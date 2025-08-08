Redazione digitale
2025-08-08

Oggi in edicola

Magistratura, ponte, soldi al culturame: progressisti in ansia per gli ultimi fortini

Magistratura, ponte, soldi al culturame: progressisti in ansia per gli ultimi fortini
Ansa
Dalla giustizia al viadotto del Sud, fino alla stretta su cinema e teatri: la destra mai così vicina al cuore delle élite «rosse».
Subscribe
progressisti

La delfina di Nordio colpevole di efficienza

La delfina di Nordio colpevole di efficienza
Giusi Bartolozzi (Imagoeconomica)
  • Soprannominata negli ambienti ostili «la zarina di via Arenula», Giusi Bartolozzi è da sempre donna di legge, prima avvocato e poi toga. Velocità e decisionismo i suoi tratti più noti. Qualità che, se fosse di sinistra, le varrebbero applausi anziché ritratti al vetriolo.
  • Ieri il presidente della Camera Fontana ha respinto l’istanza di Avs, gli atti restano segreti: «Prassi consolidata».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
giusi bartolozzi nordio

Starmer pago: primi migranti in cella

Starmer pago: primi migranti in cella
Keir Starmer (Ansa)
Parte il piano contro i clandestini nella Manica, in due giorni centinaia di fermi. Però prosegue la distopia: i dipendenti del Fisco al corso sulla «colpa di essere britannici».
Subscribe
immigrazione regno unito

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 agosto

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'8 agosto

Ecco EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'8 agosto con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy