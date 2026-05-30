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Alessandro Da Rold
2026-05-30

Carla Raineri: «Tirata in ballo su Equalize, denuncio il pm»

Carla Raineri: «Tirata in ballo su Equalize, denuncio il pm»
Carla Romana Raineri (Ansa)
L’ex magistrato parla alla «Verità» dopo che la sua posizione nell’inchiesta sugli «spioni» è stata archiviata: «Sono state commesse scorrettezze. Il pubblico ministero De Tommasi ha indagato su di me per oltre due anni, le informative avevano passaggi surreali».

Carla Romana Raineri, già magistrato in servizio con funzioni di presidente della Prima sezione civile della Corte d’appello di Milano, concede questa intervista alla Verità dopo l’archiviazione nella vicenda Equalize. Racconta la sua versione dopo mesi di indagini, esposizione mediatica e sofferenza personale.

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Asmel sfida Anci: «I Comuni non sono una periferia dello Stato»

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Asmel sfida Anci: «I Comuni non sono una periferia dello Stato»
Al Forum delle Autonomie di Napoli l'associazione che riunisce quasi 5.000 enti locali rilancia il tema dell'autonomia territoriale. Al centro la contestazione del nuovo elenco dei Comuni montani e il nodo del reclutamento nella pubblica amministrazione.
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Tivù Verità | Papa Leone XIV: «Le bugie sulla "guerra giusta" e i rischi dell’I.A.»

Tivù Verità | Papa Leone XIV: «Le bugie sulla "guerra giusta" e i rischi dell’I.A.»play icon

Nell'era dell'I.A. applicata ai sistemi missilistici e ai droni, le vecchie categorie dottrinali crollano. Quando la morte è affidata a un click automatizzato che può cancellare intere popolazioni, l'unica alternativa reale alla distruzione totale è il negoziato a oltranza.

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Ma Bankitalia vede l’inflazione al 6%. Più concreto l’aumento dei tassi Bce

Ma Bankitalia vede l’inflazione al 6%. Più concreto l’aumento dei tassi Bce
Fabio Panetta (Ansa)
Fabio Panetta: «Prevenire la spirale tra prezzi e salari». A giugno la decisione di Francoforte.

L’inflazione torna a minacciare l’economia europea e, di fronte a uno choc energetico che rischia di propagarsi dai costi dell’energia ai listini, ai salari e alle aspettative dei consumatori, la Banca centrale europea non può restare ferma.

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Pil e lavoro: Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri

L’Istat: ad aprile 269.000 lavoratori in più su base annua, cresce l’export. Oltre le attese il dato sul Prodotto interno lordo (+0,8%). L’Italia corre nonostante le guerre e i gufi (Schlein: «Politica economica fallita»). Giorgia Meloni: «È la destra che combatte il precariato».

Che fine hanno fatto i professionisti del disastro? Quelli che parlando di economia scuotono la testa, sospirano, annunciano la sciagura imminente e poi, già che ci sono, prenotano un posto in prima fila al funerale.

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