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Fabrizio Cannone
2026-06-26

La Toscana finanzia le «quote trans»

La Toscana finanzia le «quote trans»
Eugenio Giani (Imagoeconomica)
Pubblicato un bando da 128.000 euro per la formazione di addetti nel settore tessile. La denuncia di Pro vita: metà dei posti riservata a chi ha cambiato sesso e non binari.

Se c’è una regione italiana che da moltissimi anni è in prima linea nel fare da schermo alla cosiddetta «giurisprudenza creativa» della magistratura, questa è la Toscana, guidata sin dal 2020 dal dem Eugenio Giani.

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lgbt

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Carceri italiane in condizioni disastrose»

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Carceri italiane in condizioni disastrose»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 giugno 2026. Il deputato di Azione Fabrizio Benzoni e i dati clamorosi delle carceri italiane.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Sinistra in pressing per la legge sul gaycidio

Sinistra in pressing per la legge sul gaycidio
Mirko Moriconi e sua madre Kety Andreoni
L’opposizione cavalca la tragedia del ragazzo di 24 anni che sarebbe stato ucciso dal padre per l’orientamento sessuale. Alessandro Zan e la galassia Lgbt danno la colpa a destra e Roberto Vannacci: «Alimentano l’omofobia». Aggravanti già presenti per le discriminazioni.

«È colpa dei questa destraccia vannaccia». La coscienza progressista è a posto. Per la polizia del karma il tremendo duplice omicidio di Pieve di Camaiore avrebbe già - per proprietà transitiva - un responsabile politico: «Il governo che fomenta un clima d’odio contro la galassia gay».

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cronaca
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Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale

Osservatorio sul Merito – Genio e visione: le imprese italiane costruiscono il futuro

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Osservatorio sul Merito – Genio e visione: le imprese italiane costruiscono il futuro
Dalle Pmi ai grandi marchi storici e ai Cavalieri del Lavoro, il made in Italy coniuga tradizione, innovazione e responsabilità sociale per uno sviluppo duraturo.
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osservatorio sul merito

Milano sottomessa all’islam

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Milano sottomessa all’islamplay icon

In occasione dell'Ashura, la ricorrenza più importante per i musulmani sciiti, un corteo ha attraversato il centro di Milano, con ripercussioni sul traffico in via Vittor Pisani. Nel video si vede il corteo diviso in due da un furgone, con il gruppo delle donne che procede isolato in coda.

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