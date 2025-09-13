Paolo Di Carlo
2025-09-13

Il gruppo Fs rinnova la flotta dei treni diagnostici

True
Il gruppo Fs rinnova la flotta dei treni diagnostici
Stefano Antonio Donnarumma, ad di Fs

L’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma: «Diamante 2.0 è il convoglio al centro dell’intero progetto».

Continua a leggereRiduci
treni diagnostici

«Illegittimo» il licenziamento di Puzzer

«Illegittimo» il licenziamento di Puzzer
Stefano Puzzer (Ansa)
  • La Cassazione ha bocciato l’allontanamento dell’ex portuale, leader delle proteste a Trieste contro il green pass. Dopo due dosi di vaccino, si era rifiutato di fare la terza e lo scalo giuliano l’aveva lasciato a casa. Ora il nuovo Appello a Venezia.
  • Il racconto: «Assisto altri dipendenti sospesi pagando le bollette o con i buoni spesa».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
stefano puzzer

La Lagarde che aiuta Macron fa saltare l’asse franco-tedesco

La Lagarde che aiuta Macron fa saltare l’asse franco-tedesco
Christine Lagarde (Ansa)
Siluro dell’ex economista Bce, il teutonico Jürgen Stark: «È chiaro perché l’Eliseo l’ha voluta lì...».
Subscribe
christine lagarde

Opposizione zittita: deficit sotto la media Ue

Opposizione zittita: deficit sotto la media Ue
Da sinistra, Carlo Cottarelli, Romano Prodi, Enrico Letta (Ansa)
Carlo Cottarelli, Romano Prodi, Enrico Letta: le Cassandre dem hanno sempre vaticinato il crollo dei nostri conti con la destra al governo. In realtà il rapporto tra disavanzo e Pil è in linea con quello di Berlino e migliore rispetto a quello di Parigi. E vola anche l’occupazione.
Subscribe
conti pubblici

La destra d’Italia che si intesta Kirk provi adesso a imitarlo davvero

La destra d’Italia che si intesta Kirk provi adesso a imitarlo davvero
Murale commemorativo in memoria di Charlie Kirk (Ansa)
L’attivista è stato un esempio a livello culturale: non mollava sui temi etici, non aveva alcun timore, era preparatissimo, dialogava con tutti, non pativa alcuna sudditanza. Cose che qui a volte mancano.
Subscribe
omicidio charlie kirk
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy