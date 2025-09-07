Antonello Piroso
2025-09-07

Il piacione è ritornato sulla cresta dell’onda

Nichi Vendola (Imagoeconomica)
L’ex governatore della Puglia, pronto a cavalcare ogni occasione per cercare di essere l’ago della bilancia, ora fa squadra con quel Fratoianni che lo attaccava per l’Ilva. La sua storia è costellata di uscite infelici, liquidate come «tonalità sbagliate».
Stellantis fa auto quasi solo in Africa e «svende» in Serbia gli operai italiani

Getty images
La Grande Panda «tira», ma verrà prodotta in Algeria Pressing sui lavoratori per trasferirli. Nel silenzio della Cgil.
Ideona di Gualtieri: piazzare migranti nelle case dei romani (e pure gratis)

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma (Imagoeconomica)
Il Campidoglio pubblica un bando da 400.000 euro per trovare un ente che individui cittadini disposti a ospitare «pro bono» immigrati regolari per tre anni. Ma perché pagare un’associazione ad hoc anziché le famiglie?
Cortocircuito Milano. Centri sociali (e Pd) in piazza contro Sala: «È un palazzinaro»

Il corteo contro lo sgombero del Leoncavallo a Milano (Ansa)
Gli orfanelli del Leonka si sentono traditi dal sindaco amico. Catella: «L’abusivismo sarebbe democrazia urbanistica?».
Pillole di galateo di Petra e Carlo | Il rispetto per l'eccellenza italiana

