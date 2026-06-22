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Redazione digitale
2026-06-22

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Starmer è arrivato al passo d’addio. E Donald infierisce: «Hai fallito»

Starmer è arrivato al passo d’addio. E Donald infierisce: «Hai fallito»
A destra il primo ministro Keir Starmer con il premier indiano Nerendra Modi(Ansa)
Oggi il premier potrebbe lasciare. L’ex sindaco di Manchester pronto alla successione.

Le S-S (Sánchez&Starmer) della sinistra europea stanno per essere sciolte. Se Pedro in Spagna ha problemi di tangenti familiari - la moglie Begoña Gómez è nei guai fino al collo per corruzione -, l’ineffabile amico degli islamici, nemico di Elon Musk e dei social tanto da vietarli ai minori, ai quali però concede il voto, il più volenteroso contro Putin, Keir Starmer appunto, stamani sarà, con ogni probabilità, sfrattato da Downing Street. Per Londra è il settimo governo che salta in dieci anni.

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Vance tratta con l’Iran, Trump lo minaccia

Vance tratta con l’Iran, Trump lo minaccia
Jd Vance (Ansa)
Malgrado l’ottimismo del vicepresidente Usa, la tensione ai negoziati in Svizzera si alza dopo i nuovi raid israeliani in Libano e le intimidazioni del tycoon: «Se non riaprite Hormuz vi bombardo». Ghalibaf: «Attento con i ricatti, il nostro esercito è pronto».

I colloqui fra Usa e Iran, coi mediatori di Pakistan e Qatar, nell’albergo Burgenstock di Lucerna, in Svizzera, sono iniziati ieri in un clima pesante a causa delle minacce del presidente americano Donald Trump, nonché per il perdurante conflitto in Libano. Unico risultato è stata la «finalizzazione della bozza che esenta l’Iran dalle sanzioni sul petrolio», secondo fonti di Teheran.

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Leone va dal «suo» Agostino: «Basta bulli»

Leone va dal «suo» Agostino: «Basta bulli»
Leone XIV (Ansa)
Papa Prevost a Pavia in visita alle spoglie del santo di Ippona. Prima l’incontro con i piccoli pazienti oncologici, poi l’omelia nella basilica del Dottore della Chiesa: «Finiamola con insulti e guerre. I tempi siamo noi: per cambiarli, cambiamo noi stessi».

In una giornata caratterizzata da un caldo intenso, la città di Pavia ieri ha vissuto un momento storico con la visita pastorale di papa Leone XIV, a cui ha rivolto un’accoglienza in sintonia con le temperature.

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Giudici contro Nordio e il Garante perché si occupano dei Trevallion

Giudici contro Nordio e il Garante perché si occupano dei Trevallion
Carlo Nordio (Ansa)
Entrata a gamba tesa dei magistrati, proprio ora che la mediazione sta dando frutti.

«Vietato parlare al conducente». Il cartello consunto che ancora si legge su qualche corriera arrugginita in Valmasino o in Cilento è la stella polare del sistema giudiziario italiano, dove la dialettica è un optional e il diritto di critica vale solo a senso unico.

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