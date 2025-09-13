Giuliano Guzzo
«La violenza non sarà mai normale. Ora servono nuove forme di carità»

Papa Leone XIV (Ansa)
Papa Leone ha parlato ai vescovi appena nominati toccando i temi della guerra e degli abusi sessuali: «Più solidarietà tra le nuove generazioni per avere pace e fratellanza. Il clero affronterà i suoi sbagli».
leone xiv

Alla Flotilla non amano le notizie. L’equipaggio caccia una giornalista

La Global Sumud Flotilla. Nel riquadro, la giornalista Francesca Del Vecchio (Ansa)
Censurata la cronista Francesca Del Vecchio: «Non volevo essere addomesticata».
flotilla francesca del vecchio

Trump tuona contro Putin: «La pazienza sta finendo». Nato, via alla missione a Est

Vladimir Putin e Donald Trump (Ansa)
L’Alleanza atlantica vara l’operazione «Sentinella» dopo l’invasione dei droni russi in Polonia. Rutte: «Episodio ancora sotto esame, noi pronti a difenderci».
trump putin

«Illegittimo» il licenziamento di Puzzer

Stefano Puzzer (Ansa)
  • La Cassazione ha bocciato l’allontanamento dell’ex portuale, leader delle proteste a Trieste contro il green pass. Dopo due dosi di vaccino, si era rifiutato di fare la terza e lo scalo giuliano l’aveva lasciato a casa. Ora il nuovo Appello a Venezia.
  • Il racconto: «Assisto altri dipendenti sospesi pagando le bollette o con i buoni spesa».

Lo speciale contiene due articoli.

stefano puzzer

La Lagarde che aiuta Macron fa saltare l’asse franco-tedesco

Christine Lagarde (Ansa)
Siluro dell’ex economista Bce, il teutonico Jürgen Stark: «È chiaro perché l’Eliseo l’ha voluta lì...».
christine lagarde
