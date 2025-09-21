Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2025-09-21

Le pillole di galateo di Petra e Carlo: il ricevimento dai Windsor

Le pillole di galateo di Petra e Carlo: il ricevimento dai Windsor
pillole di galateo

Meloni: «Non cadiamo nella trappola. Più destra per cambiare l’Europa»

Meloni: «Non cadiamo nella trappola. Più destra per cambiare l'Europa»
Videomessaggio del premier per l’evento di Ecr organizzato da Marion Maréchal. Sentito omaggio a Kirk: «Ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee, non consentiremo questa spirale di violenza».
meloni francia governo

Prima insulta l’Opa, poi aderisce. Nagel punta sul rialzo del titolo Mps

Prima insulta l’Opa, poi aderisce. Nagel punta sul rialzo del titolo Mps
Alberto Nagel (Getty images)
L’ex ad Mediobanca scambia azioni con quelle di Siena convinto che il Monte sia a sconto.
alberto nagel

Don Nicola Bux: «Il Papa a Gaza? Ascolterà lo Spirito Santo»

Don Nicola Bux: «Il Papa a Gaza? Ascolterà lo Spirito Santo»
Papa Leone XIV (Ansa). Nel riquadro don Nicola Bux.
L’ex collaboratore di Ratzinger riflette sull’auspicio di Freccero di vedere Prevost come pellegrino in Palestina, tra le vittime: «Un’immagine che ricorda Pio XII dopo il bombardamento di Roma nel 1943, in mezzo alle macerie. O Wojtyla a Sarajevo».
intervista don nicola bux

Cuciniamo insieme: frittelle di pomodori

True
Cuciniamo insieme: frittelle di pomodori

Volete stupire i vostri amici vegetariani che sono arrivati all’improvviso? Volete indurre i bambini a consumare un po’ di verdura in modo molto appetitoso? Avete già nostalgia dei profumi dell’estate? Allora armatevi di dieci minuti, non di più, del vostro tempo e date luogo a questo sfizio gastronomico che vi farà fare con poca spesa e grande resa un successo garantito! Protagonisti com’è d’obbligo sono i nostri amici pomodori!

