Flaminia Camilletti
and
Eleonora Paone
2025-10-08

«Kazakistan tutto digitale entro tre anni»

«Kazakistan tutto digitale entro tre anni»
Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev (Getty Images)
Il presidente Kassym-Jomart Tokayev annuncia un maxi piano di riforme. Rafforzati i legami con Roma.
Continua a leggereRiduci
kazakistan

Così i carabinieri del caso Garlasco aiutavano il collega a stalkerare la ex

Così i carabinieri del caso Garlasco aiutavano il collega a stalkerare la ex
Mario Venditti. Nel riquadro da sinistra: Maurizio Pappalardo, Silvio Sapone e Antonio Scoppetta (Ansa)
Il maggiore Pappalardo, a 44 anni, inizia una storia con una ragazza di 17. Quando viene mollato, chiede aiuto agli amici Scoppetta e Sapone. Che iniziano a sorvegliare la donna, pure con un dispositivo Gps.
Subscribe
garlasco

Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi (Fi): «Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania»

Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi (Fi): «Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 ottobre 2025. Il vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania Gianfranco Librandi commenta gli sviluppi della campagna elettorale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Berlato: «Semplificazione, certezze di reddito e dignità per gli imprenditori agricoli»

True
Berlato: «Semplificazione, certezze di reddito e dignità per gli imprenditori agricoli»play icon
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, durante un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.

berlato pac

L'Uruguay sceglie Ue e Mercosur. Con Trump e Milei rapporti tesi

True
  • Governato dalla sinistra del presidente Orsi, il Paese è cresciuto soprattutto nel settore dei servizi. Ma nella gestione dei difficili rapporti internazionali è ondivago, stretto tra Maduro e Cuba da una parte e Washington e Buenos Aires dall'altra.
  • Un pezzo di Liguria si trova sulla costa uruguaiana dalla fine dell'Ottocento. Piriàpolis, fondata dall'italo-uruguaiano Francesco Piria, fu costruita sul modello di Diano Marina.

Lo speciale contiene due articoli e una gallery fotografica.

Subscribe
uruguay
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy