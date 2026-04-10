True Patrizia Floder Reitter Conservatore e ambiguo su Kiev. Magyar punta a scalzare Orbán Péter Magyar (Ansa)

Péter Magyar è dato in netto vantaggio alle elezioni di domenica in Ungheria: il suo partito, fondato nel 2024, ha il 39% dei consensi. Era alleato del premier, ma è andato via contestando corruzione e concentrazione del potere.Domenica, l’Ungheria è alla prova del voto e Péter Magyar viene dato sempre in netto vantaggio su Viktor Orbán, il premier che dopo quattro vittorie consecutive per la prima volta dal 2010 si vede prospettare una sconfitta alle urne. Secondo il sondaggio Idea pubblicato dal quotidiano Nepszava, il 39% della popolazione adulta ungherese sostiene Tisza (Partito del Rispetto e della Libertà) di Magyar, superando nettamente il partito al governo Fidesz Kndp (30%), alleanza dei conservatori e cristiano democratici.L’ultima proiezione dell’istituto Medián attribuisce a Tisza tra i 138 e i 143 seggi, ben al di sopra dei 133 necessari. «Ora o mai più», nelle ultime settimane semplicemente «Ora!», è stato il grido di battaglia di questo avvocato di 45 anni, fino a febbraio 2024 esponente di primo piano di Fidesz e marito di Judit Varga, ex ministro della Giustizia di Orbán, dalla quale si separa nello stesso periodo in cui rompe con il governo. Di famiglia conservatrice (la nonna materna, Teréz Mádl, era la sorella di Ferenc Mádl, presidente della Repubblica dal 2000 al 2005; il nonno materno era l’ex giudice conservatore della Corte Suprema, Pál Eross), compie studi di giurisprudenza a Budapest e Amburgo. Si fa notare come persona molto patriottica e cristiana, odia il partito socialista (Mszp) e il mondo dell’allora premier Ferenc Gyurcsány, il «miliardario rosso». Come aspirante avvocato, fornisce assistenza legale gratuita alle vittime degli abusi della polizia durante le proteste del 2006. Nel 2009 si trasferisce a Bruxelles con l’allora moglie Varga, assistente di János Áder ex politico di Fidesz e in seguito europarlamentare. Nella prima metà del 2011, durante la presidenza ungherese dell’Ue diviene uno dei diplomatici specializzati del ministero degli Affari esteri. Dal 2015 all’autunno del 2018 si occupa di mantenere i rapporti tra il governo Orbán e il Parlamento europeo, comprese le questioni legali, finanziarie e dei mercati dei capitali, di bilancio, commerciali e di politica di sviluppo. Nel 2018 rientra a Budapest per seguire la moglie nominata nel frattempo segretario di Stato per le relazioni con l’Ue. Magyar lavora nel settore legale internazionale, dove assiste società multinazionali nei loro investimenti in Ungheria, ma in lui cresce sempre di più l’insofferenza verso l’orbanismo. La rottura avviene nel febbraio 2024 quando appare in diretta su un canale Youtube filo opposizione chiamato Partizán. L’allora presidente Katalin Novák, che aveva graziato uno dei pedofili condannati nel caso Bicske ed era una fedelissima di Orbán, si era appena dimessa e anche Varga, in qualità di ministro della Giustizia, aveva annunciato il suo ritiro dalla vita pubblica. In quel lungo intervento, Magyar espresse tutta la sua indignazione verso il sistema di corruzione e concentrazione del potere. «Posso dirvi che il Fidesz che vediamo oggi è molto, molto diverso da quello a cui mi sono iscritto nel 2002», dichiarò. L’intervista genera oltre 2,5 milioni di visualizzazioni e da quel momento cresce l’interesse per il personaggio Magyar. Il 15 marzo 2024, anniversario della fallita rivoluzione ungherese del 1848, in un comizio a Budapest annuncia la fondazione del suo nuovo partito. Si presenta come volto del cambiamento, contro la corruzione, l’uso distorto dei fondi pubblici, propone limiti ai mandati, controlli sugli appalti, regole più stringenti sull’uso dei fondi europei. L’esordio elettorale è arrivato alle Europee del giugno 2024 quando il neonato partito Tisza ottiene circa il 30% dei voti. Anche in questa campagna elettorale si oppone al carovita e al clientelismo, promette che in Ungheria torneranno ordine, pace, sicurezza e sviluppo. Negli ultimi comizi ripete che «domenica scriveremo la storia e cambieremo il sistema». Evita di farsi coinvolgere nel dibattito sul sostegno internazionale all’Ucraina.«L’apparizione di Tisza non solo ha completamente ridisegnato lo spazio dell’opposizione – a parte l’estrema destra di Mi Hazánk, ha praticamente appiattito l’intera ala liberale e di sinistra – ma Péter Magyar è anche riuscito ad attrarre molti degli elettori filogovernativi», osserva Nepszava. Per colpire l’avversario, Orbán si è servito pure di un fumetto dal titolo Io, Due Facce realizzato dall’influencer ungherese di estrema destra Áron Ambrózy. Le illustrazioni, create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, mostrano un Magyar inaffidabile: indossa abiti tradizionali ungheresi ma mezzo volto è dipinto con i colori della bandiera europea. Viene raffigurato in atteggiamento servile nei confronti della Ue, delle grandi banche straniere e vicino al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al quale avrebbe chiesto aiuto per vincere le elezioni. Per danneggiarlo sono stati affissi manifesti elettorali di un Péter Magyar imbianchino, simpatizzante di Fidesz. L’ex moglie Varga lo ha accusato di abusi, che lui ha negato. «Finora, nessuna delle accuse e delle frecciate rivolte a Péter Magyar ha attecchito», fa notare la Bbc.