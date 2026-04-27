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Redazione digitale
2026-04-27

In 10.000 al Brennero per difendere il Made in Italy

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In 10.000 al Brennero per difendere il Made in Italyplay icon

Manifestazione di Coldiretti contro i rincari e per la tutela delle filiere agroalimentari italiane.

«Siamo qui oggi in diecimila per chiedere trasparenza sulle filiere agroalimentari, cancellando tutto ciò che riguarda il codice doganale e l’ultima fase di trasformazione, una norma europea che permette di trasformare e poi vendere come italiano sui mercati internazionali ciò che italiano non è. Ciò diventa una sottrazione di valore ai nostri agricoltori: 20 miliardi che potrebbero entrare direttamente nelle loro tasche in un momento particolarmente difficile, anche legato agli scontri bellici», ha detto il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione della maxi-manifestazione al passo del Brennero. Presenti migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia per protestare contro i rincari e chiedere misure più incisive a tutela del Made in Italy.

manifestazione coldiretti

Poliziotti salvano un uomo che tenta il suicidio: «Gioia incommensurabile»

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Poliziotti salvano un uomo che tenta il suicidio: «Gioia incommensurabile»play icon

Due agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti ma sono riusciti a salvare la vita a un uomo di 60 anni che stava tentando il suicidio alla periferia di Lecce.

L’intervento è scattato dopo che l’uomo aveva contattato la sala operativa dichiarando di volerla fare finita, interrompendo poi bruscamente la telefonata. Le pattuglie della squadra volante della questura di Lecce si sono immediatamente dirette verso il casolare dove si trovava.

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polizia

VOTAntonio | C’è Trump dietro l’attentato?

VOTAntonio | C’è Trump dietro l’attentato?play icon

Influencer, commentatori e cospirazionisti si scatenano: gli spari all’Hilton sarebbero stati una messinscena per santificare il presidente americano per fare dimenticare guerre e scandali.

antonio rossitto votantonio
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Gli abortisti vogliono impedirci di pregare

Gli abortisti vogliono impedirci di pregare
Ansa
A Bari una decina di persone si riunisce davanti a una clinica per recitare il rosario. Un giornale scrive che l’iniziativa ha spaventato le donne, che adesso temono «future» aggressioni. È un modo per suggerire l’arresto dei pro life, come già avviene in altri Paesi.
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abortisti violenza
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Caro Calenda, ora le è rimasto solo uno da insultare: sé stesso

Caro Calenda, ora le è rimasto solo uno da insultare: sé stesso
Carlo Calenda, segretario di Azione, presenta il suo libro presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Ansa)

Caro Calenda, le scrivo questa cartolina perché la vedo dappertutto e non potevo accettare che non fosse anche qui. Da sempre prezzemolino acido della politica, negli ultimi tempi ha accentuato ancor di più il suo frenetico attivismo: stasera, per dire, è in scena a Napoli (con Gentiloni), domani a Bologna (con Prodi), mercoledì a Genova (con Silvia Salis). Quasi una campagna elettorale anticipata, seppur mascherata dietro la presentazione del libro. Che s’intitola: Difendere la libertà, ma si traduce: Difendere il seggio. Far politica, si sa, è un impegno molto duro. Ma è pur sempre meglio che lavorare.

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carlo calenda
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