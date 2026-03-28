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Carlo Melato
2026-03-28

Non Sparate sul Pianista | Sciortino: «La musica è viva e ha il suono del nostro tempo»

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Orazio Sciortino, pianista concertista e compositore contemporaneo, ci guida nel mondo della musica «colta» di oggi. Un'apparente Babele del linguaggio nella quale tutti gli ingredienti del passato sono a disposizione degli artisti.

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Ira di Vance: la guerra «facile» era una balla

Ira di Vance: la guerra «facile» era una balla
JD Vance insieme a Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il vicepresidente Usa ha criticato aspramente Benjamin Netanyahu per aver «venduto» il conflitto nel Golfo come un intervento lampo. Intanto, il numero due alla Casa Bianca, designato per guidare le future trattative con l’Iran, ieri ha incontrato il premier del Qatar.

La Casa Bianca sarebbe cautamente ottimista sull’iniziativa diplomatica volta chiudere la guerra con l’Iran. A riferirlo, è stata ieri la Cbs. Sempre ieri, era attesa, secondo Reuters, la risposta ufficiale di Teheran al piano di pace presentato dall’amministrazione Trump. Risposta che, nel momento in cui La Verità andava in stampa, non era ancora arrivata. Per ora, l’unica cosa certa è il crescente peso politico di JD Vance.

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Pechino aiuta l’Iran, asse Kiev-Riad. Dal Donbass al Golfo, la guerra è una

Pechino aiuta l’Iran, asse Kiev-Riad. Dal Donbass al Golfo, la guerra è una
Volodymyr Zelensky con Mohammad bin Salman Al Sa'ud (Ansa)
Volodymyr Zelensky vola in Arabia Saudita e firma un accordo di cooperazione sulla Difesa. Intanto il regime sciita, sotto il fuoco israelo-americano, riceve chip dal gigante asiatico. I fronti sono diversi, ma la partita è unica.

La guerra in Ucraina e il confronto militare con l’Iran stanno progressivamente saldandosi in un’unica dinamica strategica, trasformando due crisi separate in un confronto globale tra potenze. L’intesa politica, economica e militare siglata tra l’Arabia Saudita e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky indica che Riad non intende più mantenere una posizione di equidistanza e punta a rafforzare il proprio peso diplomatico ed energetico con un ruolo più attivo anche nel dossier ucraino.

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Trump perde il tocco magico. I mercati si fidano meno: petrolio e interessi in risalita

Trump perde il tocco magico. I mercati si fidano meno: petrolio e interessi in risalita
Donald Trump (Ansa)
Le dichiarazioni contraddittorie del presidente sulla guerra non convincono più gli investitori che riportano il tasso del bond decennale Usa alla soglia critica del 4,5%.

Donald Trump ha perso il tocco magico. Non è più il domatore di Wall Street. Il suo mandato aveva trasformato l’incoerenza in arte. La sorpresa in strategia. I mercati fremevano ad ogni tweet. Poi la guerra in Iran e l’incantesimo si è rotto. Da quando sono cominciati i bombardamenti ha inondato Truth e il resto del pianeta con una collezione di dichiarazione contraddittorie come un oracolo in giornata storta.

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La Consulta: lo straniero criminale può stare nei Cpr pure se chiede asilo

La Consulta: lo straniero criminale può stare nei Cpr pure se chiede asilo
Ansa
Bocciato un ricorso della Cassazione: chi ha presentato domande di protezione pretestuose ed è un pericolo per la sicurezza può essere trattenuto per decisione di un questore. È un passo verso espulsioni più rapide.

Solo un giudice può battere un altro giudice. E quando un giudice della Cassazione incontra un giudice della Consulta, il giudice della Cassazione è un giudice sconfitto. Risultato della singolar tenzone tra le toghe: forzare un po’ la mano per trattenere un immigrato delinquente in un Cpr, in attesa di rimpatriarlo, anche nel caso in cui abbia presentato una richiesta d’asilo pretestuosa, è ancora legittimo.

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