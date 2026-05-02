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Stefano Piazza
2026-05-02

Crypto, la nuova finanza criminale globale: 350 miliardi di dollari riciclati in vent’anni

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Crypto, la nuova finanza criminale globale: 350 miliardi di dollari riciclati in vent’anni
iStock

Il riciclaggio tramite criptovalute cresce a ritmo sostenuto: 350 miliardi in 20 anni e controlli ancora inefficaci. Tra Bitcoin e stablecoin, il cybercrime evolve in un sistema globale tra finanza, geopolitica e nuove minacce ibride.

Dai ransomware alle truffe sentimentali, passando per i fondi dei regimi ostili: il report della Henry Jackson Society svela l’espansione silenziosa del riciclaggio in criptovalute.

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Trump boccia la proposta iraniana: «Non sono soddisfatto». Tensione con gli alleati europei

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Trump boccia la proposta iraniana: «Non sono soddisfatto». Tensione con gli alleati europei
Donal Trump (Ansa)
Il presidente Usa giudica insufficiente l’offerta di Teheran sul nucleare: «Non sono sicuro che arriveranno alla pace». Sullo sfondo il rischio escalation militare, i piani del Pentagono e le critiche a Italia e Spagna.
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Un ritorno al passato che guarda al futuro

Un ritorno al passato che guarda al futuro
A sx senza cupolino Suzuki Gsx 8T; a dx con cupolino Suzuki Gsx 8TT (Suzuki)
La Gsx8-TT di casa Suzuki ha un design retrò al quale si affianca un ampio contributo della tecnologia che rende più facile la conduzione del pilota. Un tuffo negli anni Settanta e Ottanta, quelli delle grandi moto d’oriente. Come questa, del resto...

Esiste un’età dell’oro delle moto. Un’età che rappresenta un punto di svolta per la loro storia e che, proprio come il sole, nasce in Oriente. Più precisamente in Giappone. È quell’età che inizia a metà degli anni Sessanta e che si estende fino a tutti gli anni Ottanta. Gli anni in cui si impongono su scala mondiale le grandi case motociclistiche dell’isola: Kawasaki, Honda e Suzuki.

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Assalto coordinato, pubblico ludibrio. L’ombra del mobbing sul caso Venezi

Assalto coordinato, pubblico ludibrio. L’ombra del mobbing sul caso Venezi
Beatrice Venezi (Ansa)
I comportamenti vessatori e ostili sul luogo di lavoro non partono sempre dall’alto: spesso sono dinamiche che si attivano tra colleghi. E quando riguardano chi è molto esposto, possono danneggiare persino la psiche.

Il termine «mobbing» viene spesso usato in modo generico, ma in realtà indica un fenomeno preciso e complesso, con rilevanza sia giuridica sia clinica.

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Varato il nuovo piano pandemico. Mai più lockdown e vaccini per tutti

Varato il nuovo piano pandemico. Mai più lockdown e vaccini per tutti
(Imagoeconomica)
Ok della Conferenza Stato-Regioni. Restrizioni da valutare in base a gravità dei virus e impatto economico. Per i farmaci sarà richiesta «appropriatezza prescrittiva».

Orazio Schillaci ha battuto un colpo: il nuovo piano pandemico 2025-2029, approvato ieri dalla Conferenza Stato-Regioni, dovrebbe aver archiviato i lockdown alla Conte e le vaccinazioni forzate alla Speranza.

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