2025-08-17

Marco Lisei: «Rischiano di tornare gli orrori del Covid»
Marco Lisei (Imagoeconomica)
Il presidente della commissione d’inchiesta: «È deprimente che per screditare le posizioni non allineate si continuino a usare etichette come “no vax”. Dalle audizioni svolte emergono fatti sconvolgenti: mancava la programmazione dell’emergenza».
Mai dire Blackout | Venture Global LNG vince in giudizio contro Shell

La Cina consolida il settore navale per contrastare Trump. I trader si buttano nel mercato delle batterie di rete. La Casa Bianca rigetta gli accordi Net Zero nel settore marittimo. Rallenta il fotovoltaico in Cina. Venture Global, vittoria di Pirro in tribunale.

Autogol di Schillaci: cede al pressing e azzera il comitato. Meloni contrariata
Giorgia Meloni e Orazio Schillaci (Getty Images)
Il dicastero «abortisce» il Nitag per le polemiche su Bellavite e Serravalle. L’ira del premier: «Scelta non concordata».
L’incubo del Covid non è finito: Schillaci silura due scienziati
Il ministro della Salute Orazio Schillaci (Ansa). Nel riquadro in alto Eugenio Serravalle, in quello in basso Paolo Bellavite
Sono bastati appelli e strepiti della «cupola» di esperti (che non ne ha azzeccata una in pandemia) perché il ministro facesse retromarcia sulle nomine. Ma se non resiste alle virostar (o al Colle?), meglio si dimetta.
