Fabio Amendolara
2025-10-25

Garlasco, altro processo per i carabinieri

Garlasco, altro processo per i carabinieri
Auto dei Carabinieri fuori dalla villetta della famiglia Poggi di Garlasco (Ansa)
Maurizio Pappalardo e Antonio Scoppetta, tra i fedelissimi nella «Squadretta» di Venditti, rinviati a giudizio anche nell’inchiesta «Clean 1». Avrebbero violato il segreto per informare «amici» sospettati di peculato e frode. Sempio sottoposto a rilevazioni antropometriche.
Subscribe
garlasco

Oggi i vescovi al voto sul documento pro Lgbt che sfida Leone XIV

Oggi i vescovi al voto sul documento pro Lgbt che sfida Leone XIV
La riunione tra Papa Leone XIV e i membri del Consiglio Ordinario della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi dello scorso giugno (Ansa)
L’assemblea sinodale Cei è chiamata ad approvare la linea «aperturista» di stampo bergogliano su gay e trans spinta da Zuppi. Malgrado sia stata già bocciata mesi fa.
Subscribe
chiesa

Piero Grasso s’è perso la prova del delitto Mattarella

Piero Grasso s’è perso la prova del delitto Mattarella
Piero Grasso (Ansa)
Ex prefetto arrestato: avrebbe depistato le indagini sul guanto (fotografato sulla scena dell’omicidio e poi sparito) con le impronte del killer del fratello del capo dello Stato. Ma l’ex presidente del Senato, allora pm dell’inchiesta: «Mai saputo di quel reperto».
Subscribe
delitto piersanti mattarella

Rubio posticipa il disarmo di Hamas

Rubio posticipa il disarmo di Hamas
Marco Rubio (Ansa)
Il segretario di Stato: la transizione sarà «un lungo viaggio». Israele elimina un leader di Hezbollah. Appello della moglie di Barghouti alla Casa Bianca: «Lo faccia liberare».
Subscribe
gaza

«Beni congelati e altri supermissili». A Zelensky promesse da marinai

«Beni congelati e altri supermissili». A Zelensky promesse da marinai
Volodymyr Zelensky (Ansa)
L’intesa sugli asset, rinviata a dicembre, rischia di fallire. Starmer cincischia sugli Storm shadow, Roma nega i Samp/T. Macron disco rotto: «Truppe al fronte». Spiragli Usa-Russia: oggi Witkoff e Dmitriev a Miami.
Subscribe
ucraina
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy