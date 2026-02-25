True François De Tonquédec Grazie alla «Verità» il perito ostile è a rischio Ansa

Gli avvocati dei Trevallion: «Violati principi di imparzialità, valuteremo se la psicologa Valentina Garrapetta aveva i requisiti». Nella domanda di ricusazione avanzata al Tribunale dei minori ci sono i nostri articoli. Chiesta anche la sospensione dell’allontanamento dei tre figli.Dopo lo scoop della Verità sui suoi post su Facebook, il team legale dalla famiglia Trevallion ha depositato un’istanza di ricusazione nei confronti di Valentina Garrapetta, la psicologa trentenne scelta come ausiliaria dalla psichiatra Simona Ceccoli, nominata consulente tecnica d’ufficio dal Tribunale dei minori dell’Aquila sul caso dei tre bambini della famiglia nel bosco. Come raccontato dalla Verità, la Garrapetta, scelta per svolgere i test psicologici sui genitori e sui bambini, aveva pubblicato sui suoi social dei commenti durissimi nei confronti della vicenda. Post che per i difensori e i professionisti che affiancano i Trevallion nella battaglia per ricongiungere la famiglia, costituiscono un pregiudizio che fa venire meno la terzietà della psicologa.Contattato dalla Verità, uno dei due legali della famiglia, Danila Solinas, spiega così i motivi della decisione, parlando di «assoluta violazione dei principi di imparzialità e terzietà, che in questo caso mi sembrano assolutamente violati».L’avvocato dei Trevallion stronca anche la replica della psicologa che, dopo la pubblicazione dei nostri articoli, si era difesa dalle polemiche evidenziando di aver pubblicato i post (poi rimossi) sul suo profilo personale: «Mi sembra una risposta irricevibile, che non necessita di commenti ulteriori». Per questo, conclude Solinas, «chiederemo innanzitutto al Tribunale di valutare la condotta della professionista in una fase immediatamente antecedente l’assunzione dell’incarico e soprattutto quando il clamore mediatico era massimo». «E poi», aggiunge, «naturalmente valuteremo se, al tempo della nomina, avesse la qualifica per espletare il suo ruolo».La richiesta al Tribunale, alla quale sono stati allegati anche i nostri articoli, poggia sul parere scritto dai due consulenti del team che difende i Trevallion, il professor Tonino Cantelmi, psichiatra psicoterapeuta, e la psicologa Martina Aiello, all’interno del quale sono ben esplicitate le perplessità sulle competenze della professionista. Perplessità che spetterà al Tribunale dirimere. Secondo il documento di otto pagine, che La Verità ha visionato, «l’ausiliaria designata risulta aver manifestato pubblicamente, tramite propri interventi sulla piattaforma Facebook, giudizi negativi, denigratori, svalutativi e connotati da evidente ostilità nei confronti dei genitori Catherine e Nathan Trevallion, datati 23-24-26-30 novembre 2025».Secondo i due esperti, la psicologa scelta come ausiliaria avrebbe anche violato «l’obbligo di comunicare tempestivamente situazioni di incompatibilità o conflitto», mettendo così in difficoltà la Ctu che le ha affidato il ruolo di ausiliaria: «Nel caso in esame, la Ctu dottoressa Ceccoli fuorviata dalla ausiliaria dottoressa Garrapetta non è stata posta nella condizione di: effettuare anche le più basilari verifiche preliminari di opportunità; garantire un ambiente consulenziale neutro, come imposto dagli articoli 61,62 e 64 Codice di procedura civile e dai codici deontologici degli Ordini degli psicologi».Le conclusioni sul punto sono ancora più pesanti: «La Garrapetta, per di più, risulta iscritta all’Albo degli psicologi dell’Abruzzo in data 28 aprile 2022 e dichiara di essere psicoterapeuta. Considerato che le scuole di specializzazione per il conseguimento del titolo di psicoterapeuta hanno una durata quadriennale e i regolamenti del Miur stabiliscono che la notazione come psicoterapeuta possa essere effettuata solo dopo quattro anni di effettiva iscrizione all’Albo, tale dato cronologico evidenzia un’incongruenza temporale e necessita di tempestiva verifica». Va detto che sul sito dell’Ordine degli psicologi dell’Abruzzo la dottoressa Garrapetta risulta in effetti avere la qualifica di psicoterapeuta, circostanza che, fino a prova contraria, presuppone il superamento (valutato e ratificato dall’Ordine) da parte sua del corso di specializzazione, che dura appunto quatto anni.Ma il dubbio originato dalla data di iscrizione porta i due consulenti dei Trevallion a chiedersi se «l’ausiliaria abbia posto la Ctu nella condizione di selezionare collaboratori dotati di comprovata competenza fornendo alla stessa tutte le informazioni utili a tal fine. Tale aspetto - unitamente a quanto già esposto - determina un vulnus gravissimo a carico della ausiliaria in merito ai requisiti di terzietà, competenza e affidabilità».Oltre a quella relativa alla ricusazione della psicologa, il Tribunale dovrà valutare altre due istanze presentate dei legali dei Trevallion, una sulla richiesta di sospensione dell’allontanamento dei figli dalla coppia e l’altra relativa al via libera dato dai responsabili della casa famiglia di Vasto dove alloggiano i tre bambini e la madre all’ingresso nella struttura di una troupe televisiva.Intanto, dopo le polemiche degli ultimi giorni relativi all’incarico affidato alla Garrapetta, l’Ordine degli psicologi dell’Abruzzo ha diramato un comunicato, nel quale, dopo una lunga disamina sul ruolo dei Ctu, degli eventuali ausiliari e dei criteri di nomina, vengono dedicate alcune righe che, molto indirettamente, toccano l’oggetto della polemica: «L’Ordine presta, comunque, la massima attenzione al corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione da parte dei propri iscritti e, ove necessario, interviene affinché lo stesso si svolga nel rispetto dei principi deontologici e, tra questi, prioritariamente, quello che impone allo psicologo di promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità». Senza alcun riferimento diretto ai post contestati alla loro iscritta.