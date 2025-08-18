Carlo Fidanza (Imagoeconomica)
Il capodelegazione di Fdi all’Europarlamento: «Altro fallimento della giunta di Milano: zero bastone e troppe carote. Ora si proceda con sgomberi non di facciata. Donald merita il Nobel? Certamente più di Obama».
Fabrizio Licordari (Imagoeconomica)
Il presidente di Assobalneari Fabrizio Licordari: «Il potere d’acquisto degli italiani è crollato con l’euro. Ora, complice la guerra, tagliano le spese».
Manfredi Catella (Ansa)
- L’ente ha incassato oltre 1 milione di contributi pubblici anche da Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Boeri e Maran si rivolgevano all’immobiliarista per aiutare la Melandri e Luca Sofri.
- Negli anni l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi ha sempre aggiornato Sala delle mosse per «ammorbidire» il clima nel Palazzo di Giustizia, cambiato con l’arrivo di Viola.
Roberto Burioni (Ansa)
Il dottor Burioni si scaglia contro «La Verità» e invoca «azioni di contrasto» nei confronti dei media che ospitano opinioni difformi dai dogmi della dittatura sanitaria. Schillaci pensava di dimettersi: bloccato dal Colle. Tensioni con Palazzo Chigi.