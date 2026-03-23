True Tito Ettore Preioni Questa riforma è necessaria. Le toghe non hanno voluto metter fine alla spartizione Ansa

Tito Ettore Preioni, ex giudice della Corte d’Appello di Milano: «Le intercettazioni dei dialoghi tra membri del Csm e parlamentari in un hotel nel 2019 svelarono un sistema di potere. Al posto di correggere l’Anm ha preferito insabbiare».Non dobbiamo dimenticare, mentre andiamo a votare per il referendum, che tutto ha avuto origine nel maggio 2019 dalle conversazioni intercettate in un albergo romano durante una cena alla quale partecipavano alcuni magistrati membri del Consiglio superiore della magistratura, con aggiunta di parlamentari. Le intercettazioni, divulgate dalla stampa, costituivano un saggio delle reali modalità con le quali l’organo di autogoverno della magistratura operava, svelando la realtà di un organo tecnico di alta amministrazione di rilevanza costituzionale, composto da membri togati eletti dai loro colleghi e candidati dalle correnti interne alla magistratura, che operava con le stesse dinamiche lottizzatorie dei partiti politici, in primo luogo nell’assegnazione degli incarichi direttivi, invece di provvedere, come suo dovere, in modo neutrale e trasparente sulla base dei meriti professionali degli aspiranti. Veniva così alla luce un sistema di assegnazione delle dirigenze degli uffici giudiziari fondato sugli accordi tra correnti, cosicché le scelte erano effettuate secondo i criteri dell’appartenenza alle correnti stesse, in grado queste ultime di influire sul voto dei membri di riferimento all’interno del Consiglio superiore. Questa era la realtà sconosciuta all’esterno, ma da decenni ben nota, accettata e comunque tollerata nel mondo dei magistrati. A queste logiche bisogna dire che si sono per anni piegate indistintamente tutte le componenti della magistratura associata, senza eccezione alcuna, che in questo modo pilotavano l’assegnazione degli incarichi specie se direttivi, con potenziali effetti a cascata su tutta l’organizzazione sottostante. Scoperto e denunciato questo fenomeno distorsivo, vi è stata nel mondo della magistratura una corsa collettiva a proclamare l’assoluta estraneità a quello che è stato definito «mercato delle nomine» o «magistropoli», a cominciare proprio dagli esponenti correntizi maggiormente coinvolti nel fenomeno, che, con buona dose di ipocrisia, hanno da subito indotto a considerare l’accaduto un fatto episodico riconducibile a esclusive responsabilità individuali e non invece a un vero e proprio consolidato «Sistema» che implicava responsabilità collettive quale effettivamente era e in buona sostanza ancora rimane.A fronte di tale palesato malcostume è innegabile che fosse necessario intervenire adottando le misure più opportune ed efficaci. Data l’unanime indignazione provocata, sembrava naturale che la magistratura, fatta la necessaria autocritica, si mobilitasse fattivamente per individuare e proporre dall’interno soluzioni e rimedi, onde evitare la compromissione dell’immagine e della credibilità dell’istituzione. Ma ciò non è avvenuto. Si è preferito circoscrivere e sostanzialmente insabbiare il fenomeno. Così, quando la politica si è mossa, l’Associazione nazionale magistrati ha mantenuto e mantiene tuttora un atteggiamento oppositivo a ogni efficace intervento in materia, una levata di scudi di tutte le componenti associative, ivi comprese quelle moderate, fatte salve talune eccezioni individuali, che odora di comportamento corporativo volto al mantenimento dello status quo in sospetta difesa del sistema correntizio, peraltro con successiva presa di posizione e toni da campagna elettorale che mal si addicono all’immagine di imparzialità e terzietà dei magistrati.Va detto che il tentativo di recidere il cordone ombelicale tra le correnti e l’organo di autogoverno della magistratura operato nel 2022 con la riforma Cartabia è in buona sostanza fallito, tanto che, come è stato osservato, le nuove disposizioni aggravano persino il fenomeno, lasciando - come è stato sagacemente osservato - «cartabia-nca» alle correnti medesime. Quella riforma, infatti, escludendo ogni aggancio alla prossimità territoriale rende praticamente impossibile la presentazione di candidature al di fuori delle designazioni correntizie. L’iniziativa di attivarsi per un cambiamento effettivo è stata assunta dall’attuale maggioranza governativa e parlamentare. Si tratta comunque di una problematica molto specifica che avrebbe dovuto essere risolta attraverso il confronto parlamentare senza coinvolgere il comune cittadino, ma soltanto le sue rappresentanze politiche, che purtroppo in questa occasione non hanno trovato quelle ampie sinergie che in precedenti occasioni si erano verificate.Nell’ottica del superamento del problema iniziale e cioè delle deviazioni verificatesi in seno al Consiglio superiore della magistratura, si è pensato nell’intendimento dei promotori della riforma di ricorrere al sorteggio dei suoi componenti, così da recidere per i membri togati il legame originario con le correnti di cui gli stessi sono ancora attualmente espressione. Si è poi affrontata una tematica propedeutica e cioè quella della completa separazione delle carriere, misura da sempre auspicata da gran parte della classe politica e forense, che comporta per coerenza di risalire al vertice dell’organizzazione giudiziaria con la creazione di due diversi Consigli superiori della magistratura, uno per la funzione giudicante e uno per la funzione requirente, misura vista come il completamento della riforma introduttiva del processo accusatorio varata nel 1989 sotto l’egida dell’allora ministro Giuliano Vassalli, allora e in seguito sostenuta anche dalle forze dell’attuale minoranza. Sempre con l’obiettivo di elidere il potere delle correnti si è pensato da ultimo a istituire un’Alta Corte disciplinare al fine di accentuare il carattere di terzietà dell’organo disciplinare, sottraendo la materia al Consiglio superiore, ora ai due Consigli superiori, che hanno funzioni propriamente amministrative.Si poteva fare di meglio per dare una risposta legislativa alle tematiche in questione? Le forze della maggioranza sono state accusate di voler normalizzare una magistratura alla quale è stato imputato tra l’altro di assumere iniziative debordanti dal proprio ambito istituzionale. Le forze dell’opposizione sono state per contro accusate di opporsi al cambiamento soltanto per ostilità alla maggioranza. Da ambo le parti si è fatto ricorso a quegli slogan che sembrano maggiormente adatti a conquistare il voto popolare dal momento che i meccanismi legislativi azionati hanno comportato necessariamente il ricorso al referendum popolare su delicate questioni di natura squisitamente tecnico-giudica con tutte le conseguenze del caso. Senza la pretesa di affrontare delicati profili giuridici, sui quali hanno disquisito e preso posizione da entrambe le parti valenti costituzionalisti e insigni giuristi, pur considerando che la riforma presenta ulteriori difficoltà di percorso, perché si tratterà di passare poi alla normativa di attuazione con le relative problematiche aperte, si deve osservare che se si vuole risolvere il problema originario della degenerazione del funzionamento dell’organo di autogoverno della magistratura collegato alla tematica più generale della totale separazione dei percorsi professionali di magistrati requirenti e magistrati giudicanti un cambiamento deve essere fatto. Diversamente, se prevalesse, sintetizzata dal No referendario, la contrarietà a ogni cambiamento, sarà stato fatto tanto rumore per nulla. Sarà prevalsa la volontà di tenersi il Consiglio superiore della magistratura così com’è, con i suoi vituperati difetti, con le sue correnti onnipotenti e condizionanti proprio come se nulla fosse stato, perché nulla è ancora realmente cambiato all’interno di quell’organo dopo gli scandali. Sarà prevalsa la volontà di non voler portare a compimento la svolta del processo accusatorio introdotto dalla riforma avviata nel 1989 e, quindi, di non volere le condizioni di effettiva parità delle parti e di effettiva terzietà e imparzialità del giudice nel processo penale, come previsto dal giusto processo introdotto dall’articolo 111 della Costituzione.Se invece sarà prevalsa, come spero, la volontà riformatrice, espressa dal Sì referendario, il primo e indispensabile passo sulla via del cambiamento sarà stato fatto. Avendo svolto per 40 anni le funzioni di magistrato giudicante, ho visto subito con favore questa riforma. Una riforma che, complessivamente considerata, è di natura liberale e garantista e soprattutto va nella direzione di una giustizia più giusta e cioè di una giustizia più indipendente e più terza, come deve essere la giustizia, nel senso che questa riforma valorizza i requisiti di neutralità, imparzialità e terzietà che devono costituire il tratto saliente della magistratura e che integrano l’essenza stessa della funzione giudiziaria.Questa riforma a mio avviso aiuta a restituire credibilità all’istituzione che viene in prospettiva depurata dagli elementi di inquinamento politico-partitico-correntizio perduranti nel suo organo di vertice con rischio di pesanti ricadute su tutta l’organizzazione sottostante. In tanti anni di esercizio della funzione giudiziaria ho applicato leggi prodotte da tutte le maggioranze parlamentari e ho assistito a molteplici revisioni degli originari articoli della Costituzione. Non vedo nella riforma pericoli, neppure futuri, di un controllo del potere politico sulla magistratura, come paventato da taluni, e ciò per le radicate tradizioni democratiche del nostro Paese, comprovate dalle numerose alternanze governative proprie di una democrazia matura quale è la nostra. Vedo semplicemente rafforzata, con la riforma, la terzietà della funzione giudicante e più in generale di tutta la magistratura attraverso una coerente separazione e differenziazione dei ruoli inquirente, giudicante e disciplinare.