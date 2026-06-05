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Giuseppe Cossu
2026-06-05

Un incursore replica a Saviano: «La Decima appartiene alla storia della Marina»

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Un incursore replica a Saviano: «La Decima appartiene alla storia della Marina»
Giuseppe Cossu e Roberto Saviano (Ansa)

Giuseppe Cossu, incursore in congedo della Marina Militare, interviene sul caso del grido «Decima»: «Dietro quel nome non c'è nostalgia politica, ma il ricordo di uomini che hanno scritto pagine straordinarie della storia militare italiana e servito lo Stato».

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decima mas saviano

Ecco il calendario della nuova Serie A: subito alla terza giornata Inter-Napoli e Juve-Milan

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Ecco il calendario della nuova Serie A: subito alla terza giornata Inter-Napoli e Juve-Milan
Un duello tra Lautaro Martinez e Scott McTominay durante Inter-Napoli della scorsa stagione (Getty Images)

Sorteggiato a Parma il calendario del prossimo campionato. Si parte il 22-23 agosto e si chiude il 30 maggio. Derby d'Italia alla 19ª giornata, Milan-Inter e Juventus-Napoli alla 10ª. Novità per le soste delle nazionali e confermato il calendario asimmetrico.

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Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli: «Proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco»

Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli: «Proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 giugno 2026. Il presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli, illustra le proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco.

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Carabinieri, a Reggio Calabria la festa per il 212° anniversario dell’Arma

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carabinieri anniversario
Un momento delle celebrazioni a Reggio Calabria (Arma dei Carabinieri)

Sul Lungomare Falcomatà la cerimonia alla presenza del premier Meloni e delle massime autorità dello Stato. Consegnate onorificenze al valore, premi agli atleti di Milano-Cortina 2026 e riconoscimenti ai militari distintisi in servizio.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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Giovani imprenditori crescono: BraceLet vince i Campionati di Junior Achievement Italia

Giovani imprenditori crescono: BraceLet vince i Campionati di Junior Achievement Italia
Giuseppe Valditara (Ansa)

Alla finale nazionale di Roma 200 studenti e 60 mini-imprese. Il team dell’IIS Badoni di Lecco premiato per un braccialetto intelligente dedicato ad anziani e persone fragili. Natural Shield di Milazzo rappresenterà l’Italia a Gen-E 2026. Il ministro Giuseppe Valditara: «La scuola e l’impresa devono essere strettamente collegate».

Un braccialetto intelligente, un’app mobile e una dashboard web per monitorare in tempo reale i parametri vitali di anziani e persone fragili. È questa l’idea con cui BraceLet JA, mini-impresa dell’IIS Antonio Badoni di Lecco, ha conquistato il Premio Miglior Team alla quarta edizione dei Campionati di Imprenditorialità 2026 promossi da Junior Achievement Italia.

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giuseppe valditara
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