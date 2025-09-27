Nino Sunseri
2025-09-27

Nagel non è Cuccia. Si dà un maxibonus fino al 2032 da ben 18 milioni

Alberto Nagel (Ansa)
Premio al manager prima di lasciare Mediobanca a Mps. Intanto in Bpm sale al 6,9% Goldman. Davide Leone è all’8%.
nagel mediobanca

I sindacati scatenano la guerriglia: «Occupiamo 100 piazze. A oltranza»

Maurizio Landini (Ansa)
Iniziata ieri l’agitazione permanente proclamata dall’Usb, a Milano accampamenti davanti alla Scala. Nuovo monito di Landini per bloccare il Paese: «Se attaccano la Flotilla ci sarà uno sciopero generale».
sindacati

Mattarella alza la voce. La Flotilla non molla (ma comincia a tentennare)

Ansa
Il Colle: «Non mettete a rischio le vite, sì alla mediazione». La risposta è sfrontata: «Il nostro obiettivo non è portare aiuti». Poi però mandano la leader a Roma a trattare.
flotilla

La Flotilla sperona Mattarella ma chi è a bordo rischia 12 anni

Sergio Mattarella (Ansa)
È sempre più chiaro come le imbarcazioni dirette verso la Striscia stiano cercando l’incidente senza preoccuparsi davvero di far arrivare i pochi aiuti a destinazione. Ma le norme sul tema sono severe.
mattarella flotilla

Boicottano pure la Venezi alla Fenice

Beatrice Venezi (Ansa)
I lavoratori del teatro screditano il direttore d’orchestra: «Revocarne la nomina». C’entra la sua presunta adesione alla destra? Ipocrisia anche col pittore Gasparro.
beatrice venezi
