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Lorenzo Bertocchi
2026-06-02

Leone tira le orecchie agli scout «fluidi»: «Bene educare divisi maschi e femmine»

Leone tira le orecchie agli scout «fluidi»: «Bene educare divisi maschi e femmine»
Papa Leone XIV (Ansa)
Prevost boccia Agesci parlando all’associazione Fse: «I giovani esplorino le caratteristiche proprie dell’essere uomo o donna».

In un’Aula Paolo VI gremita da oltre 3.000 capi dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici (Fse), papa Leone XIV ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione con un discorso che, pur rivolto ai festeggiati, sembra parlare all’intero mondo dello scoutismo cattolico italiano. Gli altri scout cattolici in Italia sono, infatti, rappresentati dall’Agesci, spesso avanguardia di un certo mondo cattolico e che solo qualche giorno fa ne ha dato prova con le discusse aperture in tema di identità di genere e orientamento sessuale anche per i capi educatori.

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papa scout lgbt
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«Mai trovate fosse comuni di bimbi». Crolla la bufala sui cattolici canadesi

«Mai trovate fosse comuni di bimbi». Crolla la bufala sui cattolici canadesi
Il monumento alle vittime della Kamloops Residential School in British Columbia, Canada (Getty Images)
Il più importante quotidiano di Ottawa smentisce la vicenda dei 215 piccoli indigeni inumati presso un istituto religioso: su vaghe «anomalie» del terreno fu montato un caso inconsistente. Ma rilanciato da tutti i giornali.

Cinque anni fa il Canada e gran parte dell’Occidente furono attraversati da un’ondata di indignazione e sgomento. Giornali, televisioni, governi e istituzioni religiose parlarono di «resti di bambini», «tombe anonime», «fosse comuni» e di una nuova prova delle sevizie perpetrate dall’«uomo bianco» contro gli indiani d’America. Oggi, però, a distanza di cinque anni dall’annuncio che fece il giro del mondo, resta un dato difficilmente contestabile: a Kamloops, nella Columbia britannica, non è stato rinvenuto alcun resto umano.

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kamloops

Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti»

Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi, Maurizio Capozzo, illustra le iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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L’IA applicata alla guerra ha rimescolato buoni e cattivi

L’IA applicata alla guerra ha rimescolato buoni e cattivi
Peter Thiel, co-fondatore e ceo di Palantir (Getty Images)
Trump è pronto a spartirsi il pianeta con gli autocrati? Il «concerto» tra grandi potenze, in realtà, coesiste con la competizione su IA e spazio: alla faccia dell’«amicizia» Donald-Putin, Kiev usa Palantir e approfitta dell’esclusione di Mosca dai satelliti di Musk.
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Elly Schlein: 200 euro a chi non lascia l’Italia. Per i migranti ne spendiamo 1.400

Elly Schlein: 200 euro a chi non lascia l’Italia. Per i migranti ne spendiamo 1.400
Elly Schlein (Ansa)
Il Pd scopre il diritto a non emigrare, ma solo per i nostri connazionali. E offre spiccioli.

Elly Schlein ha fatto una scoperta: prima ancora del diritto a emigrare, esiste il diritto a restare. Una scoperta sensazionale, quasi che il segretario del Pd sia rimasto folgorato sulla via di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II («Nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra», aveva detto papa Ratzinger, ricordando il suo predecessore). Meglio restare, quindi, al posto di andare via. Almeno se sei italiano. Se sei straniero, invece, fai benissimo a lasciare il luogo in cui sei nato.

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