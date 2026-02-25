True Monica Marchionni Da sorteggiata al Csm come indipendente ho scosso le correnti ora aggrappate al No Monica Marchionni

La testimonianza che smonta le bugie di chi contesta la riforma: l’estrazione era accettata purché non infastidisse il sistema.Mi presento: mi chiamo Monica Marchionni e sono in magistratura da oltre 30 anni. Sono un magistrato di provincia, anzi, nella considerazione dei più un magistrato di «serie Z» perché mi occupo della fase esecutiva, cioè di quella fase di cui non interessa niente a nessuno, ovvero dell’esecuzione della pena.Si fa un gran parlare di certezza della pena, dovendosi questa intendere nella sua duplice finalità: retributiva e rieducativa. Ma a nessuno interessa se una persona, giustamente condannata perché ha commesso un grave crimine, sia stata correttamente punita e se dall’esecuzione di quella pena sia stata effettivamente rieducata. Eppure la nostra Costituzione, che tutti sventoliamo come custode dei diritti, lo prevede chiaramente. Forse questo è un altro tema però, o forse no; perché, se al processo penale venisse data corretta attuazione, non dovrebbe esservi un tale sbilanciamento tra le diverse fasi: indagini, processo, esecuzione della pena. La stampa si occupa solo di arresti, di intercettazioni, di pubblicare il testo delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, le motivazioni dei sequestri di beni patrimoniali, registra le conferenze stampa che le Procure allestiscono con buona pace della segretezza delle indagini, e poi trascura l’informazione nel momento in cui le indagini preliminari finiscono, quando si passa alla fase processuale. Non si parla mai, e dico mai, della vicenda di un uomo che, dopo una condanna, sia uscito dall’esecuzione della pena diverso, sia diventato un uomo nuovo.La verità è che la «superstar» del processo penale oggi è il pubblico ministero. Nell’applicazione, ormai più che trentennale, del nuovo rito accusatorio si assiste a un netto squilibrio tra il peso, anche mediatico, del pm rispetto a quello del giudice (non oso nemmeno fare il raffronto con il ruolo del magistrato di sorveglianza perché potrei essere tacciata di blasfemia).Penso che sia arrivato il momento di riportare le cose al loro posto, di riportare gli attori del processo nel ruolo che è stato loro attribuito dall’ordinamento. Non dobbiamo avere un pm superstar, ma un giudice super partes. Questa esigenza è diventata ancora più stringente dopo che, nel 1999, l’articolo 111 della Costituzione è stato modificato con l’introduzione del principio del giusto processo, secondo cui tutti hanno diritto a un giusto processo davanti a un giudice terzo. Se il giudice deve essere «terzo», le altre due parti, il pm e la difesa, devono necessariamente essere da lui equidistanti. Questo mi pare tanto ovvio quanto banale, ma a rafforzare la necessità che si provveda in merito è la stessa Carta costituzionale che alla settima «disposizione transitoria» prescrive che l’ordinamento giudiziario debba essere adeguato ai principi costituzionali. Dalla modifica dell’articolo 111 discende, come ineludibile conseguenza, che anche l’ordinamento giudiziario venga parimenti mutato, con l’adeguamento al principio del giusto processo.Su questo punto non vorrei spendere altre parole se non ricordare, a chi dice che la riforma è inutile perché ormai le funzioni sono separate, che proprio il fatto che lo siano state dimostra la necessità che si compia ora l’ultimo passo.Ma veniamo al sorteggio. Su questo argomento mi permetto di raccontare brevemente la mia avventura di sorteggiata alle passate lezioni del Consiglio superiore della magistratura. Già, di sorteggiata, perché pochi, pochissimi sanno che una, sia pur larvata, forma di sorteggio è già stata prevista dalla cosiddetta riforma Cartabia per il caso di sproporzione di genere nelle liste presentate dalle correnti nei vari collegi.I più ignorano che le elezioni del Csm si svolgono come vere e proprie competizioni elettorali. Le correnti, cioè la trasposizione all’interno dell’Anm delle diverse ideologie partitiche, presentano liste di candidati. Si vota col sistema proporzionale, quindi non per la persona che si ritiene più meritevole. Si dà una preferenza, ma poi sono le correnti a decidere a chi andranno i voti a seconda dell’ordine di presentazione in lista e così, ogni quattro anni, in vista delle elezioni schiere di magistrati candidati si recano negli uffici giudiziari a sostenere le ragioni della propria candidatura.Alle scorse elezioni tra i candidati c’ero anch’io e non perché qualche corrente mi avesse scelta. Il mio nome era stato estratto a sorte dall’ufficio elettorale presso la Cassazione, perché nel collegio numero 4, composto da Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, mancava il nome di una donna. Io non avevo mai fatto vita associativa, non mi ero mai interessata di altro se non di lavorare. Mi sono messa alla prova perché credevo fermamente che, dopo lo scandalo Palamara, fosse giunto il momento di ridare credibilità esterna alla magistratura (noi al nostro interno non abbiamo considerato affatto quello come uno scandalo, perché abbiamo sempre saputo con quali criteri avvenissero le nomine dei capi degli uffici). Ho avuto un buon successo personale, ma ovviamente non è stato sufficiente. Credo, però, di avere fatto paura. Tutti i voti che ho preso, senza alcun sostegno, sono stati voti di chi, come me, credeva già allora nel sorteggio e nella impellenza di sgominare il sistema correntizio (in quel periodo furono raccolte più di mille firme di magistrati favorevoli al sorteggio).Durante la mia campagna elettorale, in giro per i tribunali siciliani, i giovani magistrati a cui mi rivolgevo, rappresentando l’importanza di avere al Csm una persona libera, senza legami con le correnti, mi rispondevano che a loro era stato insegnato, fin dalla Scuola superiore della magistratura, di iscriversi a una corrente per avere la protezione necessaria in caso di esposti da parte di avvocati o cittadini. Il sorteggio che ora propone questa riforma è ben altra cosa. Chi sarà sorteggiato non dovrà fare nessuna campagna elettorale e non dovrà presentare un programma; porterà al Csm, il proprio valore di magistrato, la propria integrità, quella con cui giudica ogni giorno della vita delle persone.Ci si domanda: e se non sarà all’altezza? Ma si tratta di una domanda irricevibile perché se si ipotizza la modestia e l’inadeguatezza di un magistrato, è evidente che occorre rivedere i criteri di valutazione della professionalità dei magistrati. È fin troppo ovvio che se si è in grado di incidere sulla libertà personale di un cittadino e sul suo patrimonio si avranno anche le capacità di decidere in ordine al trasferimento o all’assegnazione di un incarico a un magistrato. Il Csm non è un organo di rappresentanza, non è un governo parallelo, né un parlamento parallelo, ma un organo amministrativo. Con leggi chiare e i criteri predeterminati si compiranno scelte amministrative nel nome del buon andamento della Giustizia. Sono convita che la ragione per la quale la mia categoria si oppone così strenuamente alla separazione delle carriere è solo l’individuazione del metodo del sorteggio pensato per comporre sia i due Csm che derivano dalla separazione delle carriere, che l’Alta Corte disciplinare, metodo che, lungi dall’indebolire l’indipendenza della magistratura, la libererà dal gioco delle correnti contribuendo a dare attuazione concreta al principio ineludibile in una democrazia effettiva della separazione dei poteri. Votare Sì significa liberare i magistrati, non assoggettarli a un potere esterno.