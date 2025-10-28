2025-10-28
Gere vuole solo l’invasione dell’Italia
Richard Gere con il direttore di Open Arms Oscar Camps (Getty Images)
L’attore, salito sulla nave di Open Arms e scatenato contro Salvini, adesso difende l’identità degli indigeni minacciati dall’estrazione mineraria che serve al «suo» green.Un intero paginone di Repubblica, ieri. Firmato Richard Gere. Sì proprio lui. La star hollywoodiana nota al grande pubblico per le sue interpretazioni in indimenticabili capolavori cinematografici come «American gigolo», «Ufficiale e Gentiluomo» e «Pretty Woman». Da anni recita pure la parte dell’attivista. Con altrettanta visibilità ma molto minore talento. Come tale chiede di essere qualificato in coda al suo sermone. «Attore e attivista» a sostegno «del rapporto di Survival International». «Popoli incontattati» è l’espressione più ricorrente nella sua omelia. Sette volte. Ma anche «popoli indigeni» e infine «indigeni incontattati». Quattro volte ciascuna queste ultime due espressioni. Tante sì. Ma mai quanto gli sbadigli del coraggioso lettore che decide di leggersi il sermone. Già il lunedì è una piaga di suo. Figuratevelo col pippone di Gere che ci racconta tutta la sua preoccupazione per i «196 popoli e gruppi indigeni incontattati» che potrebbero «non sopravvivere ai prossimi dieci anni se governi e aziende non smetteranno di deforestare i loro territori, di rubare i loro minerali e di inseguirli nel profondo delle sempre più ridotte foreste da cui dipende la loro stessa esistenza». Chissà se Richard Gere si è mai chiesto per quale motivo stiamo sfruttando le risorse minerali sopra i quali risiedono questi indigeni. Dove? Nell’articolo si parla di confine fra Brasile e Perù. Ma potrebbero essere altri 196 posti ovunque nel mondo. Qualora se lo fosse chiesto magari avrebbe anche dovuto marzullianamente darsi una risposta. Abbiamo fame di minerali per costruire le batterie delle auto elettriche che devono combattere il cambiamento climatico che a lui sta tanto a cuore. Poteva infatti il nostro non essere produttore e voce narrante di un documentario tremendista dove si vedono i soliti ghiacciai che si sciolgono alternati a territori fratturati dalla siccità? «Earth Emergency» è il sobrio titolo del capolavoro realizzato con il supporto di Greta Thunberg. Ah beh allora. E per salvare il pianeta serve ovviamente l’auto elettrica. Totem del gretinismo ecologista. Tutto si basa sulle batterie elettriche. E chi estrae i materiali per realizzarle? «Più del 60% della fornitura mondiale di cobalto proviene dal Congo, e il 30% delle estrazioni vengono effettuate da minatori che lavorano in condizioni disumane, bambini inclusi» scriveva il climaticamente e «clericalmente corretto» (per dirla alla Antonio Socci) Avvenire nell’aprile del 2021. «Nel solo 2020», riportava sempre Avvenire, «99.000 tonnellate di cobalto. Circa 9.000 estratte a mano [...]. Uomini, donne e bambini che lavorano 12 ore al giorno sottoterra con salari da fame, senza ventilazione e respirando gas nocivi». Hai voglia caro Richard Gere a deforestare boschi e contattare popoli incontattati. Parafrasando Mario Draghi: «Cosa vuoi? Un pianeta che arde come una palla di fuoco? O contattare i popoli incontattati?». Ma Gere si preoccupa anche delle «diverse culture». Ma difendere l’identità non è da fascisti? Non se lo fa Richard Gere. Forse il testimonial più attivo (anzi attivista) della cosiddetta Critical Race Theory. Una ideologia dominante che ormai già da tempo ha travalicato i confini dell’università americane. Sostiene Daniele Scalea presidente del centro Studi Machiavelli. Una dottrina egemone nei media, nell’intrattenimento, nella comunicazione e nella narrazione. È un’ideologia chiaramente anti occidentale che vede nell’Occidente il male assoluto. «La sua narrazione della storia», prosegue Scalea, «è quello di una sorta di Eden incontaminato che a un certo punto viene corrotto dalla malvagità dell’uomo bianco». Quest’ultimo porta oppressione, sfruttamento, guerra, razzismo e tutti gli altri mali esistenti. E chiaramente una visione molto riduzionistica ed animata da un odio cieco di tipo razziale. Anzi razzista. Anzi auto razzista. Addirittura, complottista. Stavolta questo termine lo usiamo noi. Qualsiasi