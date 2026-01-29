Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa #podcast del 28 gennaio con Carlo Cambi
L’ultima dei dem: ai Giochi pure i Pasdaran
Cosa sarebbero le Olimpiadi invernali senza il ghiaccio, ovvero l’Ice? Il circo equestre della politica politicante italiana, in questi giorni, vede saltimbanchi e acrobati impegnati nella discussione intorno alla presenza in Italia, durante i Giochi, di agenti dell’Ice, l’Immigration and customs enforcement, agenzia federale americana che opera alle dipendenze del Dhs, il Dipartimento della sicurezza interna.
L’Ice, però, è a sua volta divisa in due comparti: l’Ero (Enforcement and removal operations), ovvero il ramo anti-immigrazione, protagonista di efferati crimini in Minnesota; e l’Hsi (Homeland security investigations), che si concentra su crimini internazionali e terrorismo: «Gli investigatori dell’Hsi», ha chiarito il Viminale dopo l’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e l’ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta, «saranno rappresentati non da personale operativo come quello impegnato nei controlli sulla migrazione in territorio Usa, ma da referenti esclusivamente specializzati nelle investigazioni». Del resto, ogni Paese scorta i propri atleti impegnati in competizioni internazionali affidandosi ai propri servizi antiterrorismo: lo fa Israele col Mossad, l’ha fatto la Russia con il Kgb, e così via.
Pochi giorni fa, a Milano, hanno sfilato a bordo di una colonna di 12 jeep, quattro blindati e pure tre motoslitte circa 100 agenti della polizia del Qatar. Ma l’occasione per fare polemica, sull’onda emotiva delle agghiaccianti immagini di Minneapolis, è ghiotta, e allora via con la rumba: «Gli agenti Ice», dice il leader di Azione, Carlo Calenda, «sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano. E siccome siamo un Paese dove c’è un governo fortemente sovranista che tiene alla dignità nazionale, si faccia lo sforzo, per una volta, di dire no a Trump, secondo me può essere che scoprano un mondo nuovo».
«Condanniamo l’incapacità del governo», dichiarano i parlamentari lombardi del M5s, i senatori Elena Sironi e Bruno Marton, e i deputati Valentina Barzotti e Antonio Ferrara, «di chiedere a Washington di inviare altre agenzie federali, che negli Usa non mancano, per ovvie ragioni di sicurezza, dato che la presenza dell’Ice, seppur simbolica, rischia di scatenare proteste e possibili disordini». «Non sono i benvenuti», sottolinea il segretario del Pd Elly Schlein, «lo ha detto benissimo il sindaco di Milano Sala. È una milizia armata che sta uccidendo a sangue freddo cittadini Usa per strada. Sosteniamo le manifestazioni che chiedono di levare l’Ice dalle strade. Se per Piantedosi non è un problema, per noi è un problema». «Non c’è spazio in Italia», dice il sindaco di Firenze Sara Funaro, «per chi calpesta i diritti umani. Non si può restare in silenzio di fronte all’arrivo di un corpo militare aggressivo come l’Ice». Non poteva farsi scappare l’occasione di un bel flash mob davanti all’ambasciata americana il segretario di Più Europa, Riccardo Magi: «I Giochi di Milano-Cortina», sentenzia, «non possono essere la passerella delle squadracce di Trump». «È auspicabile», ha commentato il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Giuseppe Baturi, «che la garanzia dell’ordine pubblico nel nostro Paese sia affidata alle forze italiane». «Ho letto la notizia», commenta il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, «so che c’è una polemica al riguardo. Non vogliamo entrarci». Un barlume di razionalità arriva dal portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi: «Si sta facendo propaganda politica becera», dice Nevi ad Agorà, su Rai Tre, «che sfrutta degli eventi accaduti negli Stati Uniti per fare caciara in Italia, sfruttando il dramma di Minneapolis a fini politici. L’Ice non verrà in Italia per le Olimpiadi, verranno agenti dell’intelligence che non c’entrano niente con quelli dell’anti immigrazione di Minneapolis, aspetto questo chiarito benissimo dal ministro Piantedosi».
Come spesso capita, la farsa è in agguato. In Aula, rispondendo al senatore di Iv Ivan Scalfarotto, il presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, Alberto Balboni (Fdi), ha dichiarato: «Il collega Scalfarotto si chiedeva da chi saranno protetti gli sportivi dell’Iran. Basta fare una ricerca su Internet e lo scopre: dai Pasdaran», ha detto Balboni, «cioè da coloro che hanno massacrato 30.000 giovani in Iran, di questo non vi scandalizzate». L’ambasciata iraniana in Italia ha smentito su X, auspicando che «prima di qualsiasi analisi o presa di posizione politica, venga verificata la veridicità delle notizie».
«Ho citato semplicemente una cosa che ho letto su fonti aperte», ha chiarito ieri Balboni all’Adnkronos, «in cui si dice che il compito di scortare gli atleti iraniani è sempre stato svolto dai Pasdaran, ma certo non mi riferivo direttamente a queste Olimpiadi». Ma il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, si è perso qualche passaggio: «Giorgia Meloni», è stato il monito di Bonelli, «neghi l’ingresso in Italia all’Ice e ai Pasdaran. L’Italia non può diventare il terreno di conquista di milizie straniere, tagliagole e assassini. Non li vogliamo». Infatti, non ci saranno. A Bonelli la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi: quella della distrazione.
Gli italiani si sentono insicuri e si dicono preoccupati per l’aumento della criminalità. E la sinistra che fa? Fischietta. Sì, siamo di fronte al paradosso che più cresce l’allarme per ciò che accade nelle nostre città e più il Pd e i suoi compagni parlano d’altro, approfittando di ogni occasione per fare un po’ di propaganda. L’ultimo esempio lo abbiamo a Milano. L’altra sera uno spacciatore, già noto alle forze dell’ordine per vari reati, è stato ucciso da un agente in servizio antidroga. Il poliziotto insieme a un collega ha intimato l’alt a un giovane e quest’ultimo, invece di fermarsi, ha impugnato un’arma. La reazione di uno dei componenti della pattuglia è stata inevitabile e un proiettile ha colpito alla testa il marocchino, uccidendolo all’istante. Invece di chiedersi perché, nonostante gli sforzi per liberare un’area di spaccio alle porte del capoluogo lombardo, ci siano ancora zone interdette alle forze dell’ordine dove le organizzazioni criminali dettano legge, la sinistra che fa? Innanzitutto, si guarda bene dall’esprimere solidarietà all’agente, che per prima cosa è stato indagato dalla Procura.
Poi, al posto di reclamare espulsioni più rapide per spacciatori e rapinatori, e organizzare un presidio per riconsegnare alla collettività e alla legalità un parco che è definito il «boschetto della droga», Pd e compagni organizzano per il 31 gennaio una manifestazione in piazza per contestare la presenza a Milano degli agenti dell’Ice. Si tratta della famigerata polizia americana, che a Minneapolis è stata protagonista di due sparatorie in cui sono morti due cittadini, un’attivista e un infermiere, pure lui attivista dei diritti civili. Certo, in Minnesota gli uomini dell’Immigration and customs enforcement non hanno fatto una bella figura. Con i loro metodi brutali e violenti hanno terrorizzato molti, anche in Italia. Ma i funzionari dell’Ice che arriveranno (se arriveranno) al seguito dei componenti della delegazione americana ai Giochi invernali non si occuperanno di immigrati e di scorte, svolgeranno un’attività di informazione all’interno del Consolato degli Stati Uniti.
Come sempre accade, quando ci sono missioni diplomatiche straniere che giungono nel nostro Paese, ai servizi di sicurezza italiani si affiancano quelli degli altri Stati. Succede con l’America, ma anche con tutte le altre delegazioni. Fa parte della collaborazione fra Paesi. Quando Giorgia Meloni si reca a Washington non scende dalla scaletta dell’aereo della presidenza del Consiglio senza la sua scorta. Gli agenti della nostra intelligence affiancano gli uomini messi a disposizione dagli Stati Uniti. E così è accaduto anche di recente, quando il premier ha visitato una serie di Paesi in Medio Oriente e in Asia, a cominciare dall’Oman per finire con Corea del Sud e Giappone. Dunque, qual è il problema se alcuni funzionari dell’Ice, che è un’agenzia federale e non una milizia privata di Donald Trump come sostiene il sindaco Beppe Sala, giungeranno al seguito di esponenti dell’amministrazione degli Stati Uniti? Gli agenti non saranno in assetto da guerra e nemmeno da guerriglia. Dunque, perché agitarsi per dieci o venti uomini dell’Immigration and customs enforcement?
Sarebbe legittimo darsi pena per il crescente allarme per la sicurezza nelle nostre città, di recente certificato anche da un sondaggio di Nando Pagnoncelli. Se il 44% degli italiani chiede un inasprimento di pene per furti e scippi, mentre il 41% maggiori divieti per il porto di armi bianche e il potenziamento dei centri di trattenimento dei clandestini, anche a sinistra dovrebbero comprendere che il tema della sicurezza attraversa l’intero elettorato, a prescindere dalle intenzioni di voto degli italiani. Invece i progressisti fischiettano. E così tutti i partiti dell’opposizione, insieme all’Anpi, alla Cgil e all’Arci, sabato 31 gennaio si ritroveranno in Piazza XXV aprile a Milano. Chi parteciperà al raduno sarà armato di fischietto, che verrà usato per contestare le «squadracce» di Trump. Immagino l’allarme che tutto ciò provocherà alla Casa Bianca e anche la preoccupazione che genererà nella dozzina di funzionari Ice in trasferta a Milano. Piccola domanda: ma non era meglio convocare l’Anpi, la Cgil, l’Arci e tutta la compagnia bella della sinistra per una manifestazione da tenersi nel boschetto di Rogoredo, dove gli spacciatori ogni giorno la fanno da padroni? Non sarebbe meglio fischiare ai criminali sotto casa nostra invece di contestare gli agenti che stanno dall’altra parte del mondo?
Da alcuni giorni si discute ferocemente riguardo alle azioni dell’Ice a Minneapolis e alla possibilità che alcuni uomini dell’agenzia arrivino in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali. Ma sappiamo tutti benissimo che, in realtà, non si discute dell’Ice bensì del solito, vecchio tema: il fascismo. Si desume chiaramente dalla lettura dei giornali, dalle dichiarazioni dei politici e dal palese e patetico doppiopesismo che viene esibito dal fronte progressista. Siamo tutti d’accordo sul fatto che le brutalità poliziesche siano deprecabili, ma sappiamo anche - tutti quanti, e benissimo - che i nostri agenti si comportano molto diversamente, salvo rare eccezioni, e che l’Ice non verrà in Italia per rastrellare clandestini o per sparare agli iscritti di Pd o di Avs. Eppure continuiamo a sentire lamenti, dichiarazioni indignate e allarmi a tamburo battente.
La sinistra italiana è preoccupata che i «pretoriani di Trump» causino problemi nelle nostre città? Beh, se avesse davvero a cuore la sicurezza nelle città e fosse realmente intimorita dalla possibilità di disordini dovrebbe inquietarsi almeno un po’ anche per altre potenziali polveriere di cui si ha notizia in queste ore. Sappiamo, ad esempio, che sabato a Torino marceranno plotoni di antagonisti a sostegno del centro sociale Askatasuna recentemente sgomberato. Il prefetto torinese Donato Cafagna ha già espresso timori, le istituzioni hanno fatto appelli agli attivisti affinché svolgano una manifestazione pacifica. Ma è già noto che arriveranno dall’estero professionisti della rivolta, antagonisti stranieri che di solito non si distinguono per le buone maniere. Da giorni, peraltro, i collettivi piemontesi minacciano e attaccano Cristina Prandi, rettrice dell’Università di Torino, perché ha deciso di chiudere per due giorni Palazzo Nuovo impedendo che vi si svolgesse il concerto Que viva Askatasuna a beneficio del centro sociale.
Data la scarsità di dichiarazioni sul tema dal fronte progressista, dobbiamo dedurne che le eventuali violenze antagoniste - le quali peraltro sono una eventualità tutt’altro che remota - sono accettabili, comprensibili. E dunque non occorre preoccuparsene. Così come, del resto, non occorre occuparsi troppo delle reiterate violenze (omicidi compresi) commessi da clandestini e invece - come sta facendo la sinistra in questi giorni - si giustifica il fatto che un poliziotto che spara per difesa venga indagato per omicidio volontario. Che esistano pesi e misure diverse a questo punto è evidente e innegabile. O meglio, esiste una regola aurea che viene declinata ogni volta a seconda delle circostanze: l’autorità pubblica è malvagia e fascista, soprattutto se al governo c’è la destra. Antagonisti, immigrati e contestatori assortiti sono buoni a prescindere, a patto che si attengano al copione che i progressisti hanno scritto per loro.
Lo dimostra ciò che scriveva ieri in prima pagina Avvenire, quotidiano della Cei. Paolo Borgna, commentando i fatti di Minneapolis spiegava che le violenze poliziesche rompono il patto fra il cittadino e lo Stato. Senz’altro vero. Ma, domandiamo, le violenze commesse dai clandestini che lo Stato non ha espulso non rompono anch’esse il patto in questione? Non si rompe quel patto pure quando lo Stato non garantisce sufficiente sicurezza alla popolazione?
Eppure Avvenire su questo punto è decisamente meno battagliero, se non altro perché da anni tifa porte aperte e «inclusione».
Un altro esempio non secondario. Fiumi di parole e comunicati accorati sono stati versati nel dibattito pubblico a proposito delle tensioni che alcuni giornalisti della Rai hanno avuto con gli uomini dell’Ice. Ne hanno parlato con enfasi tutti i media, suggerendo che il comportamento aggressivo dell’Ice verso la stampa dimostri l’esistenza di un regime negli Stati Uniti. Ebbene, non risulta che la stessa attenzione sia stata dedicata ai cronisti di Ore 14, anche loro in servizio presso la Rai, che sono entrati nel bosco di Rogoredo e sono stati aggrediti da un marocchino bellicoso, che non ha compiuto gesti violentissimi solo perché un suo compare gli ha fatto notare che si trattava di giornalisti e non di poliziotti. Siamo alle solite: della libertà di informazione interessa soltanto se brandirla è utile a sostenere che esista una dittatura destrorsa. In tutti gli altri casi, chi se ne importa.
Vedete come, alla fine, tutto si tenga. Che si parli di un carabiniere italiano che spara, degli agenti dell’Ice o delle norme sull’immigrazione, il punto è sempre il medesimo: bisogna dimostrare l’esistenza di quella che ieri su Repubblica Luigi Manconi chiamava «la cattiveria di destra». Questo è il filo nero che tiene insieme la polizia italiana, l’Ice statunitense, Donald Trump, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e tutto l’universo conservatore. La destra cattiva uccide, la destra cattiva opprime, la destra cattiva mistifica e spadroneggia. Dalla destra cattiva deriva ogni male del mondo, e tutti gli altri problemi sono derivati dalla permanenza del fascismo eterno.
Di sicuro se a scortare la delegazione americana alle Olimpiadi non fosse l’Ice ma il servizio d’ordine di Askatasuna potremmo stare tutti più tranquilli.