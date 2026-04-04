True2026-04-04
Giorgetti: «Patto di stabilità da rivedere». L’Ue delira: «No, prima la recessione»
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Considerato che il paziente non è ancora morto, è inutile curarlo: è questa la sintesi della risposta negativa della Commissione europea alla considerazione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sulla necessità di rivedere o comunque prevedere delle deroghe ai rigidissimi parametri del Patto di stabilità, considerato il drammatico quadro internazionale e la crisi energetica che ne deriva.
In conferenza stampa dopo che il Cdm, ieri, ha prorogato il taglio delle accise fino al 1° maggio, Giorgetti fa una dichiarazione all’insegna del più puro pragmatismo: «Sull’ipotesi di sforamento del limite del 3% del deficit a causa della crisi energetica», risponde il ministro a una domanda sull’argomento, «credo che si faccia riferimento alla volontà di chiedere o non chiedere la clausola di deroga prevista dal nuovo regolamento europeo di governance economica. È chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile. Ho espresso questa mia valutazione già all’inizio del conflitto, l’ho ribadita all’Eurogruppo a inizio settimana. Lo farò in qualsiasi consenso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà. Abbiamo fatto un G7 con la partecipazione delle organizzazioni internazionali proprio in settimana», aggiunge il ministro dell’Economia, «e il quadro che è stato rappresentato è oggettivamente preoccupante per le ricadute economiche. Tutti correlano alla durata del conflitto le misure da assumere. Il tema della durata produrrà ahimè conseguenze sia sulla politica monetaria sia sulla politica fiscale dei diversi Paesi. Chi più chi meno, credo che tutto il globo ne sia colpito».
Niente di clamoroso, niente di stupefacente: siamo in un periodo di gravissima crisi e quindi, se c’è un momento in cui rimodulare le norme adeguandole alla realtà, è questo. E invece, ma forse non c’è neanche più da stupirsi, la risposta da Bruxelles è ai limiti del delirio: «La Commissione europea», sottolinea una portavoce, «non ritiene che attualmente la Ue si trovi in una situazione che richiede la sospensione delle regole del Patto di stabilità come avvenuto all’epoca della crisi pandemica. La possibilità di far scattare la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità esiste solo in caso di grave recessione nell’area euro o nella Ue nel suo complesso. Stiamo monitorando attentamente la situazione instabile in Medio Oriente, ma non ci troviamo in tale scenario».
Quindi, secondo questi cervelloni, per dare un po’ di ossigeno alle economie europee bisogna aspettare che si precipiti in una condizione di grave recessione, ovvero alla fame. Siamo di fronte, come è evidente, a una follia. Lo stesso Commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis, una settimana fa, in conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo, aveva ribadito che «la clausola di salvaguardia generale è subordinata a una grave recessione economica nell’Ue o nell’area dell’euro nel suo complesso. Attualmente, anche sulla base dell’analisi di scenario non siamo in questa situazione». E in quale situazione siamo? «Siamo di fronte», aveva aggiunto Dombrovskis, detto Draculovskis, «al rischio di uno shock di tipo stagflazionistico, vale a dire una situazione in cui una crescita più debole coincide con un’inflazione più elevata. Questo vale anche se le interruzioni delle forniture energetiche dovessero essere relativamente di breve durata». In sostanza: se tutto va bene, siamo rovinati.
Pensate che anche uno che di regole europee se ne intende, e che certamente non è sospettabile di simpatie per il governo guidato da Giorgia Meloni, ovvero l’ex presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea Romano Prodi, pensa che sia l’ora di sospendere il Patto di stabilità: «Il problema», sottolinea Prodi a Sky Tg24, «è che non sia solo un caso speciale per l’Italia. Che non dimostriamo ancora una volta le nostre debolezze. Deve essere un problema europeo con una revisione dei vincoli a livello europeo. Ho sempre detto che il Patto di stabilità rigido è stupido. Si deve tener conto che c’è una situazione straordinaria e anche i bilanci di tutti i Paesi europei devono essere adattati a questa situazione, l’Italia è più a rischio perché è già fuori di questi parametri e quindi il problema per noi è più serio ma il problema è generale».
La sensazione è che si proceda a passi da gigante verso razionamenti e altre misure drastiche, quelle sì, da stato di guerra, ma evitando accuratamente di dare respiro ai Paesi membri della Ue aspettando che la situazione diventi irreparabile. Viene da chiedersi se siamo di fronte a una totale incompetenza, a una imperdonabile cocciutaggine oppure, e sarebbe molto grave, a un preciso disegno per mettere in ginocchio mezza Europa, il che sarebbe non solo peggio: sarebbe criminale. Le prossime settimane ci diranno quale di queste ipotesi, tutte catastrofiche, sarà quella giusta.
Intanto la pressione fiscale in Italia nel 2025 fa segnare il record degli ultimi dieci anni: i dati grezzi dell’Istat indicano che ha raggiunto il 43,1% del Pil, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 42,4 del 2024. Per trovare un livello più alto bisogna tornare al 2014, quando era al 43,1%. Il dato del quarto trimestre, poi, del 51,4%, rappresenta un picco che non si vedeva dall’analogo periodo del 2014, con il 52,2%. Il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito rispetto al trimestre precedente dello 0,8%.
E l’incubo razionamenti si avvicina
Tira aria di austerity in Europa. Mentre il governo Meloni prolunga al 1° maggio il taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 7 aprile, da Bruxelles la consegna è tirare la cinghia sui consumi energetici. Non siamo ancora alle domeniche a piedi dello shock energetico degli anni Settanta, ma la tentazione di varare misure drastiche c’è, eccome. Basta leggere quello che ha detto il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, sul principale quotidiano finanziario britannico, il Financial Times, per capire che aria tira. «L’Unione europea si sta preparando a uno shock energetico duraturo legato alla guerra in Medio Oriente e sta valutando tutte le possibilità, comprese misure di razionamento dei carburanti e un nuovo rilascio di petrolio dalle riserve strategiche». Più chiaro di così. Secondo Jorgensen, «questa sarà una crisi lunga» e «i prezzi dell’energia saranno più alti per moltissimo tempo». Il commissario ha spiegato che il blocco comunitario non si trova «ancora» in una crisi di sicurezza degli approvvigionamenti, ma sta preparando piani per affrontare gli effetti «strutturali e duraturi» del conflitto. Jorgensen ha aggiunto che la Commissione sta valutando anche «gli scenari peggiori», pur non essendo ancora arrivata al punto di dover imporre il razionamento di prodotti critici come il carburante per l’aviazione e il gasolio. «Meglio essere preparati che dovercene pentire», ha affermato, sottolineando che l’Ue «sta valutando tutte le possibilità» anche se non ha ancora modificato le regole vigenti. «Più la situazione diventa grave, più dovremo guardare anche agli strumenti legislativi». Jorgensen ha infine detto di non escludere un nuovo ricorso alle riserve strategiche «se la situazione dovesse peggiorare» pur precisando che ogni decisione dovrà essere presa «nel momento esatto giusto e in modo proporzionato». Il mese scorso i Paesi dell’Ue hanno partecipato al più grande rilascio di riserve strategiche di petrolio della storia, nel tentativo di contenere l’impennata dei prezzi.
Jorgensen non è nuovo nel tratteggiare scenari drammatici. Alcuni giorni fa aveva detto che nessuno deve illudersi sulla fine veloce delle conseguenze per il mercato dell’energia «perché non succederà e anche se si raggiungesse la pace domani le infrastrutture energetiche comunque sono state danneggiate, e servirà tempo per tornare alla normalità». E siccome - sostiene - lo shock non sarà breve, «gli Stati membri della Ue devono prepararsi a razionamenti».
Jorgensen ha anche inviato una lettera ai Ventisette in cui ha lanciato un messaggio ancora più esplicito, ovvero: «Più riuscite a risparmiare petrolio, in particolare diesel e carburante per aerei, meglio è per tutti», confermando di spingere sulla stretta dei consumi anche attraverso la riduzione della mobilità.
La sua non è una voce isolata ma sta acquisendo proseliti. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, dalla sanità sposta il suo interesse alla geopolitica e afferma che «bisogna preparare il Paese a uno shock energetico di lunga durata e disincentivare i consumi». E a proposito del decreto taglia accise, commenta che «non bisogna spacciare per cura l’ennesimo decreto cerotto».
Di razionamento e austerità energetica ha parlato anche l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea - International energy agency). Già il 20 marzo aveva stilato una sorta di decalogo per ridurre la domanda di carburanti, invitando a lavorare da casa, a prendere meno aerei, a lasciare l’auto ferma e a preferire i trasporti pubblici. Aveva stimato che con politiche su larga scala per la riduzione dei viaggi aziendali, la domanda di carburante per aerei potrebbe diminuire tra il 7% e il 15%. Quindi arrivava a dire che in un mercato volatile, i cittadini devono adattarsi alla riduzione dei consumi.
L’Agenzia, poi, faceva l’esempio di alcuni Paesi che avevano adottato misure di austerità: le Filippine e il Pakistan hanno introdotto settimane lavorative di quattro giorni per i dipendenti pubblici, mentre lo Sri Lanka ha chiuso gli uffici pubblici il mercoledì. Anche il Laos, la Thailandia e il Vietnam stanno promuovendo attivamente il lavoro da casa. Modelli virtuosi da seguire, secondo l’Iea.
E di interruzione o contingentamento dei servizi di mobilità cominciano a parlare anche alcune categorie. Assarmatori e Confitarma hanno lanciato l’allarme di un rischio per i collegamenti nazionali. «L’aumento del costo dei carburanti impatta sui servizi marittimi per passeggeri e merci», affermano le due associazioni. E avvertono: «In assenza di interventi correttivi, c’è il rischio concreto di una compromissione dei servizi, fino a una possibile riduzione dell’offerta, o, nei casi più critici, al venir meno dei collegamenti». Stesso allarme dalle compagnie aeree. Ryanair ventila il rischio di dover cancellare alcuni voli in estate, qualora il conflitto iraniano dovesse continuare per un mese ancora e interrompere le forniture di jet fuel. Anche Lufthansa ha fatto sapere che in piena stagione estiva potrebbe lasciare a terra 40 aerei.
