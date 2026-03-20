True Isabella Bertolini Molti magistrati sono per il Sì. L’Anm è minoranza con idee radicali Isabella Bertolini, Consigliere laico del Consiglio superiore della magistratura (Ansa)

Alcuni giudici preferiscono non esporsi pubblicamente. Timore comprensibile in un sistema dominato dalle correnti.Mancano pochissimi giorni al voto. E una cosa va detta subito: non è un referendum sul governo. Il Pd e il fronte del No hanno tentato di trasformarlo in un giudizio sull’esecutivo, ma qualunque sia il risultato, Giorgia Meloni resterà alla guida del governo fino alla scadenza naturale della legislatura.Isabella Bertolini, Consigliere laico del Consiglio superiore della magistratura Il 22 e 23 marzo si vota per un’altra ragione: decidere se cambiare o meno il sistema della giustizia italiana. Chi ritiene che l’attuale sistema giudiziario funzioni bene così com’è voterà No. Chi invece pensa che sia arrivato il momento di correggerne le distorsioni voterà Sì.Tradotto dal linguaggio giuridico, il quesito referendario pone domande molto concrete: vuoi un giusto processo così come previsto dalla Costituzione? Vuoi un giudice realmente terzo ed imparziale? Vuoi essere giudicato da un giudice la cui carriera non dipende anche dal magistrato dell’accusa? Difficile immaginare che una persona ragionevole possa rispondere negativamente a queste semplici domande. Per questo sarebbe stato utile evitare di intorpidire il dibattito con slogan e fake news. Questo non è un referendum contro la magistratura. È un referendum contro alcune storture del sistema attuale.Una prova? Abbiamo raccolto in un volume, Magistrati per il Sì, le opinioni di alcuni autorevoli pubblici ministeri e giudici che sono favorevoli alla riforma. È la dimostrazione che non è vero che la stragrande maggioranza dei magistrati è contro la riforma. Di sicuro a opporsi sono l’Associazione nazionale magistrati e le correnti della magistratura che da anni condizionano carriere, nomine e funzionamento del sistema giustizia.Il mio osservatorio all’interno del Csm mi ha permesso di capire una cosa con chiarezza: l’Anm non rappresenta l’opinione della maggioranza dei magistrati. Spesso assume posizioni molto radicali, lontane dalla sensibilità di tanti servitori dello Stato, che svolgono il proprio lavoro con equilibrio e senso delle istituzioni.Esiste anche quella che potremmo definire una questione «ambientale» dentro la magistratura: molti magistrati favorevoli alla riforma preferiscono non esporsi pubblicamente. Il timore è comprensibile in un sistema in cui le correnti incidono su promozioni e incarichi. Proprio per questo, il fatto che una parte significativa di magistrati abbia deciso di esporsi e di parlare apertamente dimostra quanto questa riforma sia considerata necessaria non solo dai cittadini, ma anche da molti addetti ai lavori: avvocati, professori universitari e appunto magistrati.Si è creato anche un curioso paradosso politico. La separazione delle carriere ha fatto parte storicamente anche del patrimonio culturale riformista della sinistra, ma oggi viene combattuta proprio dalle opposizioni di sinistra. C’è da interrogarsi su come sia possibile abiurare posizioni sostenute per decenni. È evidente che il Pd a trazione radicale non è riuscito a scegliere tra il tornaconto politico e il bene del Paese. Proprio per questo motivo votare Sì non significa schierarsi con Giorgia Meloni o con il centrodestra. Significa sostenere una riforma della giustizia attesa da tempo. Non a caso alcune personalità della sinistra riformista hanno espresso apertamente il loro sostegno alla riforma, invitando i cittadini a votarla. Mi limito ad indicare solo alcuni nomi: Augusto Barbera, intervistato ieri proprio sulla Verità, Marco Minniti, Paola Concia, Enrico Morando, Pina Picierno, Stefano Ceccanti, Claudia Mancina, Claudio Petruccioli.Un punto molto discusso della riforma riguarda poi il sorteggio. L’obiettivo è semplice: rompere il meccanismo del correntismo e restituire un organo costituzionale come il Csm alla sua funzione originaria. Un Consiglio superiore libero da logiche di appartenenza potrà concentrarsi sui propri doveri, nell’interesse della giustizia e del Paese.Il sorteggio darebbe la possibilità di partecipare a tutti i magistrati, non solo a chi appartiene alla corrente più forte. Sarebbe una prova di indipendenza interna della magistratura e renderebbe il sistema più trasparente. E non si tratta affatto di un’idea «marziana»: nel nostro ordinamento esistono già procedure simili, come il sorteggio dei giudici popolari nelle corti d’Assise.Quanto ai timori che la riforma possa limitare autonomia e indipendenza dei magistrati, è bene essere chiari: queste garanzie restano intatte. Non cambia la natura di magistrato ordinario, né per il giudice, né per il pubblico ministero, entrambi rimangono soggetti soltanto alla legge.La riforma non altera le prerogative previste negli articoli 104 e 107 della Costituzione e non introduce alcuna forma di subordinazione della magistratura ad altri poteri. Rimane invariata l’obbligatorietà dell’azione penale. L’unico vero potere che verrebbe ridimensionato è quello delle correnti.Un altro tassello molto importante riguarda l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Non si tratta di una rivoluzione. Oggi chi giudica i magistrati è lo stesso organo che ne decide carriere, promozioni e incarichi: il Csm. Un cortocircuito evidente. Punire comportamenti scorretti significa colpire colleghi, correnti, equilibri interni. Ecco perché, troppo spesso, l’azione della sezione disciplinare si trasforma in un rito incapace di incidere realmente. Con l’Alta Corte si separerebbero le funzioni di autogoverno dal giudizio disciplinare, così da renderlo realmente terzo e imparziale.Non so quale Italia troveremo il 24 marzo, dopo una campagna referendaria spesso dura e piena di polemiche. Ma una cosa è certa: molto dipenderà da ciascuno di noi, dalla nostra capacità di non cedere alla pigrizia, di convincere parenti, amici e conoscenti ad andare alle urne. Perché i referendum si vincono prima di tutto con la partecipazione. Se crediamo che sia arrivato il momento di cambiare davvero la giustizia italiana, allora il 22 e 23 marzo andiamo a votare e votiamo convintamente Sì.