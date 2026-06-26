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Angelo Riva
2026-06-26

Audi A6 allroad: versatilità sportiva

Audi A6 allroad: versatilità sportiva
La nuova Audi A6 allroad
Giunto alla quinta edizione, questo modello è ancora più largo e conferma la propria vocazione su ogni tipo di strada grazie alle sospensioni pneumatiche adattive di serie.
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Terremoto Venezuela: «Sono morti tre italo-venezuelani»

Terremoto Venezuela: «Sono morti tre italo-venezuelani»
Ansa
L’annuncio di Antonio Tajani dopo il terremoto: «Altri 35 dispersi». Partiti da Roma voli in sostegno della popolazione. Guido Crosetto: «Impegno concreto per chi sta soffrendo».

La doppia scossa di terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte fra mercoledì e giovedì ha messo il Paese sudamericano in ginocchio.

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Grecale, GranTurismo e GranCabrio: ancora più lusso in casa Maserati

Grecale, GranTurismo e GranCabrio: ancora più lusso in casa Maserati
I nuovi modelli di Maserati, Grecale, GranTurismo e GranCabrio, sfilano in Piazza Unità d'Italia a Trieste
Le nuove uscite nell’anno del centenario del Tridente, tra design rinnovato e V6 Nettuno portato a 590 CV. Autonomie migliorate per la Folgore. Tante chance di personalizzazioni col progetto BottegaFuoriserie.
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Al liceo l’IA diventa una materia. E si farà più storia

Al liceo l’IA diventa una materia. E si farà più storia
Giuseppe Valditara (Imagoeconomica)
Oggi Giuseppe Valditara ha illustrato le nuove linee guida. Più peso alla cultura occidentale e maggiore attenzione all’uso di nuove tecnologie.

Occidente e Intelligenza artificiale. In estrema sintesi, sono queste le principali novità del Liceo «made in» Giuseppe Valditara, le cui linee guida oggi verranno ufficialmente presentate ai media e agli addetti ai lavori.

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La Toscana finanzia le «quote trans»

La Toscana finanzia le «quote trans»
Eugenio Giani (Imagoeconomica)
Pubblicato un bando da 128.000 euro per la formazione di addetti nel settore tessile. La denuncia di Pro vita: metà dei posti riservata a chi ha cambiato sesso e non binari.

Se c’è una regione italiana che da moltissimi anni è in prima linea nel fare da schermo alla cosiddetta «giurisprudenza creativa» della magistratura, questa è la Toscana, guidata sin dal 2020 dal dem Eugenio Giani.

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