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Il ministro dell’Economia avverte che, se la crisi persiste, sarà inevitabile ripensare il tetto al disavanzo. Ma dall’Unione frenano: non si tocca finché non scorre il sangue.Intervistato dal «Financial Times», il commissario all’Energia Dan Jorgensen spiega che i controlli sui consumi sono una possibilità all’orizzonte. Il modello è sempre quello dei lockdown.Lo speciale contiene due articoliConsiderato che il paziente non è ancora morto, è inutile curarlo: è questa la sintesi della risposta negativa della Commissione europea alla considerazione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sulla necessità di rivedere o comunque prevedere delle deroghe ai rigidissimi parametri del Patto di stabilità, considerato il drammatico quadro internazionale e la crisi energetica che ne deriva. In conferenza stampa dopo che il Cdm, ieri, ha prorogato il taglio delle accise fino al 1° maggio, Giorgetti fa una dichiarazione all’insegna del più puro pragmatismo: «Sull’ipotesi di sforamento del limite del 3% del deficit a causa della crisi energetica», risponde il ministro a una domanda sull’argomento, «credo che si faccia riferimento alla volontà di chiedere o non chiedere la clausola di deroga prevista dal nuovo regolamento europeo di governance economica. È chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile. Ho espresso questa mia valutazione già all’inizio del conflitto, l’ho ribadita all’Eurogruppo a inizio settimana. Lo farò in qualsiasi consenso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà. Abbiamo fatto un G7 con la partecipazione delle organizzazioni internazionali proprio in settimana», aggiunge il ministro dell’Economia, «e il quadro che è stato rappresentato è oggettivamente preoccupante per le ricadute economiche. Tutti correlano alla durata del conflitto le misure da assumere. Il tema della durata produrrà ahimè conseguenze sia sulla politica monetaria sia sulla politica fiscale dei diversi Paesi. Chi più chi meno, credo che tutto il globo ne sia colpito». Niente di clamoroso, niente di stupefacente: siamo in un periodo di gravissima crisi e quindi, se c’è un momento in cui rimodulare le norme adeguandole alla realtà, è questo. E invece, ma forse non c’è neanche più da stupirsi, la risposta da Bruxelles è ai limiti del delirio: «La Commissione europea», sottolinea una portavoce, «non ritiene che attualmente la Ue si trovi in una situazione che richiede la sospensione delle regole del Patto di stabilità come avvenuto all’epoca della crisi pandemica. La possibilità di far scattare la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità esiste solo in caso di grave recessione nell’area euro o nella Ue nel suo complesso. Stiamo monitorando attentamente la situazione instabile in Medio Oriente, ma non ci troviamo in tale scenario». Quindi, secondo questi cervelloni, per dare un po’ di ossigeno alle economie europee bisogna aspettare che si precipiti in una condizione di grave recessione, ovvero alla fame. Siamo di fronte, come è evidente, a una follia. Lo stesso Commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis, una settimana fa, in conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo, aveva ribadito che «la clausola di salvaguardia generale è subordinata a una grave recessione economica nell’Ue o nell’area dell’euro nel suo complesso. Attualmente, anche sulla base dell’analisi di scenario non siamo in questa situazione». E in quale situazione siamo? «Siamo di fronte», aveva aggiunto Dombrovskis, detto Draculovskis, «al rischio di uno shock di tipo stagflazionistico, vale a dire una situazione in cui una crescita più debole coincide con un’inflazione più elevata. Questo vale anche se le interruzioni delle forniture energetiche dovessero essere relativamente di breve durata». In sostanza: se tutto va bene, siamo rovinati. Pensate che anche uno che di regole europee se ne intende, e che certamente non è sospettabile di simpatie per il governo guidato da Giorgia Meloni, ovvero l’ex presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea Romano Prodi, pensa che sia l’ora di sospendere il Patto di stabilità: «Il problema», sottolinea Prodi a Sky Tg24, «è che non sia solo un caso speciale per l’Italia. Che non dimostriamo ancora una volta le nostre debolezze. Deve essere un problema europeo con una revisione dei vincoli a livello europeo. Ho sempre detto che il Patto di stabilità rigido è stupido. Si deve tener conto che c’è una situazione straordinaria e anche i bilanci di tutti i Paesi europei devono essere adattati a questa situazione, l’Italia è più a rischio perché è già fuori di questi parametri e quindi il problema per noi è più serio ma il problema è generale». La sensazione è che si proceda a passi da gigante verso razionamenti e altre misure drastiche, quelle sì, da stato di guerra, ma evitando accuratamente di dare respiro ai Paesi membri della Ue aspettando che la situazione diventi irreparabile. Viene da chiedersi se siamo di fronte a una totale incompetenza, a una imperdonabile cocciutaggine oppure, e sarebbe molto grave, a un preciso disegno per mettere in ginocchio mezza Europa, il che sarebbe non solo peggio: sarebbe criminale. Le prossime settimane ci diranno quale di queste ipotesi, tutte catastrofiche, sarà quella giusta. Intanto la pressione fiscale in Italia nel 2025 fa segnare il record degli ultimi dieci anni: i dati grezzi dell’Istat indicano che ha raggiunto il 43,1% del Pil, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 42,4 del 2024. Per trovare un livello più alto bisogna tornare al 2014, quando era al 43,1%. Il dato del quarto trimestre, poi, del 51,4%, rappresenta un picco che non si vedeva dall’analogo periodo del 2014, con il 52,2%. Il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito rispetto al trimestre precedente dello 0,8%.