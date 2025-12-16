True Fabrizio Boschi «Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie» Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale (Imagoeconomica)

La rivelazione di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale: «Il potere delle correnti arriva anche sull’assegnazione dei tavoli in terrazza. I posti più belli erano di Magistratura democratica e Area».All’esame di diritto pubblico, una delle domande che possono capitare è la funzione del Consiglio superiore della magistratura. E un bravo studente ripeterebbe a pappagallo che «il Csm è un organo di governo autonomo, presieduto dal presidente della Repubblica, con lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato». Almeno questo è quello che ci hanno insegnato a scuola. Ma la realtà è ben diversa.Nicolò Zanon, noto costituzionalista, oggi professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, con un passato da giudice e poi vicepresidente della Corte costituzionale, dal luglio 2010 al settembre 2014 è stato membro del Csm, su indicazione dell’allora Popolo della libertà. E in quegli anni ne ha viste e sentite di cotte e di crude. Ospite di Atreju, il professor Zanon ha raccontato alcuni aneddoti, risaputi, ma allo stesso tempo sconcertanti. Allora come oggi, al Csm era tutto lottizzato dalle correnti. I 20 giudici togati di Magistratura indipendente, Area, UniCost e Magistratura democratica si spartivano tutto. E per tutto si intende tutto, dagli autisti alle donne delle pulizie, fino ai tavoli della buvette dove pranzavano. I dieci membri laici eletti dal Parlamento dovevano solo rassegnarsi. «Il potere delle correnti era talmente forte da coinvolgere non solo i componenti togati, ma addirittura tutto l’ambiente di funzionari che lavoravano intorno a loro», spiega Zanon alla Verità.Ad esempio, gli autisti che portavano i consiglieri da casa al Csm erano selezionati correntiziamente, ovvero, se tu eri l’autista di Magistratura democratica o di Area, quando cambiava la consiliatura, venivi assegnato ai nuovi componenti togati delle stesse correnti. «Era poi una prassi sedersi in plenum come se fosse un parlamentino», svela Zanon: «C’erano tutti quelli delle correnti da una parte e tutti i laici dall’altra. Su pressione del capo dello Stato e di un togato eletto come indipendente, Paolo Corder, si volle cercare di spezzare questa consuetudine e iniziammo a sederci in ordine decrescente per età. Quando non c’era Napolitano, al posto del presidente sedeva il più anziano e poi, a scorrere, i più giovani. Quando c’erano delle discussioni non previste che non avevano potuto concertare prima, diventava una baraonda, si telefonavano e si consultavano con il capogruppo. Un plenum disfunzionale e disordinato». Zanon, che si occupava di ordinamento giudiziario, ammette che «in un ambiente così non era facile lavorare. Era complicato operare in maniera indipendente, bisognava volerlo fare e per riuscirci si doveva sgomitare. Il laico era sempre in minoranza, per contare di più dovevamo essere tutti insieme ma raramente accadeva ed è chiaro che con due terzi contro un terzo la partita era difficile in partenza, vincevano sempre loro. Ogni magistrato dovrebbe essere indipendente dagli altri e ragionare con la propria testa, avere una propria autonomia; invece, lì si sentiva forte il peso delle decisioni di gruppo. All’epoca l’alleanza era tra Area e UniCost».In particolare, Zanon riferisce di un episodio del 2011 che lo scosse particolarmente «tanto che la pressione mi salì a 190 e da allora iniziai a soffrirne». Un caso emblematico. «Ci venne assegnata la pratica per un fuori ruolo. Era una magistrata che doveva essere assegnata alla Corte internazionale ma non era gradita alle correnti. Scrissi di mio pugno una relazione favorevole. Uno dei magistrati segretari scrisse a sua volta una relazione contraria. Cosa che di solito non succedeva mai. Mi sembrò una pratica scorretta e protestai in plenum. Ci fu una specie di rivolta dei magistrati segretari. Anziché valutare individualmente i casi, i magistrati seguivano gli input della corrente del proprio gruppo. Adesso c’è un concorso, ma allora i magistrati segretari venivano scelti dalle correnti ed erano alle loro dipendenze. E i laici erano nelle mani di questi magistrati».Nemmeno per pranzare si era indipendenti. «In cima a Palazzo dei Marescialli c’è una terrazza molto bella», racconta Zanon, «dove è stata ricavata una buvette. Lì le correnti andavano a pranzo. Ne avevano diritto solo i togati, non noi laici che invece andavamo al ristorante, pagandocelo». E anche i tavoli della buvette erano lottizzati. «I tavoli più belli, che davano sulla piazza, erano quelli di Magistratura democratica e di Area, quello di UniCost era meno prestigioso. Quello di Magistratura indipendente, in minoranza, non aveva vista sull’esterno. Il clima era questo». Persino le donne delle pulizie erano divise in correnti. «Venivano assoldate dalle correnti per fare la spesa ai magistrati», rivela divertito Zanon, «e portavano il cibo in buvette per i togati così non avevano bisogno di andare al ristorante». Anche se guadagnavano 12.000 euro al mese. Ecco perché il referendum sulla separazione delle carriere è così importante. «Questo è il Csm che questa riforma cerca di svellere», chiosa Zanon, «con la scelta del sorteggio dei togati molto contestata e temuta dalle correnti perché così perderebbero il loro potere». Alla faccia della indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato.