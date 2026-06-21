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Patrizia Floder Reitter
2026-06-21

Guai grossi a Madrid. Rinviata a giudizio la moglie di Sánchez: «Non lasci il Paese»

Guai grossi a Madrid. Rinviata a giudizio la moglie di Sánchez: «Non lasci il Paese»
Begoña Gomez e Pedro Sanchez (Ansa)
Confiscato il passaporto di Begoña Gómez che è accusata di corruzione. L’opposizione: tra poco toccherà al premier.

Rinvio a giudizio per traffico di influenze, corruzione nel settore privato, appropriazione indebita e malversazione. Inoltre, confisca del passaporto, proibizione di lasciare il Paese e obbligo di comparire in tribunale ogni due settimane.

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begoña gómez
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Patatrump. Meloni le suona al presidente Usa

Patatrump. Meloni le suona al presidente Usa
Donald Trump (Ansa)

Secondo molti a Trump manca qualche rotella. In effetti, visto che spesso dice una cosa per poi poco dopo smentirla, il dubbio che abbia qualche problema mentale è comprensibile. Tuttavia, ammesso e non concesso che difetti di lucidità, c’è una cosa che non manca di sicuro al presidente degli Stati Uniti, ed è la capacità di dominare la comunicazione e pure di manipolarla.

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donald trump
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Lei assolto per buona fede. Ma chi paga?

Lei assolto per buona fede. Ma chi paga?
Beppe Sala (Ansa)
Una delle persone finite nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano e poi assolte scrive: «“Verità” qualunquista, non ho mai commesso reati». Noi chiediamo solo che chi costruisce grattacieli, alla fine, paghi quanto dovuto.
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rusconi belpietro
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Bibi riapre la guerra, l’Iran richiude Hormuz

Bibi riapre la guerra, l’Iran richiude Hormuz
Benjamin Netanyahu e Donald Trump (Ansa)
Dopo i raid israeliani in Libano, in violazione al memorandum tra States e Teheran, i pasdaran annunciano la chiusura dello Stretto Vance, in Svizzera con Witkoff e Kushner per le trattative, smentisce: «Passate 55 navi». Tuttavia, il regime ora può alzare la posta.

Dovrebbero iniziare oggi i colloqui fra Usa e Iran in Svizzera, dopo l’accordo preliminare annunciato nei giorni scorsi. Il presidente americano, Donald Trump, già ha dovuto fare numerose concessioni a Teheran pur di non ritrovarsi ancora impegolato in guerra contro un avversario coriaceo alle elezioni autunnali di midterm.

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Un po’ di vino fa bene. Ecco il filo che lega Ippocrate ad Al Bano

Un po’ di vino fa bene. Ecco il filo che lega Ippocrate ad Al Bano
(iStock)
Il medico greco e il cantante pugliese tra grandi fan (con giudizio) della bevanda di Bacco. «Beatificata» anche da Santa Ildegarda.
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