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/patto-stabilita-scontro-ue-giorgetti-2676663015.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="e-lincubo-razionamenti-si-avvicina" data-post-id="2676663015" data-published-at="1775252156" data-use-pagination="False"> E l’incubo razionamenti si avvicina Tira aria di austerity in Europa. Mentre il governo Meloni prolunga al 1° maggio il taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 7 aprile, da Bruxelles la consegna è tirare la cinghia sui consumi energetici. Non siamo ancora alle domeniche a piedi dello shock energetico degli anni Settanta, ma la tentazione di varare misure drastiche c’è, eccome. Basta leggere quello che ha detto il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, sul principale quotidiano finanziario britannico, il Financial Times, per capire che aria tira. «L’Unione europea si sta preparando a uno shock energetico duraturo legato alla guerra in Medio Oriente e sta valutando tutte le possibilità, comprese misure di razionamento dei carburanti e un nuovo rilascio di petrolio dalle riserve strategiche». Più chiaro di così. Secondo Jorgensen, «questa sarà una crisi lunga» e «i prezzi dell’energia saranno più alti per moltissimo tempo». Il commissario ha spiegato che il blocco comunitario non si trova «ancora» in una crisi di sicurezza degli approvvigionamenti, ma sta preparando piani per affrontare gli effetti «strutturali e duraturi» del conflitto. Jorgensen ha aggiunto che la Commissione sta valutando anche «gli scenari peggiori», pur non essendo ancora arrivata al punto di dover imporre il razionamento di prodotti critici come il carburante per l’aviazione e il gasolio. «Meglio essere preparati che dovercene pentire», ha affermato, sottolineando che l’Ue «sta valutando tutte le possibilità» anche se non ha ancora modificato le regole vigenti. «Più la situazione diventa grave, più dovremo guardare anche agli strumenti legislativi». Jorgensen ha infine detto di non escludere un nuovo ricorso alle riserve strategiche «se la situazione dovesse peggiorare» pur precisando che ogni decisione dovrà essere presa «nel momento esatto giusto e in modo proporzionato». Il mese scorso i Paesi dell’Ue hanno partecipato al più grande rilascio di riserve strategiche di petrolio della storia, nel tentativo di contenere l’impennata dei prezzi.Jorgensen non è nuovo nel tratteggiare scenari drammatici. Alcuni giorni fa aveva detto che nessuno deve illudersi sulla fine veloce delle conseguenze per il mercato dell’energia «perché non succederà e anche se si raggiungesse la pace domani le infrastrutture energetiche comunque sono state danneggiate, e servirà tempo per tornare alla normalità». E siccome - sostiene - lo shock non sarà breve, «gli Stati membri della Ue devono prepararsi a razionamenti».Jorgensen ha anche inviato una lettera ai Ventisette in cui ha lanciato un messaggio ancora più esplicito, ovvero: «Più riuscite a risparmiare petrolio, in particolare diesel e carburante per aerei, meglio è per tutti», confermando di spingere sulla stretta dei consumi anche attraverso la riduzione della mobilità.La sua non è una voce isolata ma sta acquisendo proseliti. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, dalla sanità sposta il suo interesse alla geopolitica e afferma che «bisogna preparare il Paese a uno shock energetico di lunga durata e disincentivare i consumi». E a proposito del decreto taglia accise, commenta che «non bisogna spacciare per cura l’ennesimo decreto cerotto».Di razionamento e austerità energetica ha parlato anche l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea - International energy agency). Già il 20 marzo aveva stilato una sorta di decalogo per ridurre la domanda di carburanti, invitando a lavorare da casa, a prendere meno aerei, a lasciare l’auto ferma e a preferire i trasporti pubblici. Aveva stimato che con politiche su larga scala per la riduzione dei viaggi aziendali, la domanda di carburante per aerei potrebbe diminuire tra il 7% e il 15%. Quindi arrivava a dire che in un mercato volatile, i cittadini devono adattarsi alla riduzione dei consumi.L’Agenzia, poi, faceva l’esempio di alcuni Paesi che avevano adottato misure di austerità: le Filippine e il Pakistan hanno introdotto settimane lavorative di quattro giorni per i dipendenti pubblici, mentre lo Sri Lanka ha chiuso gli uffici pubblici il mercoledì. Anche il Laos, la Thailandia e il Vietnam stanno promuovendo attivamente il lavoro da casa. Modelli virtuosi da seguire, secondo l’Iea.E di interruzione o contingentamento dei servizi di mobilità cominciano a parlare anche alcune categorie. Assarmatori e Confitarma hanno lanciato l’allarme di un rischio per i collegamenti nazionali. «L’aumento del costo dei carburanti impatta sui servizi marittimi per passeggeri e merci», affermano le due associazioni. E avvertono: «In assenza di interventi correttivi, c’è il rischio concreto di una compromissione dei servizi, fino a una possibile riduzione dell’offerta, o, nei casi più critici, al venir meno dei collegamenti». Stesso allarme dalle compagnie aeree. Ryanair ventila il rischio di dover cancellare alcuni voli in estate, qualora il conflitto iraniano dovesse continuare per un mese ancora e interrompere le forniture di jet fuel. Anche Lufthansa ha fatto sapere che in piena stagione estiva potrebbe lasciare a terra 40 aerei.
Getty Images
Visitare questa località austriaca in estate significa immergersi in un’atmosfera dove il lusso discreto incontra la tradizione contadina, creando un mix unico, perfetto per chi cerca sport, piaceri raffinati e del sano relax .
Il cuore pulsante dell'estate è il monte Hahnenkamm. Salire con la celebre funivia Kitz bühel Cable Cars non è solo un modo per raggiungere la quota, ma è anche un viaggio panoramico sulla valle. In cima, i sentieri si snodano tra malghe fiorite e punti di sosta iconici come il Berghaus Tirol, dove la vista spazia dalle Alpi di Kitzbühel agli Alti Tauri.
Per chi ama le due ruote, la regione è un punto di riferimento mondiale per l’e-bike. Grazie ai servizi di noleggio e alla vasta rete di sentieri segnalati, è possibile esplorare vette e vallate senza necessariamente avere il fiato di un atleta olimpico. Le pendenze diventano un piacere e le distanze si accorciano, lasciando più tempo per ammirare il paesaggio. Kitzbühel è anche una mecca per gli appassionati di mountain bike. Sentieri immersi nei boschi, percorsi tecnici per esperti e itinerari panoramici per e-bike permettono a tutti di trovare la propria dimensione. Gli impianti di risalita funzionano anche nei mesi estivi, facilitando l’accesso ai tracciati in quota e regalando discese spettacolari tra radure e single track. Eventi sportivi e competizioni animano la stagione, richiamando biker da tutta Europa. Anche chi è alle prime armi può affidarsi a guide esperte o partecipare a tour organizzati per scoprire gli angoli più suggestivi della regione in totale sicurezza.
Con oltre mille chilometri di sentieri segnalati, Kitz bühel è una destinazione ideale per chi ama camminare. I percorsi si snodano tra dolci colline alpine, boschi ombrosi e pascoli punteggiati di baite tradizionali. Per chi cerca un itinerario più rilassante, i sentieri intorno al lago Schwarzsee offrono passeggiate facili, ideali anche per famiglie. Qui è possibile alternare trekking leggero a soste rigeneranti sulle rive del lago, magari con un tuffo nelle sue acque limpide. Se si viaggia in famiglia, il Parco faunistico di Aurach è una tappa imperdibile. A pochi chilometri dal centro, è possibile camminare tra cervi, daini e mufloni in un ambiente naturale protetto: un'esperienza che incanta grandi e piccini.
Kitzbühel non è solo sport. Il centro, con le sue facciate colorate, ospita il Museo di Kitzbühel, dove scoprire la storia locale e le opere di Alfons Walde, l'artista che ha immortalato l'anima invernale della città.
Il centro storico, poi, è un piccolo gioiello architettonico: case color pastello, balconi fioriti e boutique di alta gamma convivono armoniosamente. La via principale è un susseguirsi di negozi esclusivi, atelier artigianali e marchi internazionali. Qui lo shopping diventa un’esperienza piacevole, tra moda sportiva di lusso, oggetti di design e specialità gastronomiche locali. Una tappa obbligatoria per gli acquisti è da Frauenschuh. Non è un semplice negozio, ma l'essenza dello stile alpino contemporaneo: materiali pregiati e design funzionale che incarnano il «Kitz-look».
Caffè all’aperto e ristoranti gourmet invitano a prendersi una pausa, assaporando piatti della tradizione tirolese rivisitati in chiave contemporanea. L’atmosfera è sofisticata ma mai ostentata, perfetta per chi cerca una vacanza attiva senza rinunciare al comfort.
