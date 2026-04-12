True Maurizio Belpietro L’Europa riempie di soldi Putin però boicotta i russi a Venezia Pietrangelo Buttafuoco (Ansa)

Unione ipocrita: mentre Spagna e Francia incrementano gli acquisti di gas dallo zar (con guadagni superiori ai sette miliardi) è pronta a tagliare le risorse alla Biennale perché ospita un padiglione russo. È questo l’esempio cui si ispira la sinistra italiana.Con tutti i problemi che si ritrova, l’Europa ha deciso di partire dalla Biennale di Venezia. Infatti, mentre la crisi petrolifera rischia di mandare a catafascio l’economia dell’Unione, affondando i bilanci di imprese e famiglie, Bruxelles non ha trovato di meglio da fare che dichiarare guerra alla rassegna artistica guidata da Pietrangelo Buttafuoco. Il presidente della Fondazione è accusato di non aver impedito l’apertura del padiglione russo e per questa grave colpa la Ue minaccia di togliere il finanziamento di due milioni concesso all’istituzione veneziana. Sta tutto scritto in una lettera inviata nei giorni scorsi: avendo consentito la partecipazione di alcuni artisti russi, Buttafuoco ha violato le sanzioni imposte a Mosca dall’inizio della guerra in Ucraina. «C’è il rischio significativo», scrivono gli euroburocrati, che il Cremlino possa utilizzare la presenza alla mostra «per proiettare un’immagine di legittimità e accettazione internazionale».Premessa: come ha dimostrato in quattro anni di guerra, Putin se ne infischia altamente dell’immagine di legittimità e accettazione internazionale, perché se fosse preoccupato di ciò non avrebbe bombardato a tappeto città e villaggi, facendo anche strage di civili. Ma a parte questo, la posizione dell’Unione europea contro la Biennale è la migliore rappresentazione dell’ipocrisia (e anche del cinismo) che regna a Bruxelles. Infatti, mentre si preoccupa del padiglione russo di una rassegna artistica, la Ue non fa un plissé di fronte alle enormi contraddizioni di chi da un lato dice di sostenere le sanzioni contro Mosca e dall’altro non si fa problemi nel comprare a man bassa gas russo. In teoria nessuno dei 27 Paesi europei potrebbe acquistare fonti fossili dal Cremlino, ma in realtà le sanzioni non soltanto sono sempre state aggirate, ma spesso le forniture avvengono alla luce del sole. Non mi riferisco solo a quelle di cui beneficiano via gasdotto Ungheria e Repubblica Ceca, ma soprattutto agli acquisti di Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2025 la Russia è stata per l’Europa il secondo fornitore dopo gli Stati Uniti di gas naturale liquefatto, con un volume di 15 milioni di tonnellate, con una quota pari al 16 per cento del fabbisogno europeo. Ma chi ha riempito i propri stoccaggi con il Gnl di Mosca? Secondo l’Institute For Energy Economics and Financial Analysis, il 41 per cento è stato acquistato dalla Francia, il 28 dal Belgio, il 20 dalla Spagna e il 9 dai Paesi Bassi. Queste forniture, provenienti principalmente dall’impianto di Yamal, in Siberia, hanno generato 7,2 miliardi di euro di introiti per la Russia. Proprio due giorni fa, l’agenzia di stampa Tass ha annunciato che le consegne di gas naturale liquefatto in Spagna sono aumentate a marzo del 123 per cento rispetto all’anno precedente e ora Mosca è il terzo fornitore di Madrid, con una quota di mercato pari al 26 per cento.Dunque, ricapitoliamo. Primo. Francia e Spagna, due dei Paesi che a parole sono i più decisi sostenitori di Zelensky, nei fatti, con l’acquisto di Gnl russo, stanno finanziando la guerra di Putin con molti miliardi. Secondo. Mentre tutto ciò avviene, Bruxelles si preoccupa se qualche pittore russo espone le sue opere d’arte a Venezia e minaccia di tagliare i fondi alla Biennale. Che dire? Più che un’Unione degli Stati europei sembra l’Unione degli ipocriti, dove il campione di tartufismo è un certo Pedro Sanchez, premier spagnolo sempre pronto a sposare ufficialmente ogni battaglia, che sia contro la Russia, contro Israele o contro gli Stati Uniti, ma poi a fare privatamente gli affari suoi, come quando fece scortare con una nave militare la Flotilla, salvo svignarsela appena le telecamere furono spente, lasciando il naviglio procedere in solitaria. E questo è l’esempio cui si ispira la sinistra italiana, una coalizione di baluba.