Flaminia Camilletti
2025-10-09

No al velo integrale e alle nozze forzate. Fdi mette nel mirino il fondamentalismo

iStock
Nella proposta di legge presentata dai meloniani anche regole più severe per le moschee e pene per chi diffonde odio.
Pasticciamo pure su San Francesco. Mattarella in lite con il calendario

Sergio Mattarella (Ansa)
La nuova celebrazione appena votata su Francesco d’Assisi e Caterina da Siena obbliga il Quirinale a promulgare con rilievi: il 4 ottobre non può essere allo stesso tempo festa nazionale e solennità civile...
Garlasco, il carabiniere arrestato: «Il pm va in pensione e forse lo uccido»

Il maresciallo Antonio Scoppetta (nel riquadro) e Fabio Napoleone (Imagoeconomica)
In un’intercettazione choc il maresciallo Antonio Scoppetta parla del procuratore Fabio Napoleone: «Tra due anni è ai giardinetti. Ho così tanta rabbia che mi metto una felpa col cappuccio e lo vado a cercare».
Tra Usa e Russia il disgelo è finito

Sergei Ryabkov (Ansa)
Il vice di Lavrov, Sergei Ryabkov: «Lo slancio post Alaska è esaurito per colpa degli europei. I missili Tomahawk? Serve senso di responsabilità». Civili uccisi dai raid ucraini a Belgorod.
Albanese indigesta pure a sinistra

Francesca Albanese (Ansa)
A Bologna le conferiscono la cittadinanza onoraria ma la dem Zampa sbotta: «Errore, lei inadeguata». Stessa iniziativa a Firenze ma un provvidenziale malanno stoppa l’iter.