La proposta gastronomica della città è altrettanto variegata e profonda, partendo dall'esperienza culinaria offerta dal ristorante Das Mocking, situato proprio alla base della Streif, che propone una cucina moderna capace di valorizzare i prodotti del territorio con un tocco creativo. Per chi cerca l'accoglienza più genuina, il ristorante Zum Rehkitz offre i grandi classici della tradizione tirolese in un'atmosfera calda e autentica, mentre una sosta all'Hallerwirt ad Aurach permette un'immersione totale nella storia e nella genuinità contadina. Nel cuore pulsante della città, il ristorante Das Reisch completa l'offerta con un ambiente raffinato dove la cucina internazionale si fonde sapientemente con i sapori del luogo.
Informazioni: www.kitzbuehel.com.
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Vittorio Messori (Ansa)
Messori, l’uomo che ha riportato il dibattito su Cristo nelle case di milioni di persone in tutto il mondo, ha varcato la soglia definitiva proprio nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della Passione, quasi a voler apporre il sigillo della sua stessa esistenza su quella «speranza che non si consuma» che aveva difeso con la penna per oltre mezzo secolo.
La parabola di Vittorio Messori è, in primo luogo, il racconto di una trasformazione intellettuale straordinaria. Nato a Sassuolo il 16 aprile 1941 in una famiglia di orientamento anticlericale, la sua formazione avvenne nella Torino del dopoguerra, un ambiente dominato da correnti laiche e razionaliste. Allievo del liceo classico D’Azeglio e poi della facoltà di Scienze Politiche, Messori crebbe alla scuola di giganti del pensiero laico come Norberto Bobbio e Luigi Firpo. Laureatosi con Galante Garrone, egli era il «perfetto prodotto» della cultura agnostica e razionalista di quegli anni, destinato apparentemente a una carriera nelle file dell’intellettualità laica.
Tuttavia, nell’estate del 1964, accadde l’imprevisto: l’irruzione di quella che lui stesso definì una «evidenza del cuore». Non fu il risultato di un’elaborazione ideologica, ma un incontro travolgente nato dalla lettura dei Vangeli. Quei testi «scarni ed essenziali» lo colpirono al punto da trasformarlo in un instancabile indagatore delle ragioni del credere. Tecnicamente non una trasformazione quindi, ma una conversione. Da quel momento, la sua missione divenne quella di coniugare fede e ragione, intuizione e argomentazione, in un corpo a corpo costante con la modernità.
Nel 1976, dopo dodici anni di lavoro, Messori diede alle stampe Ipotesi su Gesù. Fu un terremoto culturale, anche all’interno del mondo cattolico. In un’epoca in cui, come scriveva nell’incipit del libro, di Gesù non si parlava tra persone educate - essendo considerato un argomento che metteva a disagio al pari del sesso, del denaro o della morte - Messori ebbe l’audacia di riproporre il Nazareno come un argomento per tutti. Con lo stile incalzante del giornalista e il rigore dell’intellettuale laico, egli dimostrò che era possibile difendere razionalmente il cristianesimo senza rinunciare al metodo critico.
Il successo fu planetario, trasformando il libro in un best-seller. La sua cifra distintiva emerse prepotentemente: un’apologetica paziente e documentata, capace di rispondere alle obiezioni dei critici senza mai scadere nella polemica sterile. Per Messori, non si trattava di fare moralismo - ambito che non amava particolarmente - ma di concentrarsi sui grandi misteri della fede, convinto che l’etica segua naturalmente l’incontro con Cristo.
La carriera di Messori lo ha visto collaborare con varie testate, da La Stampa (dove lavorò per dieci anni) al Corriere della Sera e Avvenire. Ma è nel rapporto con i vertici della Chiesa che ha segnato tappe storiche per la comunicazione religiosa. Nel 1984, il libro-intervista con l’allora cardinale Joseph Ratzinger, intitolato Rapporto sulla fede, denunciò coraggiosamente le derive post-conciliari, attirandogli simpatie e forti critiche. Messori ebbe la capacità unica di porsi come mediatore tra il magistero ecclesiale e il grande pubblico, offrendo strumenti di comprensione profondi ma accessibili.
Ancor più eclatante fu nel 1994 la pubblicazione di Varcare la soglia della speranza, in cui per la prima volta un pontefice, Giovanni Paolo II, rispondeva direttamente alle domande di un giornalista. Messori seppe porre a Karol Wojtyla le domande essenziali dell’uomo contemporaneo, creando un ponte tra la domanda di senso del mondo e la risposta della Chiesa.
Oltre ai grandi palcoscenici, lo possiamo testimoniare in prima persona, Messori ha coltivato con amore e fedeltà realtà editoriali più piccole ma che condividevano in pieno il suo spirito di guardare la realtà con fede e ragione. È stato, insieme a Eugenio Corti, uno dei «padri nobili» del Timone, il mensile di fede e ragione. Rispose con entusiasmo all’invito del fondatore Gianpaolo Barra, portando la sua storica rubrica «Vivaio» sulle pagine della rivista dopo essere stata su quelle del periodico dei paolini Jesus e sul quotidiano Avvenire.
