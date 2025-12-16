Francesco Borgonovo Delitto di Garlasco: la sfida dell'avvocato Fabrizio Gallo al generale Garofano | Segreti Ep. 18 play icon

L’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, sostiene che l’inchiesta di Garlasco è segnata da errori gravi e irrisolti. Tra reperti non analizzati, scelte investigative discutibili e indizi sottovalutati, Gallo parla di una “vergogna giudiziaria” e chiede che si abbia il coraggio di ammettere gli sbagli.