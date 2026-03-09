{{ subpage.title }}

Annalisa Corti
2026-03-09

Marco Fortis: «L’Italia terrà botta sui nuovi dazi»

Marco Fortis: «L’Italia terrà botta sui nuovi dazi»
Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison (Imagoeconomica)
L’economista: «Per la Ue tassare i servizi Usa è un’opzione, ma è meglio non fare la voce grossa: si rischia l’inflazione. La linea dialogante della Meloni può pagare, Macron si differenzia solo per ragioni di visibilità».

Più di un americano su due, secondo dei recenti sondaggi, pensa che Trump con l’avanzare dell’età sia diventato imprevedibile. E le sue ultime decisioni in politica estera e interna lo dimostrano. «Come anche il suo discorso di puro trumpismo al Congresso di un’ora e 48 minuti della scorsa settimana» aggiunge Marco Fortis, economista e direttore della Fondazione Edison, che per definire il presidente Usa utilizza un aggettivo che ci colpisce, ovvero «Trump è bizzoso».

Cermis, 50 anni fa la prima tragedia della funivia

incidente funivia cermis 1976
I resti della cabina della funivia del Cermis dopo l'incidente del 9 marzo 1976 (Ansa)

Il 9 marzo 1976 una cabina si schiantò per la rottura della fune portante causando 42 vittime ed una sola superstite. L'incidente fu causato da negligenza e imperizia degli addetti. È ancora oggi il disastro funiviario più grave del mondo.

Tutta la Verità | Belpietro: «Troppo accanimento sulla famiglia nel bosco»

Tutta la Verità | Belpietro: «Troppo accanimento sulla famiglia nel bosco»play icon

Maurizio Belpietro interviene a proposito dell'allarmante vicenda dei Trevallion: «È un sequestro di minori ad opera di uno Stato etico che agisce con la complicità di giustizia minorile e assistenti sociali».

Zanon e Petrelli: «Votare Sì per dare più diritti ai cittadini»

True
Zanon e Petrelli: «Votare Sì per dare più diritti ai cittadini»play icon

«Si deve votare Sì per dare più diritti ai cittadini e più libertà ai magistrati dai vincoli delle correnti. Con il sorteggio si andrà avanti per merito e non per appartenenza correntizia. Questa è una riforma attesa da 30 anni». Lo dichiara il professor Nicolò Zanon, presidente del «Comitato Sì Riforma», nel corso del forum Ansa.

«Il 99% delle richieste di intercettazioni viene accettato dal GIP, così come la richiesta di proroga delle indagini: c’è un sostanziale appiattimento e il giudice finisce per condividere una cultura di scopo». È quanto afferma, sempre nel corso del forum Ansa Francesco Petrelli, presidente del «Comitato Camere Penali per il Sì».

Peter Thiel, il tecno-filosofo tra aziende e politica che ha lanciato Zuckerberg e Vance

Peter Thiel, il tecno-filosofo tra aziende e politica che ha lanciato Zuckerberg e Vance
Peter Thiel (Getty Images)
  • Si arricchisce grazie a PayPal, che inventa insieme a Musk. Ma la sua ambizione è dotare il potere dell’arma più efficace: l’analisi dei dati. È quello che fa dal 2003 con Palantir, gigante che oggi vale 300 miliardi di dollari.
  • Per lui l’uguaglianza politica è incompatibile con la libertà e con l’innovazione. La mediazione produce soluzioni inefficaci.
  • Dalle comunità «galleggianti» in acque internazionali al patto tra cittadini online. Obiettivo: superare lo Stato.

Lo speciale contiene tre articoli.

