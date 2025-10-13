Fabio Dragoni
2025-10-13

«La Cechia rafforza l’asse dei patrioti»

Ondrej Knotek (Ansa)
Ondrej Knotek, il capodelegazione a Bruxelles del partito sovranista che ha da poco vinto le elezioni: «Combatteremo l’agenda green. No al gender e ai migranti. Sulla guerra in Ucraina serve pragmatismo. Kiev non può entrare nella Ue».
«Desert Queens»: dalla sabbia della Parigi-Dakar all'Eicma

«Desert Queens»: dalla sabbia della Parigi-Dakar all'Eicma
Thierry Sabine (primo da sinistra) e la Yamaha Ténéré alla Dakar 1985. La sua moto sarà tra quelle esposte a Eicma 2025 (Getty Images)

Le più iconiche moto della corsa nata nel 1979 saranno esposte a Milano in occasione dell'edizione 2025 della fiera internazionale delle due ruote in programma dal 6 al 9 novembre.

Ufficio segreto e cassaforte vuota. Altri misteri nel caso «Squadretta»

Mario Venditti (Ansa)
  • Dalle carte del fascicolo su «Clean 2» emerge che il maggiore dei carabinieri Pappalardo, oggi sotto processo per corruzione e stalking, si serviva di un locale «fantasma». Ripulito non appena l’indagine divenne pubblica.
  • Il difensore Aiello: «Se l’ex pm è corrotto, allora Stasi è innocente? Eresia giuridica».

Lo speciale contiene due articoli.

Caro Lovati, lei è il Bassetti della cronaca nera

Massimo Lovati (Ansa)

Caro Massimo Lovati, caro avvostar del caso Garlasco, le scrivo questa cartolina nella speranza che lei trovi il tempo per leggerla fra una comparsata e l’altra in tv.

«Finita l’ideologia dem, stiamo assistendo al ritorno degli Stati»

Giulio Tremonti (Ansa)
L’ex ministro Giulio Tremonti: «Trump ha trovato la tregua coinvolgendo i Paesi arabi. Altro che esportare la democrazia come fosse un panino...».
