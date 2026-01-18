{{ subpage.title }}

Carlo Pelanda
2026-01-18

L’equilibrio globale va ricostruito

L'equilibrio globale va ricostruito
La sede delle Nazioni unite (Ansa)
Il diritto internazionale è in crisi da tempo: Onu e Wto sono inefficaci e le grandi potenze fan quel che vogliono. La soluzione è un «G7 +», che coopti altre democrazie.

Prego chi fa ricerca ed esprime opinioni in materia di diritto internazionale di non solo lamentarsi per l’implosione dell’ordine mondiale del periodo storico precedente - convenzionalmente databile dal 1944 fino a quasi il presente - ma di dedicare più attenzione alla ricostruzione di un nuovo ordine mondiale stesso con regole adattive. Sul piano metodologico va ricordato che la fonte di un ordine/diritto internazionale è sempre basata su un potere geopolitico prevalente in una data fase storica e non indipendente da esso.

nazioni unite
True

Groenlandia, se inviamo truppe sono dazi

Groenlandia, se inviamo truppe sono dazi
Donald Trump (Ansa)
  • Donald Trump ha annunciato tariffe del 10% e poi del 25% ai Paesi che hanno mandato militari nell’isola artica che vuole comprare Tra questi, anche Danimarca, Francia, Uk, e Olanda. L’Italia, che ieri ha aperto a missioni in ambito Nato, è avvertita...
  • Su Gaza c'è l'ira di Israele: «Nessun coordinamento». Giorgia Meloni: «Disponibili per ruolo di primo piano».

Lo speciale contiene due articoli

groenlandia
True

I numeri sbugiardano la sinistra sulle tasse

L’opposizione che accusa l’esecutivo di aver aumentato i balzelli commette una forzatura ideologica: la pressione fiscale può salire anche senza nuovi tributi sulle famiglie. E i dati della Cgia di Mestre lo dimostrano: il peso delle imposte sui contribuenti è diminuito.

La sinistra italiana accusa il governo Meloni di aver aumentato le tasse. Lo fa in modo furbesco perché dice una mezza verità, ma una mezza verità, come recita il titolo di un libro: Le mezze verità sono bugie intere. Infatti, in realtà, non sono aumentate le tasse, ma è aumentata la pressione fiscale, che è tutt’altra cosa. Non occorre neanche studiare un manuale di scienza delle finanze o di contabilità dello Stato. Troppo impegno intellettivo che per chi non è abituato a ragionare comporta uno sforzo eccessivo (naturalmente non vogliamo accusare la tutta la sinistra di carenze da questo punto di vista), ma non possiamo neanche tacere su delle bugie clamorose. Comunque, basta l’Intelligenza artificiale, cos’è la pressione fiscale lo sa anche l’Ia.

i nostri soldi
True

L’Iran rialza la tensione con gli Usa: «Stop alle impiccagioni? Falsità»

L'Iran rialza la tensione con gli Usa: «Stop alle impiccagioni? Falsità»
Getty Images
Teheran riaccende lo scontro con gli States, smentendo la sospensione delle esecuzioni dei dissidenti. Khamenei contro Trump: «I morti li causa lui». La replica: «È il momento di cercare una nuova leadership».

È tornata a salire la tensione tra Washington e Teheran. Ieri Ali Khamenei ha attaccato duramente Donald Trump. «In questa rivolta, ha fatto dichiarazioni di persona, ha incoraggiato i sediziosi ad andare avanti e ha detto: “Vi sosteniamo militarmente”», ha tuonato la guida suprema dell’Iran, per poi aggiungere: «Consideriamo il presidente degli Stati Uniti un criminale, a causa delle vittime e dei danni, a causa delle accuse contro la nazione iraniana».

iran

