prime

Onde dallo spazio e tasti antichi: il ritorno dei radioamatori

True
Onde dallo spazio e tasti antichi: il ritorno dei radioamatori
iStock
Sembrava un hobby destinato a scomparire, invece dalla pandemia in poi è rinato e attira anche i giovani nati digitali facendo di loro dei nuovi radioamatori.
Subscribe
radioamatori

Missioni spaziali, quei flop che portarono al successo

True
Missioni spaziali, quei flop che portarono al successo
17 aprile 1970 - Il Centro di controllo missione della Nasa a Houston durante il rientro nell'atmosfera terrestre per l'ammaraggio e il recupero dell'Apollo 13 (Getty Images)
  • Non soltanto le tragedie con perdite umane, nella ricerca scientifica, e in particolare in quella spaziale, ogni malfunzionamento insegna qualcosa per arrivare al traguardo.
  • A fallire non sono solo gli americani: lander, satelliti e sonde di India, Giappone, Europa, Russia e persino SpaceX hanno conosciuto insuccessi.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
missioni spaziali

Giovane, maschio e italiano, difficile trovare lavoro

True
Giovane, maschio e italiano, difficile trovare lavoro
iStock

Il tasso di occupazione maschile under 50 in Italia è tra i più bassi d’Europa. L'occupazione cresce ma non per i giovani maschi italiani.

Subscribe
lavoro
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy