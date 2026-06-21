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Redazione digitale
2026-06-21

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Patatrump. Meloni le suona al presidente Usa

Patatrump. Meloni le suona al presidente Usa
Donald Trump (Ansa)

Secondo molti a Trump manca qualche rotella. In effetti, visto che spesso dice una cosa per poi poco dopo smentirla, il dubbio che abbia qualche problema mentale è comprensibile. Tuttavia, ammesso e non concesso che difetti di lucidità, c’è una cosa che non manca di sicuro al presidente degli Stati Uniti, ed è la capacità di dominare la comunicazione e pure di manipolarla.

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donald trump
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Lei assolto per buona fede. Ma chi paga?

Lei assolto per buona fede. Ma chi paga?
Beppe Sala (Ansa)
Una delle persone finite nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano e poi assolte scrive: «“Verità” qualunquista, non ho mai commesso reati». Noi chiediamo solo che chi costruisce grattacieli, alla fine, paghi quanto dovuto.
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rusconi belpietro
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Bibi riapre la guerra, l’Iran richiude Hormuz

Bibi riapre la guerra, l’Iran richiude Hormuz
Benjamin Netanyahu e Donald Trump (Ansa)
Dopo i raid israeliani in Libano, in violazione al memorandum tra States e Teheran, i pasdaran annunciano la chiusura dello Stretto Vance, in Svizzera con Witkoff e Kushner per le trattative, smentisce: «Passate 55 navi». Tuttavia, il regime ora può alzare la posta.

Dovrebbero iniziare oggi i colloqui fra Usa e Iran in Svizzera, dopo l’accordo preliminare annunciato nei giorni scorsi. Il presidente americano, Donald Trump, già ha dovuto fare numerose concessioni a Teheran pur di non ritrovarsi ancora impegolato in guerra contro un avversario coriaceo alle elezioni autunnali di midterm.

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Guai grossi a Madrid. Rinviata a giudizio la moglie di Sánchez: «Non lasci il Paese»

Guai grossi a Madrid. Rinviata a giudizio la moglie di Sánchez: «Non lasci il Paese»
Begoña Gomez e Pedro Sanchez (Ansa)
Confiscato il passaporto di Begoña Gómez che è accusata di corruzione. L’opposizione: tra poco toccherà al premier.

Rinvio a giudizio per traffico di influenze, corruzione nel settore privato, appropriazione indebita e malversazione. Inoltre, confisca del passaporto, proibizione di lasciare il Paese e obbligo di comparire in tribunale ogni due settimane.

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begoña gómez
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