cosa sia successa di male, è tutta colpa dell’uomo bianco. E l’uomo nero ha sempre ragione. Gere ci racconta che è giusto difendere i confini. Ma delle terre abitate da quei popoli incontattati. Se invece lo fa Salvini, come nel caso della nave Open Arms cui era stato ordinato di non attraccare a Lampedusa ma di andare in Spagna, ecco che quello invece diventa un «atto criminale». Ed il nostro Richard, infatti, su quella nave in quei giorni ci sale. Era in vacanza in Toscana povera stella. Ma lui le ha interrotte per salire su quella imbarcazione. E quegli immigrati li ha «guardati negli occhi». E ha ascoltato «le loro storie». Per poi andare a testimoniare contro Matteo Salvini al processo. Salvo dare buca all’ultimo momento. Perché aveva da girare un film. Ma non si è trattenuto dal rilasciare la sua testimonianza scritta. Ahinoi non acquisita agli atti. Dove Gere sottolinea un fondamentale concetto già ribadito al sinistrissimo Guardian in un’intervista qualche anno prima. Lui per gli immigrati - o indigeni incontattati che siano - ha una «viscerale umana empatia». Asciugatevi la lacrimuccia fra uno sbadiglio e l’altro.
Mahmoud Abu Mazen (Getty Images)
(Guardia di Finanza)
I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto delle indebite erogazioni di risorse pubbliche, hanno individuato tre società controllate da imprenditori spagnoli che hanno richiesto e ottenuto indebitamente oltre 5 milioni di euro di incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili.
L’indagine, condotta dalla Compagnia di Gallarate, è stata avviata attraverso l’analisi delle società operanti nel settore dell’energia elettrica all’interno della circoscrizione del Reparto, che ha scoperto la presenza di numerose imprese con capitale sociale esiguo ma proprietarie di importanti impianti fotovoltaici situati principalmente nelle regioni del Centro e Sud Italia, amministrate da soggetti stranieri domiciliati ma non effettivamente residenti sul territorio nazionale.
Sulla base di tali elementi sono state esaminate le posizioni delle società anche mediante l’esame dei conti correnti bancari. Dall’esito degli accertamenti, è emerso un flusso finanziario in entrata proveniente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ente pubblico responsabile dell’erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica. Tuttavia, le somme erogate venivano immediatamente trasferite tramite bonifici verso l’estero, in particolare verso la Spagna, senza alcuna giustificazione commerciale plausibile.
In seguito sono state esaminate le modalità di autorizzazione, costruzione e incentivazione dei parchi fotovoltaici realizzati dalle società, con la complicità di un soggetto italiano da cui è emerso che le stesse avevano richiesto ad un Comune marchigiano tre diverse autorizzazioni, dichiarando falsamente l’installazione di tre piccoli impianti fotovoltaici. Tale artificio ha consentito di ottenere dal GSE maggiori incentivi. In questi casi, infatti, il Gestore pubblico concede incentivi superiori ai piccoli produttori di energia per compensare i maggiori costi sostenuti rispetto agli impianti di maggiore dimensione, i quali sono inoltre obbligati a ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia. In realtà, nel caso oggetto d’indagine, si trattava di un unico impianto fotovoltaico collegato alla stessa centralina elettrica e protetto da un’unica recinzione.
La situazione è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Roma, competente per i reati relativi all’indebita erogazione di incentivi pubblici, per richiedere il sequestro urgente delle somme illecitamente riscosse, considerati anche gli ingenti trasferimenti verso l’estero. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini ha disposto il blocco dei conti correnti utilizzati per l’accredito delle somme da parte del GSE e il vincolo su tutti i beni nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza di oltre 5 milioni di euro.
L’attività della Guardia di Finanza è stata svolta a tutela del corretto impiego dei fondi pubblici al fine di aiutare la crescita produttiva e occupazionale. In particolare, l’intervento ispettivo ha permesso un risparmio pari a ulteriori circa 3 milioni di euro che sarebbero stati erogati dal GSE fino al 2031 alle imprese oggetto d’indagine.
Viktor Orbán e Giorgia Meloni a Roma (Ansa)