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Federico Novella
2026-04-13

Claudio Borghi: «Sì al gas russo, a chiederlo è il Paese»

Claudio Borghi: «Sì al gas russo, a chiederlo è il Paese»
Claudio Borghi (Imagoeconomica)
Il leghista: «Non si può governare contro l’opinione pubblica. E se Kiev chiudesse i tubi non meriterebbe più l’aiuto italiano. Il Patto di stabilità? Finiamola di stare sottomessi, facciamo i nostri interessi come la Francia».
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Perché il Pakistan è diventato centrale nella crisi Iran-Usa

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Perché il Pakistan è diventato centrale nella crisi Iran-Usa
Ansa

Dopo il primo round di colloqui che non ha prodotto svolte, la diplomazia tra Stati Uniti e Iran resta in salita. In questo stallo emerge il Pakistan: negli ultimi mesi Islamabad ha rafforzato i rapporti con Washington e ora si propone come snodo decisivo per riaprire il dialogo.

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Agea, una nuova app per far «parlare» i territori che producono vino

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Agea, una nuova app per far «parlare» i territori che producono vinoplay icon

Francesco Sofia (direttore Digital Transformation di Agea): «Stiamo investendo molto sull'intelligenza artificiale come strumento di semplificazione».

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I periodici dall'anima liberale

Osservatorio sul Merito – Orizzonti del Made in Italy

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Osservatorio sul Merito – Orizzonti del Made in Italy
iStock
Imprese, filiere, territori. Osservatorio sul Merito racconta un sistema vivo, che evolve senza perdere la propria identità.
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Remigrazione, il Pd vuole il bavaglio. Salvini: «Non è da veri democratici»

Remigrazione, il Pd vuole il bavaglio. Salvini: «Non è da veri democratici»
Matteo Salvini (Ansa)
Il leader leghista: «Noi stiamo con i cittadini che non ragionano come la sinistra».

Il 18 aprile la manifestazione dei Patrioti della Lega in piazza del Duomo a Milano ci sarà, ma reazioni e polemiche non si fermano. Il Pd a Palazzo Marino, tramite la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, nei giorni scorsi aveva provato a esortare Prefettura e Questura per annullare l’evento, ma senza esito.

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