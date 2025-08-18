Redazione digitale
2025-08-18

Oggi in edicola

Carlo Fidanza: «Sui rom la sinistra fa come gli struzzi»

Carlo Fidanza: «Sui rom la sinistra fa come gli struzzi»
Carlo Fidanza (Imagoeconomica)
Il capodelegazione di Fdi all’Europarlamento: «Altro fallimento della giunta di Milano: zero bastone e troppe carote. Ora si proceda con sgomberi non di facciata. Donald merita il Nobel? Certamente più di Obama».
Subscribe
intervista carlo fidanza

«Lidi con meno clienti? La colpa va a decenni di erosione dei salari»

«Lidi con meno clienti? La colpa va a decenni di erosione dei salari»
Fabrizio Licordari (Imagoeconomica)
Il presidente di Assobalneari Fabrizio Licordari: «Il potere d’acquisto degli italiani è crollato con l’euro. Ora, complice la guerra, tagliano le spese».
Subscribe
intervista fabrizio licordari

I pagamenti del Comune di Milano alla fondazione che fa capo a Catella

I pagamenti del Comune di Milano alla fondazione che fa capo a Catella
Manfredi Catella (Ansa)
  • L’ente ha incassato oltre 1 milione di contributi pubblici anche da Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Boeri e Maran si rivolgevano all’immobiliarista per aiutare la Melandri e Luca Sofri.
  • Negli anni l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi ha sempre aggiornato Sala delle mosse per «ammorbidire» il clima nel Palazzo di Giustizia, cambiato con l’arrivo di Viola.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
inchiesta urbanistica milano

I talebani del Covid ci minacciano

I talebani del Covid ci minacciano
Roberto Burioni (Ansa)
Il dottor Burioni si scaglia contro «La Verità» e invoca «azioni di contrasto» nei confronti dei media che ospitano opinioni difformi dai dogmi della dittatura sanitaria. Schillaci pensava di dimettersi: bloccato dal Colle. Tensioni con Palazzo Chigi.
Subscribe
roberto burioni
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy