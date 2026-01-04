True Francesco Borgonovo Le lacrime social di chi ha vissuto di social Beatrice Arnera (Ansa)

Beatrice Arnera, compagna di Raul Bova, esce da una precedente relazione (con figlia) con un comico. La storia era spesso mostrata online, ma dopo la rottura lei lamenta minacce e giudizi. È il lato oscuro dell’esposizione mediatica: non ha il tasto stop.«Per l’audio sugli “occhi spaccanti” ho subito un’uccisione pubblica. Mi hanno trattato come un appestato, mi sono sentito solo». Lo ha detto Raoul Bova dal palco di Atreju nel corso di un dibattito sul bullismo, raccontando degli insulti che gli sono arrivati online dopo la diffusione di alcuni suoi audio messaggi inviati alla ventitreenne Martina Ceretti. Non erano messaggi molesti o non richiesti, no. Erano scambi privati fra due persone apparentemente consenzienti. «Sono stato sbeffeggiato, ridicolizzato, tutto è diventato virale, tutti gli strati sociali, tutti sapevano di questa storia, di questa parola famosa, occhi spaccanti, è stata la parola più in voga: prima della guerra, prima delle persone uccise, prima dei femminicidi, questa è stata l’Italia nell’estate che mi ha massacrato», ha detto ancora Bova. E ovviamente c’è chi lo ha accusato di fare troppo la vittima.Riportiamo queste parole e ritorniamo sulla faccenda degli «occhi spaccanti» non perché ci interessi giudicare l’attore e la sua gestione dei rapporti amorosi e famigliari. Sono affari suoi, può fare quello che vuole e ha diritto alla privacy anche se è un personaggio pubblico. Ci torniamo perché quelle sue frasi di qualche mese fa cozzano un po’ con le parole pubblicate sui social (e riprese con enfasi da alcuni quotidiani) da Beatrice Arnera, comica e attrice di successo che risulta essere l’attuale compagna di Bova.Quest’ultima, è noto, era legata al collega Andrea Pisani, con cui ha avuto una figlia. La cosa non era affatto un mistero né un affare privato: ogni giorno i due pubblicavano online momenti della loro vita quotidiana, hanno trasformato la loro coppia e la loro vita reale in una sorta di sitcom per altro molto simpatica. Solo che poi si sono lasciati e la Arnera si è messa con Bova. Pisani non l’ha presa bene, anche comprensibilmente. È stato a lungo in silenzio, poi - in ottobre - si è fatto scappare una feroce battuta (in cui citava Bova) nella trasmissione Lol e in novembre ha concesso una intervista a Gianluca Gazzoli nel podcast Basement in cui si mostrava sostanzialmente devastato dall’accaduto.Ebbene, secondo la Arnera quella intervista ha acceso la miccia dell’odio contro la «donna traditrice». Da lì lo sfogo sui social. «Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio», ha scritto la Arnera. «Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente dall’uscita della puntata del Basement in cui il conduttore Gianluca Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze».E ancora: «Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. [...] Insegnerò a mia figlia che, se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026».Sinceramente ci importa davvero poco della dinamica della rottura fra Arnera e Pisani. Sono fatti loro, e di certo non spetta a noi giudicarli. A dirla tutta, ci dispiace pure che gli affari della coppia vengano pubblicamente discussi (e con pochissima sensibilità) sui giornali e sui social. Purtroppo era inevitabile che accadesse. Se le masse vengono coinvolte nella vita privata nei momenti felici, poi si sentiranno per forza di cose coinvolte e titolate a parlare anche negli istanti difficili, per quanto possa essere sgradevole. Ecco perché suono un filo fastidiosa la polemica pseudo femminista abbozzata dalla Arnera. La quale si lamenta che le donne vengano sottoposte «nel 2026» a scariche di odio poiché hanno interrotto una relazione. Come dimostrano le parole di Raul Bova, la stessa cosa accade ai maschi. I quali, per altro, sono quotidianamente sottoposti a una sorta di grottesca analisi collettiva che si risolve nella criminalizzazione un tanto al chilo. Si dice che i maschi vadano decostruiti perché violenti e oppressivi, si dice che siano responsabili del patriarcato imperante. E adesso si arriva a dire che se una celebrità riceve insulti online è colpa del sessismo che infetta l’Italia.Sì, entrare con violenza anche solo verbale nella vita privata di persone che non hanno commesso alcun crimine è orrendo e disumano. E forse ha ragione Arnera quando rivendica di poter lasciare il suo compagno «senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera». Però i social e l’Italia intera, piaccia o no, non si sono intromessi da soli nella quotidianità della coppia famosa: sono stati coinvolti, e hanno portato visibilità, benefici e fama. Ora - ripetiamo: purtroppo - è emerso il lato oscuro e doloroso del meccanismo virtuale, che non ha pietà per nessuno. Nessuna minaccia è giustificata, in ogni caso. Ma si contesti allora la gogna social, si rifletta sull’uso di internet e la società del controllo a cui a volte si presta il fianco senza pensare alle conseguenze. Si tenga fuori il sessismo: l’odio online, in questa epoca contorta, investe tutti. E scaricare la colpa sui maschi cattivi serve soltanto a lavarsi la coscienza.