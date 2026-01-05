{{ subpage.title }}

Stefano Piazza
2026-01-05

Droga, estorsioni e omicidi mirati. La mafia turca si espande in Europa

  • Sfruttando le purghe di Erdogan tra magistrati e poliziotti, i delinquenti locali hanno aumentato reclutamenti e giro d’affari. Per poi proiettarsi nel Vecchio continente, dove ormai agiscono con tecniche paramilitari.
  • Le bande non vogliono controllare il territorio ma nascondere uomini e armi. Oltre a fare soldi grazie all’immigrazione illegale.
  • L’esperta Elisa Garfagna: «Si può commissionare di tutto, da un assassinio a un incendio doloso. E si può pagare a rate».

Succhi di frutta, bibite, caffè al ginseng... Quante calorie beviamo senza accorgercene

Succhi di frutta, bibite, caffè al ginseng... Quante calorie beviamo senza accorgercene
iStock
Molte bevande ci ingrassano a tradimento. Non servono a «spezzare la fame», anzi la aumentano. E il loro alto contenuto di zuccheri può farci sviluppare una dipendenza. Il rimedio c’è: leggere bene l’etichetta e dissetarci soprattutto con l’acqua.

Il rapporto dell’uomo contemporaneo col cibo è un rapporto spesso squilibrato e le forme di squilibrio possibili sono davvero tante. Oltre che, molto spesso, nuove. Ci troviamo a vivere un rapporto col cibo meno equilibrato del passato anche perché il cibo odierno nel suo complesso, fatte salve rare oasi felici, non è quasi più quello del tempo che fu. Sarebbe a dire che non è più il cibo che era ed era stato per secoli fino alla metà dell’Ottocento, momento in cui la Rivoluzione Industriale ha iniziato a trasformare la produzione di pressoché tutto ciò che prima si poteva realizzare solo in maniera artigianale. Il cibo che ci troviamo davanti, dopo quasi 200 anni, è innanzitutto un cibo molto più abbondante di quello che aveva a disposizione un nostro avo ottocentesco.

Eutanasia se hai l’anca rotta. La deriva canadese dimostra i rischi della legalizzazione

  • Da noi si torna a parlare di una legge sulla morte assistita. A Ottawa, dove c’è dal 2016, ormai è la causa del 5% dei decessi. E viene proposta anche a chi è sulla sedia a rotelle.
  • L’attivista Alex Schadenberg: «Molte persone non autosufficienti hanno paura a presentarsi in ospedale, perché il suicidio viene loro presentato come un’opzione. Nel 2027 toccherà ai malati mentali e ai “minorenni maturi”».
  • Dal 2002 ad oggi nei Paesi Bassi la pratica è aumentata di oltre il 430%. E dal 2005 vengono coinvolti i bambini. A Bruxelles invece l’incremento è stato del 1.000%.

Tivù Verità | Belpietro: «Aurora vittima dell'immigrazione senza controllo»

Tivù Verità | Belpietro: «Aurora vittima dell'immigrazione senza controllo»play icon

Un immigrato clandestino con precedenti per violenza sessuale, due decreti di espulsione mai eseguiti e anni di libertà in Italia: secondo Maurizio Belpietro, il caso dell’omicidio di Aurora Livoli mostra il fallimento totale del sistema delle espulsioni. Tra garantismo senza limiti, provvedimenti annullati e controlli mancati, chi è pericoloso resta libero di colpire.

Leggi qui l'editoriale di Maurizio Belpietro.

«Dobbiamo prepararci alla dissoluzione dell’Unione europea»

«Dobbiamo prepararci alla dissoluzione dell’Unione europea»
L'economista Gabriele Guzzi. Nel riquadro il suo libro «Eurosuicidio»
L’economista Gabriele Guzzi: «Il declino subito dall’Italia dopo Maastricht non ha eguali nella storia. Un suicidio che va ben oltre l’analisi politica».

Economista con uno sguardo filosofico e umanistico (si è dottorato con una tesi sul rapporto tra Heidegger e Marx nella genealogia metafisica della teoria del valore e ha pubblicato una silloge poetica di successo), Gabriele Guzzi è stato anche consulente economico a Palazzo Chigi. Di recente con Fazi ha pubblicato Eurosuicidio. Come l’Unione europea ha soffocato l’Italia e come possiamo salvarci, un libro che documenta e riapre un dibattito serio sulla crisi dell’Ue.

