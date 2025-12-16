{{ subpage.title }}

 Francesco Borgonovo
2025-12-16

Delitto di Garlasco: la sfida dell'avvocato Fabrizio Gallo al generale Garofano | Segreti Ep. 18

Delitto di Garlasco: la sfida dell'avvocato Fabrizio Gallo al generale Garofano | Segreti Ep. 18

L’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, sostiene che l’inchiesta di Garlasco è segnata da errori gravi e irrisolti. Tra reperti non analizzati, scelte investigative discutibili e indizi sottovalutati, Gallo parla di una “vergogna giudiziaria” e chiede che si abbia il coraggio di ammettere gli sbagli.

«Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie»

«Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie»
Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale (Imagoeconomica)
La rivelazione di Nicolò Zanon, ex presidente della Corte costituzionale: «Il potere delle correnti arriva anche sull’assegnazione dei tavoli in terrazza. I posti più belli erano di Magistratura democratica e Area».

All’esame di diritto pubblico, una delle domande che possono capitare è la funzione del Consiglio superiore della magistratura. E un bravo studente ripeterebbe a pappagallo che «il Csm è un organo di governo autonomo, presieduto dal presidente della Repubblica, con lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato». Almeno questo è quello che ci hanno insegnato a scuola. Ma la realtà è ben diversa.

Narcotraffico, Inselvini: «È il momento di dire basta. Pugno di ferro contro chi semina degrado»

Narcotraffico, Inselvini: «È il momento di dire basta. Pugno di ferro contro chi semina degrado»
(Totaleu)

Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia riguardo il traffico di stupefacenti durante la sessione plenaria di Strasburgo.

Il governo riscrive la norma sull’oro e la Bce apre il fronte sulle banche

Il governo riscrive la norma sull'oro e la Bce apre il fronte sulle banche
La sede della Bce a Francoforte (IStock)
Francoforte, dopo l’ingerenza sulle riserve auree, ora critica la manovra per i prelievi extra sugli istituti: «Pregiudicano l’erogazione del credito». Nuovo emendamento dell’esecutivo: 3,5 miliardi alle imprese.

La Bce torna a gamba tesa contro la legge di bilancio. Dopo il contenzioso con il governo sul tema delle riserve auree della Banca d’Italia, risolto con la riformulazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia, ora nel mirino c’è il prelievo sulle banche.

I Carabinieri e la biodiversità: celebrati i 50 anni di Cites

I Carabinieri e la biodiversità: celebrati i 50 anni di Cites
(Arma dei Carabinieri)

In occasione del cinquantesimo anniversario della Convenzione di Washington (Cites), l’Arma ha celebrato «Cites: 50 anni di tutela della biodiversità globale», mezzo secolo di impegno nella tutela delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, con la presentazione ufficiale del Calendario Cites 2026.