Negli ultimi anni, il suo interesse si era rivolto sempre più alla dimensione mariana e ai segni concreti di Dio nella storia, come dimostrano opere quali Il miracolo e Ipotesi su Maria. Viveva accanto al suo buen retiro dell’Abbazia di Maguzzano, sul lago di Garda, affrontando gli acciacchi dell’età con quel gusto «messoriano» per l’indagine che non lo ha mai abbandonato.
La scomparsa di Vittorio Messori lascia un vuoto incolmabile nel panorama intellettuale cattolico. Con la sua morte, avvenuta mentre il mondo cristiano si ferma davanti alla Croce, si chiude un’avventura terrena dedicata interamente alla ricerca della Verità. Gli ha reso omaggio anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano: «Ha saputo descrivere la fede come qualcosa di concreto, di vivo, lontano da astrattismi e da ideologismi».
Lascia in eredità una biblioteca di domande coraggiose e risposte documentate, un invito perenne a non aver paura di indagare il mistero di quel Gesù che, anche grazie a lui, è tornato a essere un argomento per tutti. Perché un cristiano, diceva, non è un cretino.
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Per mezzo secolo sono stata atea e darwinista: non tolleravo il concetto del dolore innocente. I miracoli descritti nel Vangelo erano per me incomprensibili: perché guarire quel lebbroso lì, e non quello due strade più in là? Perché ridare la vista al cieco che sente passare Gesù e lo chiama, e non all’altro che non gli può chiedere niente? Dio non avrebbe fatto prima a non creare la lebbra anziché mandare poi il Figlio a guarire un lebbroso e non gli altri? La Passione e la morte in croce che senso avevano? E in che senso la crocifissione ha salvato tutti?
Per me è stata un’entusiastica liberazione la lettura del Dizionario filosofico di Voltaire. Avevo pensato le stesse cose che scriveva il grande filosofo. Ma in realtà è lui che pensava come un dodicenne. Le sarcastiche critiche al cristianesimo nascono dalla non conoscenza non solo di San Tommaso, ma delle Scritture. L’ateismo è terribilmente ingenuo. Si decide che Dio non esiste, dopodiché si selezionano i pensieri che possono giustificare la presenza della vita in assenza di qualcuno che l’abbia creata. Il mio ateismo, infatti, si è risolto per motivi scientifici. La scienza consiste nell’osservare e nel trarre poi conclusioni, non il contrario. Non è pensabile che il mondo si sia creato da solo per ammasso casuale di atomi, che si ricostruiscono in ordine pur venendo dal caos. Qualcuno ha creato il mondo e Qualcuno ha voluto noi. Queste due affermazioni sono profondamente ragionevoli.
Sono nata nel 1953. Ero in grado di intendere di volere quando negli anni Settanta sono arrivati i risultati degli studi sulla Sindone che la datano all’epoca medievale. La Sindone era falsa: avevo ragione io, atea. Peccato che la datazione al carbonio 14 della Sindone dal punto di vista scientifico non abbia senso perché applicata a un oggetto, un telo, che, per sua natura, è esposto a contaminazioni stratificate nel tempo. I ricercatori che hanno fatto gli studi con il carbonio si sono addirittura vantati di non aver commesso l’errore metodologico di non aver studiato la storia del sacro lino. Se ne avessero studiato la storia, avrebbero scoperto che la Sindone era esposta grazie a miriadi di persone che la tenevano dagli angoli con le mani, lasciando il loro sudore e consumandone il tessuto. La Sindone sugli angoli superiori si era sfilacciata, e dato che era la Sacra Sindone è stata rammendata da gente che stava al rammendo come Mozart alla musica. I rammendi sono invisibili. Nel 1988 tre laboratori (Oxford, Zurigo e Tucson) datarono il telo tra il 1260 e il 1390, ma studi successivi hanno ipotizzato una datazione tra il 300 a.C. e il 300 d.C. Il gruppo di ricerca Sturp (Shroud of Turin research project) definì l’immagine come il risultato di un processo ancora non spiegato. Gli studi di John Jackson e William Mottern mostrarono inoltre che l’immagine contiene informazioni tridimensionali: l’intensità dell’immagine varia in funzione della distanza dal corpo, caratteristica unica rispetto a qualunque rappresentazione artistica. Questa proprietà ha portato alcuni studiosi, come Giulio Fanti e Paolo Di Lazzaro, a ipotizzare che l’immagine possa essersi formata tramite un impulso energetico ad alta intensità, capace di alterare superficialmente le fibre del lino senza penetrare in profondità. La Sacra Sindone è un negativo tridimensionale, che si può essere formato solo grazie a un corpo che è diventato energia.
È ragionevole affermare che Dio ha creato il mondo e che Cristo è risorto. Queste due affermazioni come si conciliano con tutto il resto? Con il dolore innocente, che la Passione non ha cancellato? Il senso del miracolo non era salvare Lazzaro, che poi comunque sarebbe morto, ma salvare noi tutti dall’abisso di aver perduto Dio. I miracoli servono per aiutarci a trovare la fede, perché è la nostra fede che ci salverà. Tutto il dolore innocente sarà consolato in un’infinita eternità. Buona Pasqua a tutti.
