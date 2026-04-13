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Stefano Piazza
2026-04-13

Iran, la rete africana di Teheran: religione, affari e sicurezza per resistere all’isolamento

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Iran, la rete africana di Teheran: religione, affari e sicurezza per resistere all’isolamento
Una manifestazione in Piazza della Nazione a Dakar, in Senegal, per protestare contro gli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran e al Libano (Getty Images)

Sotto pressione militare e diplomatica, l’Iran rafforza la sua presenza in Africa. Dalle reti religiose alla cooperazione economica e militare, Teheran costruisce alleanze strategiche nel continente per sostenere una strategia di resistenza nel lungo periodo.

Sotto la pressione dei bombardamenti israeliani e statunitensi iniziati alla fine di febbraio, la leadership iraniana si trova in una fase particolarmente delicata. Nonostante il contesto militare sfavorevole e l’isolamento internazionale, la Repubblica islamica continua però a fare affidamento su una fitta rete di relazioni costruite nel tempo, in particolare in Africa, dove le ambizioni strategiche di Teheran sono cresciute in modo graduale nel corso degli ultimi decenni.

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I cattolici non versino benzina sul fuoco

I cattolici non versino benzina sul fuoco
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa (Ansa)
La denuncia del cardinale Pizzaballa sulla Messa negata la domenica delle Palme ha dato la stura a una serie di commenti antisemiti. Mentre ci si dimentica dei cristiani che, in quelle stesse ore, venivano massacrati in Nigeria nel silenzio globale.
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Dimmi La Verità | Santomartino: «Il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo»

Dimmi La Verità | Santomartino: «Il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 aprile 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo e di difficile attuazione.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Tivù Verità | Le bugie sull'Ungheria e la svalvolata di Trump

Tivù Verità | Le bugie sull'Ungheria e la svalvolata di Trumpplay icon

Mentre la sinistra italiana festeggia la sconfitta di Viktor Orbán, i dati raccontano una realtà diversa: il nuovo vincitore, Péter Magyar, si muove su una piattaforma tutt'altro che progressista e la sinistra tradizionale è di fatto scomparsa dal Parlamento di Budapest.

francesco borgonovo tivù verità
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Deficit di attenzione e iperattività, troppe diagnosi frettolose sui bimbi

Deficit di attenzione e iperattività, troppe diagnosi frettolose sui bimbi
(IStock)
  • «Gli studi non sponsorizzati da case farmaceutiche mostrano che i casi non sono in aumento», spiega il neuroscienziato Giovanni Serpelloni. Si rischia la stigmatizzazione dei piccoli e l’abuso di farmaci.
  • l neuropsichiatra infantile Leonardo Zoccante: «Un tempo i “Giamburrasca” iniziavano a lavorare presto, mentre oggi le scuole devono seguirli fino a 16-18 anni. Gli smartphone accentuano i problemi».
  • C’è chi attenta alla libertà di giudizio dei ragazzi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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