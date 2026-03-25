True Stefano Graziosi Nucleare e sanzioni, Usa e Iran si parlano. Trump: «Vittoria». C’è Vance ai negoziati JD Vance (Ansa)

Il presidente: «Hanno accettato di rinunciare all’arma atomica». Washington pronta a inviare altri 3.000 soldati in Medio Oriente.Donald Trump tira dritto con l’iniziativa diplomatica iraniana. E, per portarla avanti, sembra puntare molto su JD Vance che, dopo tre settimane fuori dai radar, pare stia tornando in auge. Secondo il Guardian, potrebbe infatti essere lui a guidare il team negoziale di Washington nei colloqui con i rappresentanti di Teheran: colloqui che, in caso di risposta positiva dell’Iran, potrebbero tenersi domani (probabilmente a Islamabad, dove è volato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, «con il benestare eccezionale delle autorità statunitensi e israeliane, fanno sapere i media pakistani). Inoltre, l’altro ieri, Vance ha avuto una telefonata con Benjamin Netanyahu sulla crisi iraniana. Ora, non è un mistero che il numero due della Casa Bianca sia sempre stato scettico verso un’operazione militare di vasta portata contro la Repubblica islamica. Tra l’altro, a ottobre, era emerso come, nell’attuale amministrazione statunitense, Vance fosse una delle figure meno morbide nei confronti del premier israeliano.Non si può quindi escludere che, con la rinnovata centralità del suo vice, Trump voglia mettere sotto pressione il premier israeliano per convincerlo ad allinearsi all’iniziativa diplomatica di Washington. Non dimentichiamo che, pochi giorni dopo l’inizio del conflitto, proprio Netanyahu aveva chiesto spiegazioni agli americani su loro presunti contatti segreti con Teheran. Non è un mistero che Stati Uniti e Israele non siano pienamente convergenti sugli obiettivi del conflitto in corso. Certo, Trump e Netanyahu sono accomunati dalla volontà di impedire all’Iran sia di acquisire l’arma nucleare sia di continuare a foraggiare i suoi proxy regionali.Dall’altra parte, però, il premier israeliano propende per un regime change in piena regola, laddove la Casa Bianca punta a una soluzione venezuelana: scegliere, cioè, come interlocutore un pezzo del vecchio regime dopo averlo adeguatamente addomesticato. In questo modo, Trump, che ieri si è sentito con il premier indiano Narendra Modi per parlare della crisi iraniana, spera di evitare d’impelagarsi in costosi processi di nation building e di cooperare con Teheran in futuro nel settore petrolifero. Più nell’immediato, il presidente americano ha bisogno di riaprire Hormuz per abbassare il prezzo della benzina negli Stati Uniti in vista delle Midterm di novembre. Tanto più che ieri è stato reso noto che i pasdaran hanno imposto il pagamento di un pedaggio per attraversare lo Stretto. Vance, agli occhi di Trump, potrebbe allora garantire il conseguimento di due obiettivi: arrivare a una soluzione venezuelana e, al contempo, rassicurare internamente quel pezzo di base Maga, preoccupato dal prolungarsi del conflitto iraniano. Vance è politicamente vicino a quei colletti blu della Rust belt che rappresentano un bacino elettorale cruciale per il Partito repubblicano. Dal canto suo, Trump ha bisogno di sbloccare Hormuz o per via diplomatica o tramite l’uso della forza: il presidente potrebbe presto annunciare una coalizione che si occuperebbe di scortare le navi nello Stretto oppure potrebbe invadere l’isola di Kharg per costringere i pasdaran a riaprirlo. Trump non sta rinunciando alla pressione militare e sarebbe pronto a schierare altri 3.000 soldati in Medio Oriente.Il punto è capire come si comporterà Teheran. Il regime khomeinista appare spaccato tra chi auspica la linea dura con Washington e chi, al contrario, è su posizioni più dialoganti. Stando a Reuters, sarebbero proprio i pasdaran, che ieri hanno annunciato delle «operazioni mirate», a spingere per un ulteriore irrigidimento della posizione negoziale di Teheran. Dall’altra parte, però, una fonte iraniana ha riferito alla Cnn che il regime sarebbe disposto ad accogliere un «accordo sostenibile», purché includa lo stop alle sanzioni e permetta a Teheran l’uso della tecnologia nucleare a scopo pacifico.È in questo quadro che Islamabad continua a cercare di ritagliarsi un ruolo centrale nel processo diplomatico. Ieri, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, si è detto pronto a ospitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. «Previo accordo tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan si dichiara pronto e onorato di ospitare colloqui significativi e definitivi per una soluzione globale del conflitto in corso», ha affermato in un post, poi rilanciato da Trump, il quale, sempre ieri, oltre a dichiarare vittoria, ha detto che gli iraniani avrebbero «accettato di non avere mai un’arma nucleare» e che sarebbero desiderosi di un’intesa. Il presidente, oltre a confermare che le trattative vedono coinvolti Vance e Marco Rubio, ha altresì asserito di aver ricevuto da Teheran un non meglio precisato «regalo» attinente a Hormuz. «Abbiamo a che fare con un gruppo di persone che, a mio parere, si sono dimostrate all’altezza. Abbiamo ucciso tutti i leader dell’Iran, ora c’è un nuovo gruppo. C’è stato un cambio di regime», ha aggiunto.Lo stesso ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha esortato l’omologo di Teheran, Abbas Aragchi, a privilegiare «il dialogo e il negoziato». Dall’altra parte, secondo il New York Times, il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, starebbe spingendo la Casa Bianca a proseguire il conflitto contro Teheran. Se confermato, ciò sarebbe in linea con il doppiogioco condotto da Riad nelle settimane prima dell’inizio della guerra, quando, a parole, auspicava la diplomazia e, a porte chiuse, premeva per un attacco statunitense contro il regime khomeinista Non si può, quindi, escludere che possa delinearsi un asse sotterraneo tra Riad e Gerusalemme, volto a promuovere il proseguimento del conflitto con Teheran. Tra l’altro, Bloomberg riportava ieri che l’Arabia Saudita e gli Emirati potrebbero presto unirsi a Usa e Israele nella guerra contro l’Iran. Il margine negoziale di Trump è quindi stretto tra il massimalismo dei pasdaran e la volontà degli alleati di proseguire le operazioni belliche. Vance è chiamato a sciogliere il nodo. E da questo potrebbe passare il suo destino politico in vista delle primarie presidenziali repubblicane del 2028.