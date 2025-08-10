Il Pd va a Bibbiano per vendicarsi dei suoi accusatori. Ma scorda qualcosa

Ingredienti – Due pomodori San Marzano, 4 pomodori ciliegini, 4 datterini e 4 pendolini, 8 filettini di acciughe, due pugni di capperi sotto sale, 12 olive nere al forno o 24 taggiasche denocciolate, 8 foglie di basilico e 4 rametti di timo, almeno 100 ml di olio extravergine di oliva, 360 gr di linguine di grano italiano, sale e pepe qb.
Procedimento – Mentre aspettate che l’acqua, salata senza eccedere, dove cuocere le linguine prenda il bollore pulite i diversi pomodori e fateli a dadolata grossolana. Mettete a dissalare i capperi sotto acqua corrente. Lessate la pasta e nel frattempo denocciolate le olive e tritatele grossolanamente insieme ai filetti di acciughe. In una zuppiera capace di contenere tutta la pasta condite i pomodori con generoso olio extravergine di oliva aggiungendo le olive, i capperi, le acciughe, aggiustate di sale e pepe. Scolate la pasta e mantecatela in questa insalata di pomodori aggiungendo le foglie di basilico sminuzzate e il timo. Servite con un giro di olio extravergine a crudo.
Come far divertire i bambini - Date loro il compito di dissalare i capperi e di spezzare con le manine, olive, acciughe e basilico.
Abbinamento – Abbiamo scelto un Vermentino di Maremma o di Gallura o del Sulcis. In alternativa ottima opzione sono il Pigato del Ponente Ligure o il Torbato dell’algherese, ma anche la Falanghina del Sannio.