2025-10-29

Giustizia, Nordio: «Parlare di attentato alla Costituzione è schizofrenia logica»

Giustizia, Nordio: «Parlare di attentato alla Costituzione è schizofrenia logica»
(Ansa)

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Come si fa a parlare di attentato alla Costituzione, non si può fare attraverso una legge prevista dalla stessa Costituzione. Siamo alla schizofrenia». «Se la magistratura si aggrega alla politica in una lotta elettorale, sarà interpretata dalla cittadinanza come soggetto politico e perderebbe il connotato di imparzialità e indipendenza che un magistrato deve avere. Quando ho detto questo, mi è stato obiettato di aver paura di perdere il referendum, ma se vinciamo nella fisiologia della politica, la magistratura subirebbe una sconfitta politica che non è mai indolore».

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra»

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 ottobre 2025. Ospite . L'argomento del giorno è: "La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra"

Il capo dell’Anm fa il Renzi: «Se passa la riforma Nordio, potrei dimettermi»

Il capo dell'Anm fa il Renzi: «Se passa la riforma Nordio, potrei dimettermi»
Cesare Parodi (Imagoeconomica)
Giovedì il voto finale in Aula. La sparata di Cesare Parodi mostra che il sindacato delle toghe fa politica. Referendum tra marzo e aprile.
Dalla difesa dei server alla difesa del sistema-Paese: l’Italia arma il dominio cyber

Dalla difesa dei server alla difesa del sistema-Paese: l'Italia arma il dominio cyber
Ansa
Il nuovo reparto da 1.500 specialisti introduce una capacità operativa continua, in grado di prevenire, contenere e — nei limiti di legge — contrastare attacchi che oggi colpiscono tanto le infrastrutture materiali quanto lo spazio informativo da cui dipende la stabilità dello Stato.
Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa. E giura: «Firmiamo, no guerra alla Nato»

Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa. E giura: «Firmiamo, no guerra alla Nato»
Ansa
  • Lukoil cede le attività all’estero. Nessuna ritorsione su Rosneft in Germania. Ursula von der Leyen insiste sugli asset ma parla di «prestito».
  • Il ministro Guido Crosetto a Bruno Vespa: «Mezzo milione di morti ucraini. Non riprenderanno le terre perse».

Lo speciale contiene due articoli.

Nuove storie
