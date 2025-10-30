Matteo Carnieletto
2025-10-30

Maxi operazione nella favela di Rio: oltre 130 morti

La maxi operazione nella favela di Rio de Janeiro. Nel riquadro, Gaetano Trivelli (Ansa)
Parla Gaetano Trivelli, uno dei leader del team Recap, il gruppo che dà la caccia ai trafficanti che cercano di fuggire dalla legge.
favela operazione polizia

Export verso Usa +34%. Tanti saluti ai gufi

Container in arrivo al Port Jersey Container Terminal di New York (Getty Images)
Nonostante i dazi e un rafforzamento dell’euro, a settembre è boom di esportazioni negli Stati Uniti rispetto allo scorso anno, meglio di Francia (+8%) e Germania (+11%). Confimprenditori: «I rischi non arrivano da Washington ma dalle politiche miopi europee».
export italia usa

Un appunto inguaia il Movimento 5 Stelle. Strani giri di soldi da Chavez e Maduro

Nicolas Maduro e Hugo Chavez nel 2012. Maduro è stato ministro degli Esteri dal 2006 al 2013 (Ansa)
Su un testo riservato appare il nome del partito creato da Grillo. Dietro a questi finanziamenti una vera internazionale di sinistra.
venezuela m5s

Barbegal: gli antichi romani e la prima industria della Storia

Un disegno che ricostruisce i 16 mulini in serie del sito industriale di Barbegal, nel Sud della Francia (Getty Images)

Nel 1937 l’archeologo francese Fernand Benoit fece una scoperta clamorosa. Durante gli scavi archeologici nei pressi dell’acquedotto romano di Arles, la sua città, riportò alla luce un sito straordinario. Lungo un crinale ripido e roccioso, scoprì quello che probabilmente è stato il primo impianto industriale della storia, un complesso che anticipò di oltre un millennio la prima rivoluzione industriale, quella della forza idraulica.

barbegal

Dietro le polemiche montate su Orbán c’è la paura di un asse destra-popolari

Viktor Orbán durante la visita a Roma dove ha incontrato Giorgia Meloni (Ansa)
Ecr, Patrioti e Ppe uniti possono ribaltare l’Ue: la sinistra teme l’imbarcata e strepita.
orban
