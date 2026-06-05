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Redazione digitale
2026-06-05

Carabinieri, a Reggio Calabria la festa per il 212° anniversario dell’Arma

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carabinieri anniversario
Un momento delle celebrazioni a Reggio Calabria (Arma dei Carabinieri)

Sul Lungomare Falcomatà la cerimonia alla presenza del premier Meloni e delle massime autorità dello Stato. Consegnate onorificenze al valore, premi agli atleti di Milano-Cortina 2026 e riconoscimenti ai militari distintisi in servizio.

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Giovani imprenditori crescono: BraceLet vince i Campionati di Junior Achievement Italia

Giovani imprenditori crescono: BraceLet vince i Campionati di Junior Achievement Italia
Giuseppe Valditara (Ansa)

Alla finale nazionale di Roma 200 studenti e 60 mini-imprese. Il team dell’IIS Badoni di Lecco premiato per un braccialetto intelligente dedicato ad anziani e persone fragili. Natural Shield di Milazzo rappresenterà l’Italia a Gen-E 2026. Il ministro Giuseppe Valditara: «La scuola e l’impresa devono essere strettamente collegate».

Un braccialetto intelligente, un’app mobile e una dashboard web per monitorare in tempo reale i parametri vitali di anziani e persone fragili. È questa l’idea con cui BraceLet JA, mini-impresa dell’IIS Antonio Badoni di Lecco, ha conquistato il Premio Miglior Team alla quarta edizione dei Campionati di Imprenditorialità 2026 promossi da Junior Achievement Italia.

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giuseppe valditara
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La gente chiede cure, non la morte

La gente chiede cure, non la morte
iStock
Le Regioni usano solo il 30% dei fondi per le terapie del dolore: pensino a questo, invece che alle procedure per il suicidio assistito. Su cui perfino nel Pd ci sono pareri contrari.

Non è certamente il caso di cantare vittoria, ma il blocco del ddl sul suicidio medicalmente assistito, che viene rinviato alle commissioni competenti, votato ieri dal Senato con 88 voti favorevoli e 59 contrari, è un evento significativo, di buon senso.

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5 sterline che valgono 36.000 auto e una targa verde

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5 sterline che valgono 36.000 auto e una targa verde
INEOS Grenadier al Grenadier pub

The Grenadier pub di Londra diventa il primo luogo d’origine di un’automobile riconosciuto ufficialmente al mondo.

C’è una banconota da 5 sterline appesa al soffitto di un pub a Belgravia, elegante quartiere centrale di Londra. Su quella banconota c’è lo schizzo a penna di un fuoristrada. Quel fuoristrada, oggi, si chiama INEOS Grenadier.

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Solo il 13% degli italiani affiderebbe i minori in difficoltà ai servizi sociali

Solo il 13% degli italiani affiderebbe i minori in difficoltà ai servizi sociali
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Archiviata l’inchiesta sui pm dei Trevallion, Anm esulta. E poi le famiglie non si fidano...

Dopo l’intervista in anteprima alla «mamma del bosco», l’australiana Catherine Birmingham, ieri sera Bruno Vespa ha presentato a Porta a porta il sondaggio realizzato da Antonio Noto sulla «Percezione del sistema degli affidi in Italia» scatenata proprio dal caso dei «bambini della famiglia del bosco» tolti ai genitori e affidati ai servizi sociali.

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