{{ subpage.title }}

True
Alessandro Rico
2026-06-02

L’IA applicata alla guerra ha rimescolato buoni e cattivi

L’IA applicata alla guerra ha rimescolato buoni e cattivi
Peter Thiel, co-fondatore e ceo di Palantir (Getty Images)
Trump è pronto a spartirsi il pianeta con gli autocrati? Il «concerto» tra grandi potenze, in realtà, coesiste con la competizione su IA e spazio: alla faccia dell’«amicizia» Donald-Putin, Kiev usa Palantir e approfitta dell’esclusione di Mosca dai satelliti di Musk.
Continua a leggereRiduci
ia tecnologia guerra
True

Elly Schlein: 200 euro a chi non lascia l’Italia. Per i migranti ne spendiamo 1.400

Elly Schlein: 200 euro a chi non lascia l’Italia. Per i migranti ne spendiamo 1.400
Elly Schlein (Ansa)
Il Pd scopre il diritto a non emigrare, ma solo per i nostri connazionali. E offre spiccioli.

Elly Schlein ha fatto una scoperta: prima ancora del diritto a emigrare, esiste il diritto a restare. Una scoperta sensazionale, quasi che il segretario del Pd sia rimasto folgorato sulla via di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II («Nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra», aveva detto papa Ratzinger, ricordando il suo predecessore). Meglio restare, quindi, al posto di andare via. Almeno se sei italiano. Se sei straniero, invece, fai benissimo a lasciare il luogo in cui sei nato.

Continua a leggereRiduci
sinistra stranieri
True

Henry Nowak, il video choc delle ultime parole: «I can't breathe» come George Floyd

True
Henry Nowak, il video choc delle ultime parole: «I can't breathe» come George Floydplay icon
Diffuse le immagini registrate dalle bodycam degli agenti intervenuti a Southampton nel dicembre 2025. Il giovane, ferito mortalmente, ripete più volte di non riuscire a respirare prima di morire. Nel Regno Unito esplode il dibattito sul diverso trattamento riservato a casi che presentano inquietanti analogie.
Continua a leggereRiduci
henry nowak
True

I sindaci «dracula» sono dem

I sindaci «dracula» sono dem
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (Imagoeconomica)
La città con l’addizionale Irpef più alta è Napoli, a guida Manfredi. Al secondo posto per prelievo troviamo Roma (Gualtieri). Imu alle stelle a Milano (Sala) e Potenza.

Con l’avvicinarsi delle scadenze fiscali di giugno, il campo largo, con grande tempismo, ha deciso di tornare a cavalcare il vecchio tema dell’aumento delle tasse. Lo ha fatto per bocca del segretario del Pd, Elly Schlein, che ha lanciato l’idea di una patrimoniale a livello europeo ma senza escludere la possibilità di intervenire anche solo a livello nazionale.

Continua a leggereRiduci
sindaci dem tasse
True

La sinistra vuole espropriarci casa ma consente affitti brevi extra lusso

La sinistra vuole espropriarci casa ma consente affitti brevi extra lusso
iStock
Il paradosso di Firenze: il Pd vieta le locazioni «mordi e fuggi» in centro, ma un fondo (decisione del Tar) può fare contratti turistici su 100 alloggi di pregio, zona Duomo. E intanto Avs chiede di requisire gli immobili sfitti.

Mentre il vicepresidente del Consiglio comunale spinge per requisire le case sfitte dei fiorentini, nel cuore del centro storico della città che vanta le regole più restrittive sulle locazioni brevi, un fondo può liberamente firmare contratti turistici per trarre il massimo del profitto da oltre cento appartamenti superlusso.

Continua a leggereRiduci
affitti extra lusso
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy