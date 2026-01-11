{{ subpage.title }}

True
Flaminia Camilletti
2026-01-11

Per Landini l’Italia è un regime, Caracas no

Per Landini l’Italia è un regime, Caracas no
Maurizio Landini (Ansa)
Dopo aver lodato il venezuelano Maduro, il numero 1 della Cgil infiamma il comitato per il No insultando l’esecutivo: «Autoritario» Il capo dei dem lo segue: «Vinceremo le elezioni ma non controlleremo i giudici». Conte lapalissiano: «Vogliono cambiare la Carta».

Quella del No è la battaglia dell’Anm e della sinistra sinistra. È per loro, infatti, che cambierebbe l’equilibrio di potere costruito in decenni e per questo sono disposti a qualunque cosa per tentare di abortire la riforma, compreso mentire.

Continua a leggereRiduci
landini referendum

Pillole di galateo | Il galateo dei saldi

Pillole di galateo | Il galateo dei saldiplay icon
pillole di galateo

Cuciniamo insieme | Pasta con baccalà e broccoli

Cuciniamo insieme | Pasta con baccalà e broccoliplay icon
Come rendere appetitosi i broccoli (lo sono già per conto loro, ma con quel loro odorino solforato a molti sono venuti in uggia) facendoli diventare simpatici in un primo piatto impeccabile dal punto di vista nutrizionale, facilissimo da realizzare e assai appetitoso. Si tratta di pigliare dalla nostra antica tradizione e metterla in pratica dacché orto e pescato vanno da sempre d’accordo nella cultura gastronomica delle nostre terre.
Continua a leggereRiduci
True

Il centrodestra sta col carabiniere: «I giudici pensino ai delinquenti»

Il centrodestra sta col carabiniere: «I giudici pensino ai delinquenti»
Maurizio Gasparri, Galeazzo Bignami e Clotilde Minasi (Imagoeconomica)
I parlamentari della maggioranza al fianco della «Verità». Bignami (Fdi): «Decisione surreale di toghe politicizzate». Minasi (Lega): «È il mondo al contrario». Gasparri (Fi): «Partecipo alla sottoscrizione».

Per aderire alla sottoscrizione a favore di Emanuele Marroccella clicca QUI

Continua a leggereRiduci
emanuele marroccella
True

«Senza l’intervento di mio marito il collega sarebbe morto»

«Senza l’intervento di mio marito il collega sarebbe morto»
Nel riquadro: Ivana, moglie di Emanuele Marroccella (Imagoeconomica)
Parla Ivana, la moglie di Emanuele Marroccella: «Lo hanno definito un esaltato, ma lui non lo è affatto. Ha compiuto il suo dovere. Duro dirlo ai nostri figli».

«Una famiglia normale, come tante. Questo siamo. Adesso tutto è crollato». Ivana, 41 anni, originaria di Salerno, è la moglie del vice brigadiere Emanuele Marroccella condannato a tre anni per «eccesso colposo nell’uso legittimo di armi», senza nemmeno le attenuanti generiche.

Continua a leggereRiduci
emanuele marroccella
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy