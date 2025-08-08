2025-08-08
Magistratura, ponte, soldi al culturame: progressisti in ansia per gli ultimi fortini
Ansa
Dalla giustizia al viadotto del Sud, fino alla stretta su cinema e teatri: la destra mai così vicina al cuore delle élite «rosse».
Giusi Bartolozzi (Imagoeconomica)
- Soprannominata negli ambienti ostili «la zarina di via Arenula», Giusi Bartolozzi è da sempre donna di legge, prima avvocato e poi toga. Velocità e decisionismo i suoi tratti più noti. Qualità che, se fosse di sinistra, le varrebbero applausi anziché ritratti al vetriolo.
- Ieri il presidente della Camera Fontana ha respinto l’istanza di Avs, gli atti restano segreti: «Prassi consolidata».
Lo speciale contiene due articoli.
Keir Starmer (Ansa)
Parte il piano contro i clandestini nella Manica, in due giorni centinaia di fermi. Però prosegue la distopia: i dipendenti del Fisco al corso sulla «colpa di essere britannici».