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Luca Casarini (Ansa)
Nessuno ovviamente si chiede perché si trovassero lì. Non c’è un articolo di giornale che si soffermi sul fatto che queste persone sono state impunemente mollate in mezzo al mare in attesa di qualcuno che venisse a recuperarle per portarle in Europa. Non ci interessa il meccanismo mortifero che le ha portate lì, a rischio della vita. Ci interessa soltanto quello che succede dopo, che è poi esattamente ciò che le Ong vogliono che vediamo. Il loro obiettivo politico è questo: cancellare la prima parte del circuito migratorio e puntare il riflettore soltanto sulla seconda parte, quella che a loro parere dovrebbe chiamare in causa gli europei.
«Il tempo è pessimo, le vite delle persone sono a rischio. Temono di essere intercettate e di essere rimandate forzatamente in Libia. Abbiamo informato le autorità e chiediamo un salvataggio in un luogo sicuro», ha scritto Sea Watch con il solito tono impositivo. Poi ha provveduto al recupero degli stranieri e, come sempre accade, le autorità italiane hanno assegnato un porto di sbarco alla nave Aurora, alla faccia della crudeltà dei governi di destra. La destinazione avrebbe dovuto essere Porto Empedocle, ma la Sea Watch ha deciso di fare altrimenti: ha fatto sapere che le coste agrigentine erano troppo lontane e si è diretta a Lampedusa dove ha fatto sbarcare gli immigrati. Siamo appena ad aprile, questo è solo l’inizio.
Vedremo con la bella stagione, il mare meno ostico e le temperature più miti quanti viaggi riusciranno a fare queste navi sedicenti umanitarie, anche aggirando i decreti governativi che in teoria dovrebbero limitarne l’azione discrezionale. Del resto sappiamo come operino le Ong: fanno ciò che desiderano, violano i confini, se ne infischiano delle indicazioni delle autorità, ignorano gli accordi internazionali. Però possono contare su una buona fetta di giudici pronti a difenderle. Giusto un paio di giorni fa il tribunale di Trapani ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Mare Jonio (che fa capo a Mediterranea di Luca Casarini) disposto nell’ottobre 2023. Il Viminale è stato di conseguenza condannato al pagamento delle spese legali. Vale la pena di ricordare che la nave era stata fermata perché, al solito, aveva scelto in totale autonomia e in maniera del tutto autoreferenziale di dirigersi verso l’Italia evitando di coinvolgere nel recupero dei migranti altre nazioni. In teoria gli stranieri erano stati presi in area di competenza libica, ma per il tribunale sarebbe «espressamente e chiaramente escluso che la Libia, Paese che non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, soddisfi i criteri per essere designata come luogo sicuro ai fini dello sbarco». Chiaro no? A decidere le politiche migratorie italiane non è un governo eletto, dunque non sono gli italiani: sono magistrati e attivisti. I quali godono, per altro, di sostegni eccellenti.
Non appena le Ong sono tornate in scena con prepotenza, sono ricomparsi anche gli immancabili prelati pro invasione, gli stessi che per un decennio circa hanno martellato con ogni mezzo l’opinione pubblica al fine di imporre l’idea che il sistema migratorio fosse buono e santo. Parliamo ovviamente degli stimati esponenti della Cei, in particolare l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio Giancarlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, il quale non perde occasione per alimentare la retorica dell’accoglienza senza limiti. Circa un mese fa si era espresso molto duramente nei riguardi del modello Albania, da lui ritenuto uno spreco di soldi. Ora Perego, parlando a Rai news, è tornato alla carica: «Non si può rimanere indifferenti come il governo italiano di fronte a questo… non ci si può fermare sui rimpatri come ha fatto l’Europa in questi giorni e non impegnarsi nel soccorso e nella tutela di un diritto fondamentale che è il diritto all’asilo». Già, non appena l’Ue dà segno di muoversi in una direzione anche solo leggermente diversa da quella che prevede sempre e solo frontiere aperte, subito spunta un vescovo a lagnarsi, e a bacchettare il governo. Del tutto incurante della realtà italiana e europea, Perego insiste a ripetere il mantra integrazione-accoglienza, pretende l’apertura di altri corridoi umanitari e sembra incolpare le destre - proprio come fanno sinistra e Ong - per i naufragi nel Mediterraneo.
È sempre la stessa canzone, una nenia che ci viene ripetuta da anni e produce sempre gli stessi risultati: guarda caso, quando riprende con insistenza il traffico in mare, ricomincia anche a morire la gente. Riprendono i naufragi, si rivedono persone abbandonate su piattaforme in mezzo alle onde. E tutto questo, per certi tribunali, certi sacerdoti e per tutti gli attivisti, è da considerarsi un modello amorevole e umanitario.
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